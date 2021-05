Mercadona y su producto perfecto para la llegada del verano por menos de 3 euros

Mercadona se ha convertido en la cadena líder de supermercados en nuestro país para muchos gracias a productos revolucionarios en alimentación, droguería o a artículos que no son exclusivos de su marca blanca pero sí muy aplaudidos en cuanto a relación calidad-precio, como es el caso de sus mascarillas quirúrgicas y FFP2.

Si hace apenas unos días te hablábamos de la revolución que había causado en redes sociales el lanzamiento de sus mochis de pistacho, del llamado “invento milagro” para el rostro o de su perfume para el pelo (que vuelve a estar disponible), hoy presentamos un producto estrella de la gama Deliplus que promete arrasar en ventas de cara al verano.

La crema de Mercadona que hace el vello invisible

Se trata de una crema decolorante del vello Deliplus, óptima para utilizar tanto en el cuerpo como en el rostro y que promete “unos resultados rápidos y eficaces disimulando el vello haciéndolo casi invisible”. Además, es apta para pieles sensibles, algo a tener en cuenta, ya que, este tipo de cremas puedes resultar algo irritantes en según qué personas.

Viene presentada en dos tubos diferenciados, como viene siendo habitual en estos productos puesto que uno de ellos es la crema decolorante y, el otro la crema activadora , ambas en envases de 75 mililitros. También incluyen en su interior una bandeja mezcladora así como una espátula. Todo por el precio exacto de 2,99 euros.

Mercadona tiene una crema depilatoria corporal y facial por menos de 3 euros. / Mercadona / Mercadona

Y es que, aunque cada vez son más las personas que optan por no depilarse, como Katy Perry o Emily Ratajkowski, también son muchas las que les declaran la guerra al vello corporal con la llegada del buen tiempo y la bienvenida a las prendas de verano. Por lo que, si no quieres librarte del pelo en su totalidad o no te apetece someterte al dolor de la cera o el láser, pero tampoco te gusta que se vea demasiado, la decoloración del vello puede ser una buena opción para ti.

De momento, parece que hay algunos usuarios en Twitter que están más que satisfechos con el resultado.

Bendita crema decolorante del mercadona, no me vuelvo a hacer la cera en los brazos en la vida — santa claus (@Clausomg) January 31, 2018 Te lo deja transparente hermana es la leche — Lau💜 (@lauchica99) August 25, 2019 Cuchame eso decolora hasta el alma más negra — Rocío Márquez (@galletasnapolit) August 25, 2019

¿La probarás?