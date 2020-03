Llega la primera canción oficial de Camilo y Evaluna

El cantante Camilo aún está de resaca tras su reciente boda con Evaluna, hija del popular cantante latino Ricardo Montaner. Sin embargo, todo apunta a que la pausa que va a dedicar el artista colombiano a distraerse en asuntos como la luna de miel será breve, ya que, ¡ya ha anunciado nueva música!

Después de éxitos como el popular Tutu, que llegó incluso a conquistar el corazón de Shakira, o el más reciente La Difícil, el colombiano del bigote a lo Dalí ha anunciado en su cuenta de Instagram un nuevo tema para el próximo lunes 9 de marzo que ha presentado como: "Lanzamiento de la primera canción oficial de Camilo y Evaluna."

Lo que nos lleva, tanto a nosotros como a sus fans, a un mar de dudas abierto en torno a esta noticia. ¿Se trata de una canción basada en su historia de amor? ¿Una canción que habla sobre sus sentimientos? ¿Sobre su boda? O, la última y más esperada, ¿estamos ante un próximo dúo entre los ahora marido y mujer?

La teoría de que Evaluna se lance a los micrófonos de la mano de Camilo no es para nada remota, ya que, la joven venezolana tiene a sus espaldas una carrera repleta de proyectos como actriz y como cantante, llegando a cantar junto a su propio padre. Además, recordemos que ella se convirtió en la protagonista del videoclip de Tutu, junto a su reciente marido y a Pedro Capó, así que no se trataría de su primer proyecto común. De lo que no cabe duda es de que se trataría de un proyecto que uniría muchas de las cosas más felices de la vida del artista colombiano, quien ya nos dejó muy claro cuál es su visión sobre el éxito en la vida.

Pensándolo bien, esperemos que este anuncio sea tan solo un anticipo de todos los proyectos que pueden estar por venir tras esta gran unión familiar. Quién sabe si en un futuro sería posible una colaboración entre la pareja, el padre de Evaluna y sus hermanos, Mau y Ricky. ¡Toda una familia de artistas!