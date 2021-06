7 momentos que nos recuerdan por qué Pau Dones es leyenda de la música, un año después de su muerte

Pau Donés no tuvo una vida fácil. Hiperactivo y disléxico, eso ya marcó una infancia no muy fácil que se complicó en la adolescencia con el suicidio de su madre. Tal vez, esos inicios tan duros le hicieron forjar un carácter optimista y vitalista para poder hacer frente a todo. Y eso es lo que conocimos de él.

Tristemente, este 9 de junio de 2021 se cumple un año desde que Donés perdió su ardua batalla contra el cáncer y desde LOS40.com hemos querido recordarle tal y como él se merece. Nos sumamos a ese homenaje que le han rendido amigos y familiares que han querido continuar su legado en la lucha contra el cáncer lanzando una camiseta con el lema que más repitió: 'Vivir es urgente'. Dani Roviera, Jordi Évole, Dani Martín, Pau Gasol, Manolo García, Carles Puyol, Karlos Arguiñano, Toñi Moreno, Luz Casal y muchos otros ya se la han puesto.

Pau fue un hombre que disfrutó de la vida, que supo mantener su libertad en todos los campos y que fue un luchador nato. Lo demostró en su guerra contra la enfermedad, que nunca le borró la sonrisa ni las ganas de seguir haciendo música.

Él quería ser recordado por sus canciones con Jarabe de Palo y sin duda, objetivo conseguido porque su trayectoria estuvo plagada de hitos que mantendrán viva la leyenda de uno de los músicos más destacados de la escena musical en España.

Ahora que ya no está físicamente con nosotros hemos querido recordar algunos de esos grandes momentos que serán difíciles de olvidar por mucho que pase el tiempo.

1. La Flaca

Pau Donés siempre agradeció que el éxito le llegara teniendo ya los treinta porque supo asimilarlo mejor. Había encaminado su vida hacia la publicidad, pero antes de convertirse en un alto ejecutivo en ese sector, decidió dejarlo todo y probar con su verdadera vocación: la música. Y llegó con la treintena y un éxito debajo del brazo: La flaca.

Un anuncio de tabaco en 1997, le dio el empujón necesario para convertirse en el gran éxito del año. Llegó a ser nº1 de LOS40 y esa flaca cubana ha estado presente a lo largo de toda su vida. Fue la que dio título a su primer disco con Jarabe de Palo, su grupo durante más de 20 años.

2. Las colaboraciones

Estamos en la era de las colaboraciones, pero eso es algo de ahora. Antes no era tan habitual… aunque Pau Donés las tuvo presentes en toda su carrera. En su disco Depende (1998) ya contó con la primera: Ketama. En el siguiente, De vuelta y vuelta, sumó a Antonio Vega, Jovanotti, Vico C y Celia Cruz. Con cada álbum, la lista iba aumentando: Jorge Drexler, Chrissie Hynde (The Pretenders), Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Antonio Orozco o Carlos Tarque, entre otros.

Ya nos dijo en una ocasión Malú, que nunca había escuchado a nadie en la industria, hablar mal de él, y eso no se puede decir de todos. Era de los que empatizaban con el mundo y huía del conflicto porque la vida no estaba para perderla en esas cuitas.

3. Los premios

La música de Jarabe de Palo no sólo tuvo el reconocimiento del público, que le convirtió en uno de los imprescindibles para entender la historia musical de nuestro país, sino que contó con el beneplácito de la prensa y los compañeros de profesión que le otorgaron una multitud de premios. Fue nominado en los Grammy latinos, en los Grammy americanos y recibió un Ondas en 2017. sin duda un reconocimiento merecido que valoraba en su justa medida porque el mayor premio para él, era el apoyo constante del público.

4. Concierto básico

Como buen publicista que era, Pau Donés supo crear una carrera a su medida en la que cada cosa se celebraba como un gran acontecimiento y alcanzar los 20 años de carrera lo fue. Fue la excusa para volver a contar con un concierto básico con él, uno de los más especiales por lo que suponía. Fue el 11 de diciembre de 2017 en la sala Joy Eslava de Madrid. Se sentía en casa, buena prueba es que apareció en el escenario descalzo, y apostó por un formato acústico e íntimo que nos dejó su versión más soul.

5. 50 palos

En 2017, cuando cumplió 50 años lo celebró con la publicación de su primer y único libro en el que se desnudaba y confesaba, sin tapujos, lo que era su vida. En él aseguraba que la pareja es el cementerio del amor, que era mal novio, pero gran amigo (incluso de sus ex), que su hija Sara había sido su mejor creación, que los ‘coolturetas’ y algunos periodistas le daban pereza, que el poder vuelve imbéciles a muchos políticos, que empezó pronto con las drogas porque cuando era joven ‘molaban mucho”, que ha disfrutado del sexo a tres, que se crio en una familia cristiana, aunque él es ateo…

Una prueba más de que tenía las cosas muy claras, era cabezón hasta decir basta y no tenía pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema. Fue una celebración de vida, la suya, que fue como él quiso.

6. El cáncer

En agosto de 2015 le diagnosticaron el cáncer que ha acabado con su vida. Le hizo frente y no se rindió nunca y, mientras, mostró su mejor sonrisa porque ni la enfermedad pudo apagar esa vitalidad de la que siempre hacía gala. Pasó temporadas retirado para someterse a varias operaciones, pero la música siempre le hacía volver.

Cuando publicó Humo, explicó todo lo que sentía respecto a esta dura prueba a la que le había tocado enfrentarse. Y siguió demostrando que ni un cáncer podía acabar con las ganas de subirse a un escenario. Llegó a colgarse la guitarra sobre los hombres cuando pesaba tan solo 64 kilos.

En 2019 volvió a decir un ‘hasta luego’ y se dio otro respiro. Pero le duró poco, como siempre. Y en medio de la cuarentena regresó para dar las gracias, con Eso que tú me das, por tanto amor recibido, en momentos tan duros. En el videoclip ya se percibía su deterioro físico, pero volvió a darnos una lección de vida. Hasta Dani Rovira quiso darle las gracias por ese mensaje de superación.

7. Tragas o escupes

Tenía previsto lanzar su nuevo disco en septiembre de 2020, pero cuando el tiempo se convierte en algo relativo, ¿para qué esperar?, así que en mayo del pasado año salieron a la luz sus nuevas canciones que incluían el balance de una vida con la que ya había ajustado cuentas. Eso sin olvidar a los sanitarios, porque su punto solidario no faltó nunca a lo largo de su existencia, y tampoco lo hizo en la pandemia.

Finalmente, el cáncer se lo llevó el 9 de junio de 2020, pero su música quedará siempre entre nosotros. Y se fue consciente de que las cifras volvían a estar de su parte y el favor del público permanecía intacto.