Las reinas de la calle: ellas, pasado, presente y futuro de la música urbana

La historia del género urbano no se ha escrito sola. Numerosas voces le han dado sentido a este libro, que cada vez cuenta con más páginas escritas gracias a los nuevos talentos que surgen. Y entre estos talentos nace un empoderamiento femenino más fuerte que nunca que asienta las bases de un movimiento.

Aún queda mucho por hacer, pero cada vez es menos extraño ver cómo las listas de éxitos se tiñen de morado y nos permiten disfrutar de un conjunto de voces femeninas que han desafiado los estereotipos para llevar sus mensajes más lejos que nunca. Este 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, en LOS40 Urban rendimos homenaje a ellas, las que han marcado el pasado, el presente y el futuro de una industria y las que le dan sentido.

Ellas son las reinas de la calle:

Ivy Queen

Es, sin duda, una de las figuras a las que más hay que agradecer la presencia de mujeres en la escena de la música urbana. Se introdujo en la industria del reggaeton a mediados de la década de los 90 y, cansada del lenguaje violento y machista que se usaba en las canciones, decidió escribir sobre otros temas. Con la dificultad que para ella fue dedicarse a un arte dominado por hombres, Ivy Queen siguió persiguiendo sus sueños, haciendo frente a los obstáculos y derribando todas las barreras.

"Cuando me enamoré de la música, me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos”, dijo la artista en los Billboard Women In Music 2023. Añade: “El movimiento era underground, entonces se convirtió en reggaetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra raperos hombres. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele".

Ivy Queen, referente de la música urbana / LOS40 Urban

Mala Rodríguez

En el ámbito del rap, "La Mala" marcó un antes y un después. Se movió por un mundo en el que la figura de la mujer carecía de relevancia, pero con la seguridad y confianza que le caracterizan, la gaditana siguió su camino. "Yo siempre hacía rap en un mundo de hombres y vestía con ropa ancha y no quería que me vieran de mujer como si fueran las ejecutivas con traje-chaqueta. Querían difuminarse entre los hombres. Pero a medida que fui despertándome empecé a disfrutar de todo eso sin que fuera malo. No entendía el estigma con eso", declaró la artista en Encuentros Inesperados.

La Mala ha seguido difundiendo su mensaje de reivindicación y empoderamiento también en sus canciones. Prueba de ella está en Gitanas y La Niña, entre otras. "Conseguir respeto a base de coraje y cojone'", dice en uno de los versos de este último tema.

Mala Rodríguez, inspiración para las nuevas generaciones / LOS40 Urban

Nathy Peluso

Pensar en empoderamiento, fuerza y poder es pensar en Nathy Peluso. La argentina ha revolucionado la industria con una actitud acompañada de lo que ella mismo ha definido como "feminidad y seguridad". "Soy mujer y amo mi condición", señalaba en una entrevista para El País. "No se puede evitar que haya comentarios desafortunados, ya que estamos expuestas, pero la clave para mí es seguir sintiéndome orgullosa de lo que consigo y hacer oídos sordos a la ignorancia", añade en dicha entrevista. Y es que a Nathy Peluso le han perseguido algunos comentarios negativos sobre su físico desde hace años. Ella misma dejó claro en La Resistencia que "la gorda está triunfando", y posteriormente ha asegurado que le gusta "cada parte de su cuerpo tal y como es".

Alentar a su público a amarse a sí mismos es una evidencia de que la presencia de Nathy Peluso en la industria es más que necesaria.

Nathy Peluso, revolución femenina y feminista / LOS40 Urban

Karol G

Ha globalizado el término Bichota y aunque ella misma lo ha creado, ya forma parte de todas. Karol G se ha convertido en esa amiga a la que llorarle un desamor para reconstruirse y renacer como el Ave Fénix. La colombiana ha conseguido hacer que su música sea una revolución, una banda sonora y una razón por la que levantarse y confiar en una misma.

La artista es una de las más escuchadas a nivel internacional y también se ha tenido que enfrentar a todo tipo de comentarios sobre su físico. Sin ir más lejos, hace unas semanas respondía a un hater que criticaba su físico en las fotos que había publicado. "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así", señaló, demostrando que al mal tiempo, buena cara.

Karol G, toda una bichota / LOS40 Urban

Anitta

La brasileña es sinónimo de naturalidad. Y es que no solo ha hablado abiertamente y sin tapujos sobre las operaciones estéticas que se ha realizado a su gusto, sino que también ha defendido la imagen de la mujer ante comentarios que ella ha considerado desafortunados. Sin ir más lejos, hace dos años respondió a Arcángel y su mensaje de "quieres que te respeten como mujer pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por like".

"Esta soy yo, mostrando mi culo en Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer... puedes tú utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida", respondía la joven. Sus palabras fueron aplaudidas por los feministas y todos aquellos que reivindican los derechos de las mujeres.

Anitta, terremoto brasileño y feminista / LOS40 Urban

Cazzu

A este discurso se sumó Cazzu, la artista argentina de éxito. "La misoginia nace donde un hombre decide cuál es la mujer que se respeta y cuál no", declaraba en sus redes sociales.

Al igual que sus compañeras ya mencionadas en líneas anteriores, Cazzu ha construido una carrera en una escena repleta de hombres. Y para lograrlo se ha tenido que mostrar más segura que nunca. Ya lo decía en una entrevista para El País: "No ser una mujer sumisa ha hecho que la gente me perciba como una amenaza". "Los varones gozan de bastante impunidad, pero nunca me hacen enojar lo suficiente para que tenga que hablar, porque saben que si lo hago empeoran las cosas mucho. Hay que mostrarles que las cosas ya cambiaron", añade.

Cazzu, revolución argentina / LOS40 Urban

Sara Socas

Las rimas de Sara Socas han viajado por todo el mundo. Y es que la artista, además de ser una reconocida feminista en la industria de la música, también lo es en el mundo de las batallas de gallos. El freestyle es su mayor pasión, y sobre la tarima siempre se ha encargado de defender la imagen de la mujer en un universo en el que predomina la presencia masculina. Una de sus rimas más conocidas es la que usó para responder a Rapder sobre el escenario: "¿Que las hermosas están en tu país? Entonces por qué coño las estáis dejando morir? ¿Por qué solo las valoráis por su belleza, no os fijáis en lo que hay en su cabeza y las tratáis como fueran las milanesas?".

Sara Socas hace historia en el freestyle / LOS40 Urban

Bad Gyal

Bad Gyal nos ha llenado de brillo, bling bling y mucho flow con sus canciones. Escuchar la música de la catalana es empoderarnos y sentirnos las dueñas de la pista de baile. La seguridad y confianza en una misma que demuestra tener sobre los escenarios y frente a las cámaras es algo que ha inspirado a las nuevas generaciones. También lo ha hecho letras como la de Zorra con La Zowi: "Tú la jodiste con toda' nosotra'; Pensaba' que no no' lo diríamo' unas a otra'; No' llamas a to'as a diferentes hora'; Pensaba' que saldría bien, jodiste con to'as".

El Flow 2000 de Bad Gyal ha llenado de empoderamiento las listas de éxitos / LOS40 Urban

Lali

Pensar en Lali es pensar en seguridad, naturalidad y fuerza. La argentina se ha convertido en una referente dentro y fuera de la música. Siempre ha reivindicado los derechos de la mujer, así como también de la comunidad LGTBIQ+. Prueba de ello está en las declaraciones que hizo en El Hormiguero en respuesta a un anónimo que quiere conquistar a su vecina pero ella le rechaza. "Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todo en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje", dijo, entre otras cosas.

Lali ha inspirado con su poder / LOS40 Urban

¡Feliz Día de la Mujer Trabajadora!