¿Quién se llevó los Premios Óscar de 2021? Repasamos la lista de ganadores de la pasada edición

¿Todo listo para disfrutar de la 94ª gala de los Óscar? En LOS40.com lo tenemos todo preparado para ofreceros toda la información importante de lo que ocurrirá esta noche en el teatro Dolby de Los Ángeles —incluida la actuación de Beyoncé, que volverá a los escenarios tras varios años sin pisar uno—, pero antes, queremos ir calentando el terreno recordando a todos aquellos que el pasado 2021 se coronaron como los reyes y las reinas del cine gracias a estos prestigiosos galardones que otorga la Academia del Cine de Hollywood.

Aquí te contamos quiénes fueron los ganadores las categorías princiales y además, por si todavía no has visto algunas de las películas que fueron galardonadas el pasado año, te indicamos dónde puedes verlas este 2022. ¡Lo importante es que no te pierdas nada!

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor Principal

Anthony Hopkins por El Padre

Mejor Actriz Principal

Frances McDormand por Nomadland

Mejor Actriz Secundaria

Yuh-Jung Yong por Minari

Mejor Actor Secundario

Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro

Mejor Película Internacional

Otra ronda (Dinamarca)

Mejor Película de Animación

Soul

Mejor Guion original

Emerald Fennel por Una joven prometedora

Mejor Guion Adaptado

Christopher Hampton y Florian Zeller por El Padre

Mejor Banda Sonora

Trent Raznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul

Mejor Fotografía

Erik Messerschmidt por Mank

Mejor Edición

Mikkel E. G. Nielsen por Sound of Metal

Mejores Efectos Especiales

Mejor Diseño de Producción

Mank

Mejor Sonido

Carlos Cortez, Phillip Black, Nicolas Becker, Jaime Baksht por Sound of metal

Mejor Peluquería y Maquillaje

Sergio López-Rivera, Mia Neil y Jamika Wilson por La madre del blues

Mejor Vestuario

Anna Roth por La madre del blues

Mejor Canción Original

Mejor Documental

Lo que el pulpo me enseñó

Mejor Cortometraje

Dos completos desconocidos

Mejor Cortometraje de Animación

Si algo pasa, te quiero

Mejor Cortometraje Documental

Colette

¿Dónde se pueden ver las pelis de los Óscar de 2021?

Si quieres ver algunas de las películas ganadoras de la pasada edición de los Premios Óscars tendrás que hacerlo a través de Internet o comprando o alquilando una copia de sus DVDS, ya que, por el momento, ninguna está disponible en los cines. Aquí te contamos dónde encontrarlas todas online: