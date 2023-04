Nombres de niño de origen africano que te encantarán para tu bebé

La búsqueda del nombre prefecto para tu bebé no es una tarea nada sencilla. Aunque algunas madres o padres tienen muy claro desde décadas antes de estar esperando a su hijo o hija qué nombre le van a poner cuando puedan verle la cara por primera vez, otros tantos se encuentran ante un verdadero dilema cuando llega este momento. Esto es una verdad innegable.

Mientras unos sueñan prácticamente desde pequeños con tener entre sus brazos a un pequeño llamado Martín, Adrián, Álvaro o Gonzalo, para otros parece inevitable que las dudas les invadan en el último momento y sientan que no son capaces de dar con esa palabra tan especial que tanto buscan. Y es precisamente para estos últimos para quienes desde LOS40.com hemos hecho esta recopilación de nombres de origen africano para niño pensada para inspirar a quienes pretenden llamar a su hijo de una forma que escape a lo común la cultura tradicional española o directamente tienen claro que quieren decantarse por una opción que llegue desde el continente del sur.

¡Aquí te la dejamos por si te sirve de inspiración y, además, de añadimos otras con diferentes enfoques para que siguas buscando si ninguno de los siguientes nombres de convencen!

Aadán, popular entre el pueblo tamil y que significa hijo de Adán. Abasi, que significa 'severo'. Abayomi, que significa 'el que trae alegría'. Abdalla, que significa 'sirviente de Alá'. Abdullah, que significa 'sirviente de Dios'. Abidemi, popular entre el pueblo yoruba de África Occidental y que significa 'nacido en la ausencia de su padre'. Addo, que significa 'rey del camino'. Adom, nombre originario de Ghana que significa 'bendecido'. Ahmed, que significa 'alabanza'. Akil, que significa 'inteligente'. Alassane, nombre popular en África Occidental que significa 'guapo o apuesto'. Amadi, nombre de niño africano que significa 'hombre libre'. Amare, nombre de origen etíope que significa 'chico guapo' Amin, que significa 'fiel'. Amari, nombre muy popular en la cultura yoruba que significa 'poseedor de una gran fuerza o eterno'. Arno, nombre originario de las regiones del sur de África que significa 'águila'. Ashraf, que significa 'hombre libre'. Asim, que significa 'protector'. Atu, nombre común en Nigeria y Tanzania que significa 'poderoso'. Azizi, que significa 'precioso'. Baahir, nombre originario del norte de África que significa 'brillante o deslumbrante'. Bamidele, nombre de origen yoruba que significa 'sígueme a casa'. Bassel, nombre de niño originario del norte de África que significa 'valiente'. Bongani, nombre de niño africano que significa 'el agradecido'. Chima, nombre popular entre el pueblo igbo que significa 'dio sabe'. Chiumbo, nombre de una ciudad en Angola y nombre propio usado comúnmente entre los hablantes del mwera, una lengua bantú de Tanzania. Significa 'niño pequeño'. Diallo, nombre en lengua fulla que significa 'valiente'. Eze, nombre de niño de origen africano que significa 'rey'. Faraji, nombre en suajili que significa 'consuelo'. Femi, nombre de origen yoruba que significa 'quiéreme'. Gamal, nombre original de área de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y el Sáhara Occidental que significa 'dios es mi recompensa'. Halif, nombre típico del norte de África que significa 'aliado' Hakim, nombre muy popular entre los musulmanes procedentes de Etiopía cuyo origen es un poco incierto. Algunos señalan que su significado es 'medico' y otros que proviene de 'sabio'. Hasani, nombre de niño de origen africano que significa 'hermoso' Ibrahim, nombre de niño cuyo origen está en África Oriental y que significa padre de muchos hijos' Idir, nombre de origen bereber que significa 'vivo'. Ike, nombre que tiene su origen en el este de África y que significa 'Dios se reirá'. Imamu, nombre de niño en suajili que significa 'líder espiritual'. Jabari, nombre en suajili que significa 'el bravo'. Jabulani, que significa 'el que se alegra' Jiya, nombre de niño de origen africano particularmente popular en Nigeria que significa 'vida' Juma, nombre unisex cuyo origen está en África Oriental que significa 'nacido un viernes'. Kamari, nombre en suajili que significa 'luna'. Kani, nombre de niño popular en Kenia, Mali y la República Democrática del Congo que significa 'poderoso' Kirabo, nombre de género neutro original de Uganda que significa 'regalo de Dios'. Kofi, nombre original del pueblo akan que significa 'nacido en viernes'. Kwame, nombre original del pueblo akan que significa 'nacido en sábado'. Lethabo, que significa felicidad y alegría. Lubuzani, nombre zulú que significa 'el que se alegra' Mahaba, nombre de niño popular en Egipto que significa 'amor' Mahmoud, nombre originario del norte de áfrica que significa 'el alabado' Malik, nombre del norte de África que significa 'rey' Mandla, que significa fuerza. Marcel, que significa 'joven luchador'. Moustafá, nombre originario del norte de África con el que se conoce también a Mahoma. Significa 'el elegido'. Nabil, nombre originario del norte de África que significa 'noble'. Nmandi, nombre original del pueblo igbo que significa 'mi pare vive'. Oba, nombre yoruba que significa 'rey'. Ola, nombre muy popular en África Occidental que significa 'surgir'. Omar, derivado de Omari. Omari, que significa 'orador' o 'alabado sea Dios'. Osiris, nombre de origen egipcio que significa 'con una vista fuerte' Radhi, nombre de niño cuyo origen está en África Oriental y que significa 'perdón'. Ramsés, nombre de origen egipcio que significa 'hijo del dios sol, Ra'. Raza, nombre de niño de origen africano popular en Níger y Nigeria que significa 'esperanza' Rufaro, nombre originario de las regiones del sur de África que significa 'felicidad'. Sifo, que significa regalo. Tafari, nombre con origen en África Oriental que significa 'el que asombra'. Tariq, nombre proveniente de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y el Sáhara Occidental que significa 'reaccionar o golpear' Tau, nombre de niño originario de las regiones del sur de África que significa 'león'. Thabo, abreviatura de Lethabo. Umi, nombre en lengua chichewa popular en Kenya, Tanzania y Nigeria que significa 'vida'. Yared, nombre de origen etíope que significa 'descendiente'. Youssef, nombre originario del norte de África que significa 'Dios crece en poder' Yuusuf, nombre de origen somalí que significa 'Dios aumenta'. Zaire, nombre por el que antes se conocía a la República Democrática del Congo y al río Congo, antes Río Zaire. Zuberi, nombre originario del norte de África que significa 'fuerte'. Zuri, nombre popular en Nigeria y la República Democrática del Congo que significa 'hermoso'.

Ahora que ya los has leído todos, ¿has sido capaz de encontrar el que encaje a la perfección con tu bebé. Si la respuesta es no, no te desesperes, porque aquí te dejamos varias listas más para que puedas seguir buscando. ¡Con calma darás con el idóneo!

