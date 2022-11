Joe Jonas cuenta cómo estuvo a punto de convertirse en uno de los Spider-Man del cine: “Estaba muy emocionado”

Con permiso de Superman, está claro que uno de los papeles superheroicos más deseados del cine es el de Spider-Man. Por las mallas rojas y azules ya han pasado Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland -incluso han llegado a conocerse como el personaje en su última película-, pero está claro que en todos sus procesos de cásting había más de un candidato, y de lo más conocido. Uno de ellos era Joe Jonas.

El mediano de los Jonas Brothers que se dio a conocer tras Camp Rock ha confesado que audicionó para el personaje, aunque como es evidente no terminó consiguiendo el papel. Al menos, así lo ha contado en una entrevista para el medio estadonunidense Variety, donde ha ha charlado distendidamente de temas como ir a terapia o su carrera de actor, donde ha incluido esa anécdota.

Ante una pregunta sobre un papel que le haya dolido perder, dice que puede nombrar dos, aunque solo desvela el del hombre araña. "Recuerdo hace años cuando me postulé para Spider-Man, y estaba tan emocionado. Fue el año en el que Andrew Garfield lo consiguió, él era el indicado", confiesa, desvelando que la película para la que hizo una audición era The Amazing Spider-Man (2012).

Echando la vista atrás, y sobre todo después de la campaña de secretismo para Spider-Man: No Way Home, está claro que Garfield era la opción más indicada. No solo ofreció una actuación única, sino que además apostó por el personaje al ser uno de sus favoritos desde que era pequeño. Eso sí, el artista se lo tomó con deportividad y sacó algo de todo el proceso: "Lo recuerdo como algo muy grande aquel entonces, volver al cásting por unas llamadas y ver que el director solía dirigir videoclips. Así que yo estaba como "Tengo que entrar aquí", ¿pero sabes qué? Me encantó el proceso de audicionar, exponerte y tener que probarte a ti mismo".

El entrevistado quiso saber si llegó a probarse un traje de Spidey, a lo que el cantante ha confesado que no. Eso sí, como muchos niños del mundo, sí que se puso alguno cuando era pequeño. Aun así, no se cierra la puerta a actuar junto a su Mary Jane favorita, su esposa: "¿Quién sabe? Creo que depende del papel o proyecto adecuado. Puede que sea divertido", responde, refiriéndose a Sophie Tuner.



De haber entrado, ahora estaría en el mismo universo que su mujer en la ficción, el MCU. Sin embargo, sí que puede presumir de haber estado cerca -o al menos en el proceso- de haber interpretado a uno de los personajes más conocidos de todo el mundo, Peter Parker. Aunque viendo que su talento es la música, debe saber que un poder conlleva una gran responsabilidad… Y por ende, seguir trabajando en lo próximo de los Jonas Brothers, que ya está en marcha.