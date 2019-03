Lluvia de canciones nuevas en este marzo de 2019

Aunque parezca mentira, la primavera se encuentra a la vuelta de la esquina. Ha llegado marzo, ¿y qué significa eso? Que los días empiezan a ser más largos y menos fríos. Vamos, que podemos aprovechar las tardes para tomar el solecito en una terraza sin que nos congelamos de frío. Eso sí, por las noches, abrigo.

¿Y qué significa también? ¡Que tenemos un nuevo mes lleno de música! Muchos de los artistas aprovechan el mes de marzo para lanzar nuevas canciones. ¡Y nosotros lo agradecemos! Además, ¿quién no quiere escuchar nueva música en el mes de carnavales? Y es que marzo está cargado de sorpresas musicales: desde la colaboración de Selena Gomez con J Balvin hasta lo nuevo de Maluma.

Viernes 1 de marzo

Maluma – HP. Pues no, Maluma no hace referencia a la famosa marca de ordenadores con el nombre de su nuevo single, sino a las siglas de una palabrota. El colombiano lanza un tema cien por cien urbano que habla sobre una chica que, tras romper con su novio, solo quiere pasárselo bien. “Y cuando se suelta, no hay una amiguita que la pare, no quiere un novio a quien rendirle cuentas, no necesita ningún HP que la pare”, canta Maluma. En menos de un día cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones en Youtube. ¡Nada mal!

Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco y Tainy – I Can’t Get Enough. Dos de los artistas más solicitados del momento, Selena Gomez y J Blavin, se unen para regalarnos un temazo: I Can’t Get Enough. Con una base que no podrás quitarte de la cabeza (fruto de la producción musical de Benny Blanco y Tainy) nos encontramos ante una de las apuestas musicales de la temporada. Y si, es en bilingüe que ahora se lleva mucho.

Déjate Querer – Sebastián Yatra, Yera y Lalo Ebratt. Este mes de marzo no podía faltar una bachata con mucho ritmo. Yatra, Yera y Lalo Ebratt se unen en Déjate Querer, dejando claro que los latinos son expertos en traer buen rollo a las pistas de baile.

Carlos Vives y Wisin – Si Me Das Tu Amor. Carlos Vives solo se rodea de los mejores para colaborar. Este mes de marzo lo hace de la mano de Wisin, uno de los cantantes de reguetón más reconocidos del momento. Además, ambos coincidieron en La Voz de Telemundo como coaches. Vamos, que entre las bambalinas del programa se fraguó la canción.

Ellie Goulding – Flux. Goulding reaparece en la escena musical con Flux. Es verdad que la última vez que la escuchamos fue a finales de 2018 con un single con Diplo y Swae Lee, pero parece que este va a ser el adelanto de su próximo álbum. Se trata de una preciosa balada, acompañada de violines, donde la voz de la cantante va cogiendo potencia hasta el estribillo.

Dani Fernández – Disparos. Tras triunfar con su Te esperaré toda la vida, Dani Fernández lanza su primer EP, Disparos, con seis canciones. El ex Auryn ha encontrado su sonido apartado de la boy band que le dio la fama. Dani ha encontrado su voz y su propia marca personal a la hora de cantar. Solo hay que escuchar Disparos (uno de los singles del EP se llama igual) para comprobarlo.

Miss Caffeina – Prende. Han pasado tres años desde que Miss Caffeina lanzasen Detroit, ahora, los chicos vuelven con su cuarto disco de estudio: Oh Long Johnson. Con bases muy noventeras pero la esencia de Miss Caffeina en las letras, este disco ha sido todo un reto para los músicos. Eso sí, solo por canciones como Prende o Reina merece la pena.