Ed Sheeran publica una foto disfrazado y todos coinciden en lo mismo

La cuenta atrás para conocer el nuevo trabajo de estudio de Ed Sheeran ha empezado oficialmente. = (Equals) será el nombre para el quinto disco del británico, después de sumar, multiplicar, dividir y marcarse un último álbum solo de colaboraciones titulado Nº6. Y de él ya conocemos que estará incluido su exitazo Bad Habits, con el que ha conquistado las principales listas de éxitos de todo el mundo (también la de LOS40) y hemos podido escucharle en un registro más bailable e inédito en su carrera.

Tras él llegó el segundo sencillo del disco, Visiting Hours, mucho más en la línea del sonido al que Ed nos tiene acostumbrados. Y esta misma semana sabremos cómo suena el tercero, de nombre Shivers, y para el que el artista ya ha mostrado un pequeño adelanto con el que se confirma el cambio de tendencia. El día 29 de octubre tendremos = en nuestras manos para disfrutarlo al completo.

Con esta gran noticia, Ed Sheeran es consciente de que todo el mundo tiene que enterarse de que el pelirrojo más célebre de la música está de vuelta. Así que ha decidido promocionar su canción más nueva de una forma un tanto peculiar, enfundándose un traje plateado con plumas y gafas de color morado. Una estética que, cómo no, a todxs les ha recordado a un artista en particular, y no es el propio Ed Sheeran.

"¿Elton?"

Porque efectivamente, no es difícil ver reflejado en ese traje (o disfraz) al mismísimo Elton John. Algo en lo que todxs lxs fans de Ed han coincidido de manera unánime en la caja de comentarios de la publicación que él mismo ha compartido en su Instagram. "¿Elton?", "¿Elton, eres tú?", "¿Quién eres tú y qué has hecho con Elton?", son algunas de las preguntas que sus seguidores le hacían en clave de humor, la misma que el pelirrojo le pone siempre a todas sus apariciones.

Y por supuesto, el atuendo ha gustado bastante también entre ellxs. "Modelo", "¡Elton Sheeran!", "Elton deberá estar orgulloso" o "¡Me encanta!" son otros de los comentarios que podemos encontrar a esa misma fotografía. Por ahora el propio Elton John, más en forma que nunca musicalmente, no se ha pronunciado sobre el bonito homenaje que Ed Sheeran le ha dedicado como parte de su nueva canción Shivers. "Me he vestido para la ocasión", aseguraba. ¿Significa esto que el traje formará parte de su videoclip oficial?

Lo que sí sabemos seguro es que cada vez queda menos para saborear = y cada una de sus canciones. ¿Tienes ganas de descubrirlo?