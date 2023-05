Blur anuncia nuevo disco y, como adelanto, publica el sencillo 'The Narcissist'

A finales del año pasado, lo que era un secreto a voces, acababa siendo confirmado por parte del grupo y Blur anunciaba su regreso a los escenarios tras un parón de casi una década. Ahora, la formación británica liderada por Damon Albarn ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, The Ballad of Darren, para el próximo 21 de julio.

The Ballad of Darren, que está compuesto por 10 pistas, es el primer LP de Blur desde The Magic Whip de 2015, que llegó 12 años después de su predecesor, Think Tank (2003). Ha sido producido por James Ford, quien ha trabajado en varios proyectos anteriores de Gorillaz, banda virtual creada por Albarn en 1998.

Este nuevo trabajo será el noveno álbum de estudio que publique la banda londinense y será su primer material de estudio en ocho años. Además, y en forma de adelanto, el grupo ha compartido el single The Narcissist.

Blur - The Narcissist (Official Visualiser)

El líder Damon Albarn ha descrito The Ballad Of Darren como "un disco de réplica" cargado de "reflexión y comentario sobre dónde nos encontramos ahora", mientras que el guitarrista Graham Coxon ha dicho: " A medida que envejecemos y nos volvemos más locos, se vuelve más esencial que lo que tocamos esté cargado de la emoción y la intención correctas. A veces, solo un riff no cumple con el trabajo".

Por su parte, el bajista Alex James dijo que "para que cualquier relación a largo plazo dure con algún significado, debes ser capaz de sorprender al otro de alguna manera y de alguna manera todos lo seguimos lográndo", mientras que el baterista Dave Rowntree agrega: "Siempre se siente muy natural hacer música juntos. Con cada disco que hacemos, el proceso revela algo nuevo y nos desarrollamos como banda. No damos eso por sentado".

Blur - The Ballad Of Darren (Announcement)

Para acompañar el lanzamiento del disco, Blur tiene programados una serie de conciertos por distintos países que empiezan hoy, 19 de mayo, en el Colchester Arts Centre en Reino Unido. La banda también dará dos shows en el mítico estadio Wembley de Londres, donde contarán con Paul Weller como artista invitado.

En nuestro país también tendremos la oportunidad de disfrutar de sus directos ya que el grupo actuará en tan solo unos días en el Primavera Sound Barcelona (1 de junio) y Primavera Sound Madrid (8 de junio); una ocasión de lujo para comprobar como suena en directo parte del material incluido en su nuevo álbum.

Listado de canciones de The Ballad of Darren:

1. The Ballad

2. St Charles Square

3. Barbaric

4. Russian Strings

5. The Everglades (For Leonard)

6. The Narcissist

7. Goodbye Albert

8. Far Away Island

9. Avalon

10. The Heights