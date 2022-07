Los problemas de salud de Emilia Clarke tras el rodaje de ‘Juego de Tronos’: “Muy pocos sobreviven a esto”

Juego de Tronos se ha convertido por méritos propios en una de las mejores series de todos los tiempos. Sin embargo, los dos grandes protagonistas de la producción de HBO sufrieron los estragos de la exigencia del rodaje. Kit Harington sufrió graves problemas de salud con ansiedad, depresión y adicciones y ahora ha sido Emilia Clarke quien ha explicado las consecuencias que le ha dejado su papel como Daenerys Targaryen.

Durante una entrevista para la BBC en el programa Sunday Morning, la actriz británica ha explicado que se siente afortunada de poder seguir con vida: "Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de gente que ha podido sobrevivir a esto".

Con apenas dos años de diferencia, Emilia sufrió dos aneurismas tras el rodaje de diferentes temporadas de Juego de Tronos. Tras someterse a varios procedimientos quirúrgicos que le salvaron la vida, la intérprete ha explicado que 10 años después sigue sufriendo las consecuencias de aquellos días.

"La parte de mi cerebro que ya no se puede usar quedó totalmente inutilizable... Eso te da mucha perspectiva sobre tu vida pero es notable que pueda hablar, a veces articular, y vivir mi vida completamente normal y sin repercusiones. Me falta bastante" explicaba Emilia Clarke. "En los accidentes cerebrovasculares, tan pronto como alguna parte de tu cerebro deja de recibir sangre por un segundo, desaparece. La sangre encuentra un camino diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que falte desaparece".

La intérprete ha explicado que en algunos momentos ha sufrido afasia al no poder acordarse ni siquiera de su nombre. Sin embargo, su memoria a largo plazo parece no haberse visto afectada: "Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar una línea".

Una entrevista que deja claro los estragos que una situación similar a esta puede suponer para cualquier actor o actriz de primer nivel. Es por ello que desde entonces Emilia Clarke no está solo volcada en su carrera cinematográfica y televisiva sino también en la ayuda a personas que hayan sufrido lesiones o accidentes cerebrovasculares.

Same You es la Fundación que preside y cuyo objetivo es claro: "Las lesiones cerebrales y los accidentes cerebrovasculares pueden devastar vidas jóvenes Millones de personas en todo el mundo necesitan un mayor acceso a la neuro-rehabilitación. Vamos a arreglar esto ahora".