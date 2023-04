Úrsula Corberó y Luis Tosar fichan por el universo ‘Star Wars’ en papeles protagonistas

Al final resulta que aquello de "una galaxia muy lejana" no pillaba tan lejos de España. La última convención de Star Wars —la Star Wars Celebration en Londres— ha desvelado que nuestro país estará presente en la serie, y lo hará con dos embajadores de lujo: Luis Tosar y Úrsula Corberó.

El motivo no es otro que el estreno de la segunda temporada de Star Wars: Visions, un proyecto estrenado en 2021 que ampliaba el universo galáctico de George Lucas con episodios autoconclusivos sobre diferentes historias alternativas a las películas y las series de la franquicia, y que ahora ha decidido reinventarse para una segunda tanda de capítulos. De este modo, si la primera fue de adaptar a anime diferentes historias, esta vez lo hará en distintos estilos provenientes de varios países.

Sin duda, un formato que ya encantó a los fans de Star Wars, y que ya han triunfado en otras plataformas con productos como Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y Love, Death & Robots —en en cual también hemos visto una muy aplaudida presencia española gracias al episodio Jíbaro—; además de asegurarse que fans de distintas partes del mundo se interesen por ello. Este es el primer avance:

Anunciado ahora en la #StarWarsCelebration: Disfruta el nuevo tráiler de #StarWarsVisions Volumen 2, que presenta nueve cortos nuevos de nueve famosos estudios de animación de todo el mundo.Disponible el 4 de mayo solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/Ty3s2lWq2K — Disney+ España (@DisneyPlusES) April 10, 2023

Los estudios presentes en este segundo volumen provienen de Chile, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur, India y Francia, además de por supuesto España. El capítulo corre a cargo de los estudios El Guiri y estará dirigido por Rodrigo Blaas, ganador del Emmy y con una trayectoria que va desde títulos como Ice Age a Trollhunters, además de haber trabajado para Pixar.

Los detalles de Star Wars Visions: Sith

La historia tendrá por título Sith, y hasta donde se ha podido ver, habrá dos protagonistas indiscutibles: Lola y un maestro Sith. Y, como no podía ser de otra manera, ambos tendrán las voces de los intérpretes mencionados, tanto en inglés como en castellano.

No es extraño que hayan sido elegidos, pues los dos cuentan con una trayectoria internacional de lo más destacable. Él ya ha hecho sus pinitos en el idioma de Shakespeare en películas como Way Down; y ella, además de haber triunfado por el mundo con La Casa de Papel, ya ha protagonizado una película estadounidense Snake Eyes: El Origen —además de tener el número de Madonna en su agenda, claro—.

Lo poco que se sabe de este corto es que tendrá una duración de 14 minutos, y que más allá del nombre tan castizo que es Lola, habrá varias referencias al arte y arquitectura española repartidas por el metraje. No se conocen detalles de la trama, pero el título es bastante revelador, por lo que es seguro que tendrá mucho que ver con la Orden Jedi que abraza el lado oscuro de la Fuerza.

Esta nueva entrega se estrenará el próximo mes de mayo —concretamente, el día de Star Wars—, y se irán lanzando de manera semanal. De este modo, las referencias a España en la saga galáctica ya no serán únicamente el planeta Naboo en la sevillana Plaza de España en Star Wars: La Amenaza Fantasma y la valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias en Andor; sino todo un homenaje a nuestra cultura.

Star Wars: Visions Volumen II se estrena el 4 de mayo en Disney+.