Los novatos de ‘Élite’ nos cuentan su primer día: “Rodaba con Manu, que me impresionaba un montón”

Las primeras veces siempre imponen, aunque si se trata de Élite, mucho más. La serie de Netflix se estrenó en 2018 convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de la plataforma en España —con permiso de La Casa de Papel, claro—, con el consiguiente aumento de popularidad para todos los intérpretes que pasan por allí.

Los actores y actrices que pasan por la serie, independientemente de su fama previa, acaban por tener una exposición global. Por lo tanto, no podíamos hablar con los nuevos fichajes de la temporada y dejar pasar la oportunidad de preguntarles cómo fue su primer día en la serie. Y las respuestas no pueden ser más dispares.

Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Ander Puig, Carmen Arrufat y Álex Pastrana no han podido evitar sonreír al pensar en sus inicios en la serie, con tramas con bastante peso. Y es que, a pesar de lo que muchos esperaban, la sexta temporada de la ficción es una de las más serias y comprometidas con temas de consciencia social de toda su historia.

De este modo, Ana interpreta a Rocío, una chica muy concienciada con la desigualdad racial; Álvaro a Dídac, un chico que tendrá que plantearse una amistad de años por una grave situación; Ander se pone en la piel de Nico, que se enfrentará a la transfobia en primera persona; y Carmen y Álex son Sara y Raúl, una pareja perfecta en redes pero con un oscuro secreto tras las pantallas.

Aun así, no dejan de ser novatos dentro y fuera de la pantalla. Sus mejores respuestas van del "Rodaba con Manu (Ríos) que me impresionaba un montón, y yo es que lo estaba pasando fatal" de Carmen al "comenzar a grabar con el uniforme de Las Encinas, para mí, fue como… Guau" de Ana, que nos dejan testimonios de lo más originales. Eso sí, si quieres saber cómo fue el primer día de cada uno en profundidad, no te pierdas sus respuestas en el vídeo sobre estas líneas. Seguro que hay alguno que te sorprende o emociona, sobre todo por la ilusión con la que lo cuentan.



Élite sin veteranos

Sin embargo, sus compañeros de set también tenían mucho que decir. También quisimos saber cómo afrontaron Valentina Zenere, Carla Díaz, Adam Nourou, Manu Ríos y André Lamoglia esta nueva tanda de episodios, que son los primeros sin absolutamente nadie que estuviese antes de las cuatro primeras temporadas de la serie.

Cómo era de esperar, hay sentimientos de añoranza, aunque todos se muestran de lo más decididos a disfrutar esta nueva etapa con compañeros que aún están por conocer. ¡Y ojo! Que aún están por llegar todos los alumnos de la séptima temporada, que prometen renovar aún más el cast de la serie.

La 6ª temporada de Élite ya está disponible en Netflix.