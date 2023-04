¿Alerta pop? Los siguientes planes de Aitana tras el éxito de ‘Los Ángeles’

Aitana inauguró el pasado 30 de marzo la era Alpha con el lanzamiento de Los Ángeles, carta de presentación de su esperadísimo tercer álbum de estudio y punto de inflexión en su carrera tanto por el cambio de sonido como por esa renovada imagen de la que presume y disfruta de ser por fin una diva del pop. Solo han pasado unas semanas y la canción ya está en el tercer puesto de la lista de LOS40, además de ser su tema más popular en Spotify con más de 20 millones de reproducciones. Sin embargo, la industria avanza muy rápido y, lógicamente, estoy ansioso por saber cuál va a ser el siguiente paso de la artista.

Aitana - Los Ángeles (Video Oficial)

Mientras la comunidad se va forjando gracias a las Alpha House (el pasado fin de semana se celebró la segunda en Ciudad de México), todos los ojos - y las orejas - están puestos en el próximo movimiento de Aitana. ¿Qué planes tiene a corto y medio plazo? ¿Tendremos un nuevo sencillo antes de verano? ¿Cuándo va a salir el disco? Tengo muchas preguntas y, aunque no hay una respuesta absoluta para cada una de ellas, sí que tengo algunos datos que esclarecen el porvenir de una de las grandes autoridades de la Santísima Trinidad del Pop.

El siguiente single de 'Alpha'

Aunque Formentera y En el coche formarán parte de este proyecto, Aitana metió en un cajón el que iba a ser su tercer disco - uno más urbano, sin baladas y lleno de colaboraciones - y decidió encerrarse en el estudio durante dos meses y hacer intensivo para sacar adelante un LP con un concepto único y muy diferente a todo lo que ha hecho hasta el momento. Los Ángeles, como decía, es la prueba fehaciente de lo que digo, pero lo que viene promete ser más sorprendente. La propia Aitana lo dijo en LOS40 Global Show: "A la gente le ha sorprendido Los Ángeles, pero el siguiente tiene una referencia que os vais a morir".

Hace unas semanas, en la conversación que tuve con ella, también habló de lo que viene. ¿Qué dijo? Estas fueron las palabras exactas de la cantante: "Después de Los Ángeles viene otra fiesta. La siguiente canción es muy divertida". A continuación le comenté la posibilidad de meter un sampler y, con una sonrisa, contestó: "Yo no digo nada, ya lo veréis. Te juro que entenderás estas palabras cuando salga. Dirás: ‘ah, vale, claro’. Va a ser muy divertido".

Entrevista a AITANA: pasar de niña a mujer + las letras de ALPHA + LOLA INDIGO y ANA MENA | LOS40

Hay que tener en cuenta que Aitana, en múltiples entrevistas, ha recalcado que su tercer álbum bebe de la electrónica de los noventa, por lo que creo firmemente que esa canción que cogerá el testigo a Los Ángeles tendrá un sampler de alguna de las canciones icónicas de esa década. ¿Mi apuesta? Algunos de los hits de la época que ella misma ha referenciado en LOS40: Saturday Night, de Whigfied; Pump Up The Jam, de Technotronic, y Rhythm Is A Dancer, de SNAP!.

Cuenta atrás para 'Alpha'

Aunque Aitana no ha confirmado cuándo, Alpha llegará en algún momento de 2023. Teniendo en cuenta que adelantó que saldrían dos singles antes del lanzamiento definitivo, seguramente escuchemos la segundo canción antes de verano y la tercera justo después de las vacaciones, más entrado el otoño. Entiendo que este será el focus single del disco y saldrá acompañando su publicación que, a más tardar, verá la luz antes de que acabe el año. ¿Octubre, quizás? De momento toca esperar para disfrutar de los diferentes cortes de Alpha, el álbum que cambiará, con toda seguridad, el futuro de Aitana, colocándola en una posición de privilegio dentro de la escena internacional. Se viene alerta pop, chicos. ¡Alerta pop!