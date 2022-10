Millie Bobby Brown lo tiene claro: quiere esta muerte para el final de ‘Stranger Things’

La apoteósica cuarta temporada de Stranger Things dejó muchas preguntas, pero solo hay una que importe a todos los fans de la serie: ¿Cómo será el final? Los creadores de la misma mantienen el secreto fielmente, aunque eso no evita que algunas de sus actrices y actores se pronuncien sobre el tema. Y ha sido el caso de Millie Bobby Brown.

La marbellí nunca se ha cortado a la hora de hablar de la ficción, incluso cuando está de promoción con otros de sus proyectos. Y así ha sido en esta ocasión, ya que durante una entrevista con motivo por Enola Holmes 2 -película que protagoniza junto a Henry Cavill- no dudó en pronunciarse por un detalle que le gustaría ver en el desenlace más esperado por los suscriptores de Netflix.

Aunque el entrevistador quiso sacarle algún detalle, ella confesó que seguramente no sepa el final ni cuando lo estén rodando. Algo muy típico en producciones de tal calibre, y que ya pasó en películas como Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame y series como Juego de Tronos. La filtración del final puede ser la peor pesadilla para los creadores de un proyecto audiovisual, y está claro que con Stranger Things también se curarán en salud.

Pero eso no evita que la también actriz de Godzilla vs Kong hable de lo que quiere para su personaje, Eleven u Once, según se vea en versión original o doblada. Ya ha dicho en más de una ocasión que quiere que acabe emparejada con Mike -si es que los guionistas no se atreven en darle un final feliz a la trama más queer y sorprendente de la serie-, pero no descarta un desenlace trágico.

La muerte que quiere Millie

Y es que la actriz quiere que su personaje muera al final, algo que va muy acorde a toda la teoría del mundo Del Revés que hemos visto durante todas las temporadas. Eso sí, tampoco se moja: tiene claro que dice muchas cosas y los medios las publican, por lo que siempre deja claro que son pensamientos libres que no pretenden trascender a nada más.

Cuando la temporada 4 se estrenó, ya dio un toque a los hermanos Duffer -creadores de la serie- para que incluyeran más muertes a lo largo de los capítulos; a lo que ellos reaccionaron dejándole claro que "esto no es Poniente, es Hawkins", en referencia a la poca piedad que tiene Juego de Tronos con sus personajes.

Está claro que el final de Stranger Things es todo un misterio, pero sus creadores ya están trabajando para llevarlo a cabo. Si fuera por Brown, acabaría todo en un episodio musical -dicho en la misma entrevista-, aunque es evidente que los Duffer optarán por su típica esencia de acción, sorpresas y momentos emotivos. Y, afortunadamente para su protagonista, seguro que habrá alguna muerte.

Stranger Things 5 se estrena en 2024 en Netflix.