Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Adore you

Tanto si lo estabais esperando como si no (espero que sí) aquí está el octavo capítulo de nuestra serie de las canciones que compartieron título y éxito. Ya os hemos contado qué pasó con Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care, Fuego y Happy y las curiosidades detrás de esos hits que se llamaron igual. Pero, ¿qué hay de Adore you?

Son varios los artistas que a lo largo de la historia de la música han hecho esta declaración romántica desde Lil Rain a Justice pasando por Jessie Ware. Pero si hay dos Adore you que nos han enamorado esos han sido los de Harry Styles y Miley Cyrus.

Casi seis años separan ambas canciones pero ambas tienen en común esa dedicatoria de entrega completa con diferentes significados en sus propuestas audiovisuales.

El Adore you de Miley Cyrus

El despertar sexual de Miley Cyrus nos pilló tan de improviso como a su público la aventurada propuesta musical que se convirtió en su mayor éxito: Bangerz.

Con ese disco la tímida chica Disney que habíamos conocido puso de moda el twerking entre las celebrities con We can't stop y fue parodiada hasta el infinito con Wrecking Ball. La ex-Hannah Montana salió de su cascarón montando un verdadero escándalo, y lo que es más importante, con unos singles y una puesta en escena a prueba de bombas.

Pero no se detuvo ahí y dio un paso más allá con Adore you, una canción que a priori todos interpretamos como una balada romántica y cuyo videoclip disparó los termómetros de todo el mundo.

Con el pelo corto, bajo las sábanas y en lencería, Miley desataba su pasión en un videoclip que fue filtrado y cuyo estreno tuvo que adelantarse. En plena época navideña contemplar a la intérprete hacer una oda de la masturbación generó una enorme polémica.

El Adore you de Harry Styles

Seis años después de que Miley Cyrus nos enseñara de lo que es capaz llegaba otra declaración con una clara dedicatoria: Adore you de Harry Styles. La canción servía como tarjeta de presentación (la tercera tras Lights up y Watermelon sugar) de su disco Fine line, el segundo en solitario, y se convirtió en una de las mayores apuestas audiovisuales del ex One Direction.

Adore you es casi un cortometraje. Una pieza absolutamente espectacular de más de siete minutos de duración (la canción original dura tres y medio) que es casi un cortometraje en la que la voz en off que narra la historia es nada menos que la de Rosalía.

Dirigido por Dave Meyers, (Jay-Z, Taylor Swift), en el film Styles interpreta a un niño con poderes que vive en la isla Eroda (anagrama de Adore), donde sus habitantes se sienten incómodos por su deslumbrante sonrisa. Sin embargo, todo cambiará cuando el protagonista dé con un pez bien especial...

La canción habla, como no podía ser de otra manera, del amor. Más que amor, casi podríamos hablar de devoción. Las letras son muy claras: "I’d walk through fire for you. Just let me adore you". Aunque como suele suceder tristemente, no siempre el amor es correspondido: "You don’t have to say you love me. You don’t have to say nothing".