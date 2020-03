La Met Gala sigue en pie a pesar del coronavirus

A pesar de las dudas que estaba generando la próxima celebración de la Met Gala debido al coronavirus, el evento sinónimo de la mayor fantasía de la moda del año sigue en pie y según lo previsto en su edición 2020.

Tras las muchas cancelaciones de conciertos en todo el mundo, estrenos de cine, espectáculos teatrales, cierres de museos y más recintos culturales, la siguiente cita en el punto de mira era la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Sin embargo, al más puro estilo Bob Dylan y su resistencia, la organización ha confirmado que, por el momento, el próximo 4 de mayo el mundo entero se deslumbrará una vez más y por 21 años consecutivos con su evento más icónico.

¿Cuál será la temática de la Met Gala 2020?

Si de algo no cabe duda es de que la Met Gala nos ha proporcionado grandes momentos y unas expectativas muy altas en lo que a outfits se refiere. Dejando en nuestra memoria looks míticos como vimos el año pasado, entre los que destacaban el aplaudido look femenino de Harry Styles o la (creemos) inigualable performance de la mismísima Lady Gaga sobre la pink carpet del año pasado. Por supuesto, sin dejar atrás otras temáticas de lo más reseñables como la inspirada en la religión de 2018, que nos ofreció una increíble versión de Rihanna estilo Papa. Otra de las temáticas más impactantes ha sido Moda en los tiempos de la tecnología, en 2016, en la que el plateado fue el color rey de la mano de celebs como Kim Kardashian.

Rihanna en la Met Gala 2018. / Getty Images / Noam Galai/Getty Images for New York Magazine

Este año el título de la gala es About Time: Fashion and Duration, es decir, Sobre el tiempo: la moda y su duración. Consistirá en un recorrido por el mundo de la moda durante los últimos 150 años, haciéndolo coincidir con el mismo aniversario del propio museo. Un experimento en el que se pondrá a prueba un año más la creatividad de las celebrities bajo la premisa de que "la moda no siempre es correlativa y que puede ser lineal y cíclica al mismo tiempo". Además, la exhibición está en parte inspirada en los escritos de Virginia Wolf, conocida filósofa y feminista.

Una edición de la Met Gala que contará con dos anfitrionas de diferentes generaciones, pero igualmente aplaudidas en la gran pantalla: Emma Stone y Meryl Streep, quien nunca antes se ha dejado ver en esta cita.

Un evento que, en plena temporada de cancelaciones, se resigna a dar marcha atrás. Decisión inclinada, en parte, por la enorme repercusión económica que supondría, ya que, el museo prácticamente obtiene la financiación suficiente para el resto del año con esta velada.