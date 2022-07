Nombres de niño clásicos que nunca pasan de moda

¿Estás buscando un nombre para tu bebé? Si has llegado hasta aquí hay bastantes probabilidades de que la respuesta sea un sí o que, al menos, desees que así sea pronto. Pues bien, te advertimos de que dar con el nombre perfecto no es nada fácil. Puede que encuentres uno que te encante, pero de repente te des cuenta de que pronto podría pasar de moda o de que no suena bien con los apellidos que recibirá tu futuro hijo y esto te desmotive.

En ese caso, no deberías tirar la toalla. El nombre perfecto para tu hijo está ahí fuera y seguro que eres capaz de encontrarlo. Mientras tanto, aquí te dejamos hasta 71 nombres de niño clásicos con los que, en caso de que alguno te guste, acertarás seguro. Ninguna de estas opciones parece que vaya a pasar de moda pronto. Llevan años siendo una apuesta segura y lo serán durante muchos más.

¡Esperamos que alguno te guste!

Adrián Aitor Albert Alberto Alex Alejandro Alfredo Alfonso Álvaro Andrés Ángel Antonio Carlos César Cristian Bernardo Bruno Daniel Darío David Diego Eduardo Emilio Francisco Gabriel Fabián Felipe Héctor Hugo Ismael Iván Ignacio Ismael Israel Jaime Javier Jesús Joan Josep Juan Juan José Juan Carlos José Julio Leonardo Lucas Manuel Marc Marcos Mariano Mario Mateo Matías Miguel Nicolás Óscar Pablo Pedro Pere Raúl Ricardo Roberto Rubén Salvador Samuel Santiago Sergio Tristán Tomás Vicente Víctor

¿No has encontrado ningún nombre que te encaje? No te preocupes, aquí te dejamos varias listas más de nombres de niño con las que te puedes inspirar. Algunas hacen referencia a nombres de celebrities, otras están divididas según la sonoridad y otras acojen algunos nombres en los que seguro que no has pensado porque son muy poco comunes pero que quizá, te conquisten. ¡Ah! Te dejamos también varios listados de nombres unisex y algunos de nombre de niña ¡No vaya a ser que al final tengas una hija y no tengas nombre elegido para ella!

Otras listas de nombres de niño

Listas de nombres unisex y mixtas

Listas de nombres de niña

Nombres de niño clásicos. / Getty Images

Siete pasos para encontrar el nombre perfecto