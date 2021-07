Alexia Rivas eclipsa la final de ‘Supervivientes 2021’ por su pulla tajante a Olga Moreno

La gran final de Supervivientes 2021 ha puesto toda la carne en el asador para despedirse por todo lo alto. Con tres finalistas luchando por la gran victoria después de una final dividida en dos partes, en la otra parte del plató también se vivía una reunión de lo más curiosa: la de -casi- todos los expulsados anteriores.

Con Omar Sánchez indispuesto para ir, todos los exconcursantes desde Lara Sajén, Palito Dominguín, Marta López o Alejandro Albalá -entre otros-, se encontraban junto a Carlos Sobera para vivir la gran gala como comentaristas. Y aunque haya sido sólo en sus alegatos, algunas de las presentes conseguían llevarse toda la atención de la audiencia en tan sólo unos segundos.

Ha sido el caso de Alexia Rivas, la periodista que entró al concurso después del escándolo que vivió en 2020 por el 'Merlos Place'. Aunque se fue la 3ª -curiosamente, después de Marta López-, las veces que ha estado sentada en plató nunca ha pasado precisamente desapercibida… Y en esta última parte de la final parece haber tenido su mejor momento con respecto al público. Este ha sido su gran momento:

El contexto de sus palabras era muy claro. Desde plató vieron unas imágenes de Olga, donde se quejaba de que su familia y ella "no podían hablar en televisión". En ese momento, Rivas no podía evitar intervenir lanzando una pulla muy directa: "Me ha sorprendido que haya dicho Olga que ellos no pueden hablar cuando lleva veinte años hablando en televisión", seguido de un gran aplauso del público.

La que fue compañera de isla de la diseñadora no sólo la conoce por haber concursado juntas, sino que también se conoce de primera mano la prensa del corazón al haber sido reportera de Socialité. Por ello, hablaba con criterio cuando seguía su intervención. "Entiendo que ella pueda llorar o le pueda doler, pero otra gente también lloraba en silencio cuando ellos hablaban, entonces… No lo entiendo", finalizaba tajante.

Sin duda, una clara alusión a Rocío Carrasco y todo lo que recoge su docu-reality Rocío: contar la verdad para seguir viva. Durante esta edición de Supervivientes el enfrentamiento obvio entre ambas personalidades de Mediaset ha quedado en segundo plano, aunque nunca ha dejado de estar latente. Por ejemplo, expresiones como "No tiene coño" -popularizadas por Carrasco-, han llegado a ser pronunciadas en algún juego de Honduras.

Por otra parte, compañeras como Marta López también han opinado a favor de la diseñadora. En contraposición a lo que opinaba Alexia Rivas, decidía romper una lanza a favor de Moreno aclarando que "era una pena que Olga no haya podido expresas sus sentimientos". Una afirmación poco fundamentada, pues sí ha llegado a mostrarse vulnerable por el tema en cuestión en muchos puntos del reality.