Canciones nuevas para enero de 2019

La música no para, ni siquiera para reponerse de la resaca de Año Nuevo y 2019 comienza con musicón. En la primera semana de enero de este año, los Reyes Magos se han adelantado con reguero de novedades musicales que nos tienen muy pero que muy emocionados. Así que si diciembre estuvo lleno de temazos, este enero no se queda atrás.

Lo nuevo de Love Of Lesbian o de Robbie Williams son son algunas de las nuevos temas lanzados en los primeros días de enero (o en los últimos de diciembre y merecen un huequito). Temas que van a ser de referencia a principios de 2019 y que debes empezar a tener en tu radar de novedades.

Viernes 4 de enero

Love Of Lesbian - Charlize SolTheron. El grupo de Santi Balmes vuelve a la carga con su nuevo tema Charlize SolTheron, una canción que desprende buen rollo desde el primer minuto. Se trata de la canción principal de la nueva película española de animación, Memorias de un hombre en pijama. Pero no, esta cinta no es una historia para niños, sino una comedia romántica que nos hará reír.

Robbie Williams - I Just Want People To Like Me. ¡Robbie Williams no pierde el tiempo! No hace ni un año que lanzó su Under The Radar Vol.2 y ya ha lanzado nuevo single: I Just Want People To Like Me. Se trata del adelanto de Under The Radar Vol. 3 (sí, parece que el británico va a continuar apostando por este nombre para su próximo álbum). Se trata de una animada melodía, muy en su línea, llena de optimismo. Todo un subidón para empezar bien el año.

Lola Indigo y Mala Rodríguez - Mujer Bruja. El mismo mes que Lola Indigo ha llegado al número 1 de LOS40 con su Ya No Quiero Ná, lanza tema: Mujer Bruja. Bueno, quien dice tema, dice temazo. Acompañada de la mismísima Mala Rodríguez, Mimi Doblas (la artista detrás de Lola), vuelve apostar por un ritmo bailable y una letra llena de girl power. Nos encanta el baile que se vuelven a marcar Mimi y su aquelarre en el videoclip.

Chris Brown - Undecided. El rapero Chris Brown ha vuelto. Tras sobrecargarnos de lanzamientos en 2017, en 2018 decidió relajarse un poco. Ahora, para empezar bien el año ha sacado Undecided. Y sí, viene con las pilas bien cargadas.

Aitana - Hay Algo Más. ¡Aitana no deja de sorprendernos! La cantante catalana, que se encuentra entre las más escuchadas en 2018 gracias a su EP debut, Teléfono, pone voz a la canción principal de la película de los Lunnis. Se trata de la primera vez que la artista participa en una película -aunque sea cantando la banda sonora-.

Paul McCartney - Get Enough. No sabemos su el título de la canción, Get Enough (Suficiente) es una metáfora de hasta donde ha llegado. Se trata de una leyenda viva del pop que este mismo año lanzó su álbum número 25: Egypt Station. Vamos, que sigue en plena forma. Ahora ha querido lanzar este tema inédito para deleite de sus fans. Eso sí, quizá se ha pasado un poquito con el auto-tune.

Mika - Sound Of An Orchestra. La inconfundible voz de Mika vuelve a la carga. Han pasado más de tres años desde que lanzase su álbum No Place In Heaven y sus fans estaban esperando ansiosos un nuevo tema del libanés. ¡Pues por fin podemos escuchar Sound Of An Orchestra! Con un sonido cien por cien Mika, el artista vuelve a darnos una dosis de buen rollo en forma musical.

Backstreet Boys – No Place. No hay quien pare a estos chicos. Tras que el pasado año cumplisen 25 años y lanzasen los temas Don’t Go Breaking My Hear y Chances, ahora nos vuelven a regalar un tema cien por cien pop con No Place. Y sí, suena muy noventero, pero nos encanta. Además, estas tres canciones estarán en su próximo álbum que llevará por nombre DNA y que saldrá muy pronto: el próximo 25 de enero.