Ana de Armas le explica bien orgullosa a Chris Evans lo que es ‘El Internado’ y por qué se fue de la serie

La aparición de Ana de Armas en su primer monólogo para Saturday Night Live! en Estados Unidos prometía llenar de orgullo a sus fans, aunque acabó trayendo cierta polémica. Más allá de su divertida anécdota con la serie Friends, muchos no pudieron obviar que no mencionó España en una pequeña biografía que incluyó en su intervención; algo especialmente llamativo después de formar parte de una de las series patrias más populares de la primera década de los 2000. Hay quien dijo que se avergonzaba de su paso por nuestro país, pero nada más lejos de la realidad.

La actriz se encuentra en plena promoción de Ghosted, junto a Chris Evans. Ya coincidieron en Puñales por la espalda y El agente invisible, pero esta película ha terminado por dejar claro la gran química que tienen juntos, sobre todo por la complicidad que muestran hablando a los medios en entrevistas conjuntas. Ahí es donde demuestran cuánto se conocen los dos, aunque siempre tengan oportunidad de sorprenderse con algún otro dato nuevo.

Una de las últimas ha sido con Wired, que les ha propuesto descubrir las búsquedas más populares que hay en Google sobre ellos. Por ejemplo, cuál es la altura real de Chris o cuántos tatuajes se ha hecho Ana; además de preguntas sobre su carrera como cómo consiguió Evans su papel de Capitán América o si su compañera está en la saga de John Wick.

Pero, de entre todas las búsquedas, hay una en concreto que puede no destacar para el público estadounidense y sí para el español: Why did Ana de Armas leave El Internado, que en castellano sería Por qué Ana de Armas dejó El Internado. Y puede que sus fans españoles lo sepan, pero Chris no tenía ni idea.

"¿Sabes lo que es eso, El Internado? Es una serie que hice en España cuando me mudé allí", le comenta Ana a su colega, que no pierde el tiempo para preguntarle por qué lo abandonó. Ahí ella no se corta en contarlo: "Empecé en la serie cuando tenía 19 años, y estuve interpretando a una estudiante de instituto durante tres años, y me sentía como... Es hora de pasar página, no estoy haciendo mucho aquí, he hecho todo lo que tenía que hacer, es hora de marcharse. Así que les sugerí que me mataran, y lo hicieron".

Se refiere a la que para muchos fue la muerte más traumática de todas las temporadas de la serie, la de su personaje. Carolina, que aprovechaba el acento cubano de Ana para hacerla pasar por una chica canaria hija de una famosa actriz, terminó sus andanzas en la 6ª temporada tras 52 episodios interpretándola.

Ana, la madrileña

Tras abandonar el Laguna Negra, la actriz siguió su pasión y fichó por títulos de lo más comentados, entre los que figuran la archiconocida Mentiras y gordas. Después, cruzó el charco para adentrarse en sagas tan míticas como Blade Runner o James Bond, entre otros. Pero en la entrevista destaca la que fue su primera película, también con origen español.

A la búsqueda Cuál es la primera película de Ana de Armas ella contesta recriminándole en tono de humor a su compañero que se lo ha dicho hace poco, para luego desvelar que es Una Rosa de Francia. La hizo muy joven, justo cuando se mudó a la capital española, la cual incluye sin ningún problema en su biografía: "Soy cubana, nací en La Habana, viví allí hasta que tuve 18 años y luego me mudé a Madrid", cuenta en la misma entrevista respondiendo a la búsqueda de si es cubana.

De este modo, los fans españoles pueden confirmar que el hecho de haber obviado su paso por nuestro país fue algo anecdótico, sin ánimo de olvidar el país que le ayudó a construir su carrera artística.

Ghosted está disponible en Apple TV+.