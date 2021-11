45 nombres unisex para bebé que no son exclusivamente ni de niño ni de niña

Encontrar el nombre perfecto para un bebé es para muchos una misión muy difícil. Aunque algunas madres y/o padres tienen muy claro cómo se va a llamar su hijo o hija mucho tiempo antes de que este llegue al mundo, la realidad es que para muchos otros esta elección se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Vamos, que algunos tienen muy claro que su hijo se llamará Antonio o Manuel como alguno de sus futuros abuelos y otros no son capaces de decidir si es mejor que se llame Dani o Daniel.

Bien, pues además de a la cuestión de los gustos y las preferencias de cada cual, que pueden ir desde preferir un nombre original hasta mantener la tradición familiar, también se puede sumar un factor más al debate: ¿el bebé debe tener un nombre de chico, uno de chica o es mejor optar por uno unisex o neutro?

La realidad es en los tiempos que corren algunos padres prefieren optar por un nombre neutro ya sea porque les parece lo más adecuado por razones de identidad de género, porque no quieren conocer el sexo biológico del bebé hasta que este nazca o simplemente porque les parece que uno de ellos en concreto suena tan bien como para utilizarlo con su próximo hijo.

Sea como sea, los nombres neutros ofrecen una alternativa que es muy recomendable, al menos, tener en cuenta. Por eso, desde LOS40.com hemos recopilado un listado de nombres unisex que, busques lo que busques, seguro que te puede interesar:

Aike Aimar Alai Alén Alex Amor Andrea Andy Ariel Akira Azul Billie Charlie Cris Cruz Dani Denis Eider Gaby Gael Francis Hodei Jade Leo Luan Luján Mel Milán Nicky Noa París Pau Paz Phoenix René Reyes Robin Sasha Sol Uri Yael Yeray Zoel Zumar Zuri

¿Has encontrado el nombre perfecto?

Si después de leer las ideas que te hemos traído crees que ya has encontrado el nombre perfecto para el bebé que estás esperando, te recomendamos que leas los consejos que te damos a continuación para comprobar que, en efecto, has dado en el clavo.

1. Prueba a combinar el nombre que más te con los apellidos que tendrá el bebé. ¿Funciona? Si no te gusta, puedes probar con alguna opción más que te haya gustado también.

2. Prueba a pronunciar el nombre que has escogido y apellidos en voz alta. ¿Sigue gustándote?

3. Ten en cuenta las posibles abreviaturas.

4. Ten en cuenta el significado.

5. Si tienes más hijos, ten en cuenta los nombres de estos para que no sean demasiado parecidos al que has escogido o a sus abreviaturas. ¡También puedes tener en cuenta los de los padres!

¿No lo tienes todavía? No te preocupes. Si no te decides por uno en concreto, puedes esperar a que nazca el bebé y tomar una decisión cuando le veas la cara. ¡Esto no falla!

Además, si no puedes esperar, puedes leer algunas de estas listas de ideas para ver si se llegas hasta el nombre perfecto: