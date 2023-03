Producen, cantan y componen: 5 productores que se han puesto frente al micrófono

Hoy en día ser artista va más allá de cantar bien. Por un lado, porque actualmente existen decenas de herramientas (no solo el famoso autotune) que mejoran, adornan y acompañan la voz de los cantantes, independientemente de si tienen gran capacidad vocal o no. Por otro, porque, según el género musical en el que nos sumerjamos, las letras —profundas y honestas, que relatan historias con las que identificarnos, han adquirido cada vez más importancia.

Todo ello, por supuesto, englobado bajo la producción musical, que es una de las fases claves a la hora de crear una canción. Es la forma de sacarle el máximo partido a un proyecto y hacer que una letra, junto a su melodía y voz, se convierta en todo un éxito.

Muchas veces los productores son los grandes olvidados de la industria musical. Trabajan más en la sombra y su labor no tiene tanto reconocimiento como merece. De hecho, Rosalía dedicó parte de su discurso tras ganar el Premio Billboard Women in Music 2023 a Productora del año a este tema. "El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido... son 15 horas al día trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión y es por eso por lo que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida y hacen cosas normales", explicó la artista.

Por suerte, en los últimos tiempos, la figura del productor musical se está teniendo cada vez más en cuenta. Además, algunos han conseguido una mayor visibilidad tras tomar la decisión de pasar al otro lado del estudio y ponerse frente al micrófono.

Estos son algunos ejemplos de artistas que, además de producir, cantan y componen sus canciones.

Alizzz

El productor se hizo muy conocido por su trabajo en los primeros pasos de grandes cantantes como Rosalía o C. Tangana. Aunque ya hacía sus propias canciones desde 2012, cuando sacó su primer EP, fue unos años más tarde que el catalán empezó a destacar con sus propias canciones. Así, su popularidad aumentó con temas como Ya no siento nada o El Encuentro, junto a Amaia.

En 2021 publicó su primer disco (y único hasta la fecha), Tiene que haber algo más. El trabajo más reciente del productor es Boicot, un EP formado por cinco canciones que lanzó a principios del pasado mes de febrero.

Alizzz - Pierdo el sentido (Videoclip Oficial)

Pablo Rouss

Pablo Rouss es, en parte, el gran responsable de los hits de estrellas del pop más actual, como Belén Aguilera o Sebastián Yatra —con quien además ganó un Latin Grammy por Tacones Rojos—, al menos en la parte melódica. Como productor, nos aseguró en LOS40 que, efectivamente, "Es un trabajo en la sombra, pero yo me he sentido muy bien en esa posición durante mucho tiempo". Del mismo modo, considera que "se debería dar más reconocimiento a los productores porque son una parte crucial de las canciones", porque "sin ellos no existirían esas canciones".

Sin embargo, Rouss es, ante todo, músico (en el sentido más amplio de la palabra). No solo porque haya participado en la pasada gira de Hens como guitarrista, sino porque, de un tiempo a esta parte, este joven navarro también ha dado el salto a cantar, incorporando las dos visiones de las que habla —"la del artista y la del productor, que hacen un todo"—, en una misma figura. El pasado 24 de marzo presentó Ciclos, su álbum debut repleto de colaboraciones junto a Álvaro de Luna, Walls, Aleesha y otros jóvenes de la nueva ola emergente de talento que está abriéndose paso en nuestro país.

Rouss, Álvaro de Luna - La solución (Videoclip Oficial)

Blackpanda

Blackpanda, el dúo artístico compuesto por Marta Marlo y Andrés Lim, hicieron equipo a raíz de la pandemia. El tándem perfecto que han formado les ha permitido tanto producir para otros, como Quiero Arder, la candidatura de Agoney para Benidorm Fest; como crear temas propios con un estilo único.

Para ellos, lo mejor de ser productor "es compartir tiempo de estudio con gente que tiene la misma pasión que tú"; mientras que "lo peor tal vez sea que hay momentos de estrés, deadlines locos y tal". Y como artistas, lo tienen claro: "lo mejor es la libertad creativa y el hecho de poder llegar a conectar con tanta gente, lo peor son algunos bajones que pueden darte en el camino".

Blackpanda - Como si nada

Sebastián Cortés

El madrileño es otro de los artistas que vive a medio camino entre sus facetas como productor, compositor, cantante y músico. Un artista "360" podríamos decir. Además de componer y producir trabajos de otros compañeros, Sebastián Cortés sacó su primer disco en 2021 y ahora acaba de sacar el segundo, Todo ha cambiado para siempre.

Como caracteriza a los artistas de la conocida como nueva ola, el madrileño cuenta con varias colaboraciones con cantantes de su misma generación como Alba Reche, Delgao o Yarea, entre otros.

Sebastián Cortés, Alba Reche - La Posada (Video Oficial)

Kickbombo y D3llano

A pesar de no cantar como tal en sus respectivos proyectos, es oportuno destacar la labor de este grupo de productores que, al igual que los anteriores, están consiguiendo cada vez más visibilidad y reconocimiento.

Tanto KickBombo como D3llano son un claro ejemplo de cómo la figura del productor en España está cambiando. Su grado de involucración en las canciones es tal que aparecen en los créditos al mismo nivel que los intérpretes principales; ellos también lo son. Sin ir más lejos, Kickbombo acaba de lanzar No me pasa nada, un EP junto a Yarea; y D3llano colabora en varios temas con Samuraï, Enol, Delgao (también cantante y productor).

En definitiva, son considerados un artista más con el mismo peso sobre la creación del proyecto, algo que ya pasaba con DJs como David Guetta o Calvin Harris en el plano más internacional; y de forma más actual con productores latinoamericanos como Bizarrap, Tainy u Ovy on the Drums.

Todos estos nombres son solo algunos de los muchos artistas que se atreven con el canto además de la producción de sus temas. ODDLIQUOR, Xavibo o Carlos Ares son otros nombres a los que hay que seguir la pista porque vienen pisando muy fuerte.