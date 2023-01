Tobey Maguire no tiene problema en admitir que quiere volver a ser Spider-Man

Spider-Man: No Way Home cambió las reglas de Marvel Studios para siempre, y sus culpables están son de lo más reconocibles: Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ambos actores fueron Spider-Man durante varias películas —la trilogía de Sam Raimi para el primero, de 2002 a 2007; y la de Marc Webb para el segundo, de 2012 a 2014—, y aunque les cogió el testigo un comprometido Tom Holland, volvieron para uno de los cameos que ya forman parte de la historia de la cultura pop contemporánea.

Más allá de todo el secretismo al que envolvió el fichaje de ambos para la trama, el universo —o multiverso, mejor dicho— de posibilidades que abrieron con su aparición dejó a los fans con ganas de más. El cese de Garfield como Peter Parker no contentó a todos los fans, que querían verle durante más películas con las mallas rojas y azules; así como todos esos nostálgicos que aún reclaman ese Spider-Man 4 que Sony nunca llegó a rodar.

Por ello, la publicación del libro Spider-Man: No Way Home: The Official Movie Special ha causado un especial revuelo entre los fans de Marvel; sobre todo por unas declaraciones que recoge de Maguire. Y es que, además de incluir una anécdota sobre cómo fue volver a ponerse el traje —admite que es raro al principio, pero una vez puesto, tiene un lado "divertido"—, también habla de volver a ponerse en la piel del trepamuros.

"Me encantan estas películas y series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: "¿Aparecerías esta noche para hacer el tonto un rato?" o "¿Vendrías para hacer esta película, leer una escena o hacer algo de Spider-man?", sería un "¡sí!" porque, ¿por qué no querría hacerlo?", cuenta en las páginas del libro, que Marvel ha recogido en su página web. Sin duda, de lo más reveladoras.

¿La pista definitiva para Vengadores: Secret Wars?

Maguire y Garfield apareciendo en la tercera película del Spider-Man de Holland fue todo un regalo para los fans, sí, pero quizá una advertencia de todo lo que Marvel Studios puede ofrecer de cara a su futuro más próximo. Gracias a series como Loki y películas como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, conceptos como el multiverso o las variantes ya han calado entre los espectadores, y de hecho están allanando el camino para Secret Wars.

Una de las sagas de viñetas más ambiciosas de la historia editorial de Marvel será llevada a la gran pantalla como el final de la nueva saga que están gestando tras Endgame, basándose en un conflicto multiversal entre personajes de varias realidades. Los rumores ya apuntaban a la vuelta de Garfield como Spidey, aunque estas últimas declaraciones de Maguire podrían dejar claro que el trío de Spider-men volvería a las andadas.

Aún es pronto para saberlo, y desde luego, cabe esperar un nivel de secretismo mucho mayor del que ya se vivió en la cuarta entrega de Vengadores y en No Way Home. Por el momento, toca soñar despiertos e ir poniéndose al día con todas las películas de la historia de Marvel en orden, por si las moscas.

