Dua Lipa, Rihanna, Rosalía y Lola Índigo llenan de Girl Power las novedades musicales

La música es el remedio ante cualquier mal, y eso es algo que cualquiera podría verificar. ¿Día triste? Música. ¿Has recibido una buena noticia? Música. ¿Cuarentena? Música. Y, claro, cuando son nuestras artistas favoritas las que deciden llenan nuestro día con sus nuevos temas, la música acaba convirtiéndose en nuestro más fiel acompañante.

Si la semana anterior fueron J Balvin, Dvicio y The Weeknd algunos de los que protagonizaron el final de la semana con sus canciones, ahora ha llegado el turno del Girl Power. Artistas de la talla de Dua Lipa, Lola Índigo, Rosalía, Ana Mena e, incluso, Rihanna, han unido su actitud empoderada para dar un golpe sobre la mesa y reinar en nuestro fin de semana. Y, creénos, no conseguirás sacarte sus temas de la cabeza.

Viernes 27 de marzo

Rosalía - Dolerme. La catalana llegó en tiempos de cuarentena con un nuevo y sorprendente tema en el que apuesta por un pop rock al que nos tiene poco acostumbrados. Los acordes de una guitarra sirven como base para toda la canción, en la que el auto-tune ha sido popularmente destacado por todo aquel que la haya escuchado. En Dolerme predomina ese sentimiento de melancolía y dolor de una relación amorosa.

Dua Lipa - Break My Heart. Ya está aquí el nuevo álbum de la británica, y con él ha traido un largo repertorio de canciones que ya se han ganado un hueco en todos nuestros corazones. Con Dua, volvemos a los sintetizadores y a los sonidos disco y dance de décadas anteriores, y un claro ejemplo es el tema que nos ha presentado horas previas al lanzamiento de su disco. Break My Heart llega como un himno que expresa esa búsqueda del amor, y lo hace con un riff de guitarra similar al de Another One Bites The Dust de Queen y Need You Tonight de INXS.

PARTYNEXTDOOR, Rihanna - BELIEVE IT. Cuesta creer que Rihanna forma parte de las novedades musicales de la semana, pero es una realidad. El rapero y productor PartyNextDoor ha reclutado a la cantante para lanzar su nuevo tema, que responde a unos ritmos R&B en los que ambos funden a la perfección sus voces. Todo un regalo para nuestros oídos.

Lola Índigo, Rauw Alejandro, Lalo Ebratt - 4 Besos. Nos moríamos de ganas por escucharlo, y ya está aquí. Lo nuevo de la bailarina y cantante llega para bailar y desconectar con un poquito de cabaret, tres amigos dándolo todo y muchas ganas de diversión. En LOS40 hemos podido hablar con ella para conocer algunas anécdotas del proceso de composición y grabación de este tema y su videoclip. Aunque no es la única novedad que trae Rauw Alejandro este viernes 27 de marzo, ya que también nos ofrece Elegí junto a Dalex, Lenny Tavarez y Dimelo Flow.

Ana Mena - Sin Aire. La malagueña se pone romántica en una balada de desamor que cuenta la historia con la que muchos nos sentimos identificados. Ana rompe con el estilo musical que nos ha ofrecido en sus últimos proyectos para ofrecernos su versión más downtempo. Eso sí, Sin Aire llega con un estribillo pegadizo que convierte esta balada en la banda sonora de tu día a día.

Camilo - Favorito. En este viernes de Girl Power, también se han colado los nuevos temas de algunos artistas de nuestro panorama más actual. Uno de ellos es Camilo, quien celebra sus primeras semanas de casado con nuevos y pegadizos temas. Con el estilo del pop y el moombahton que tanto le caracterizan, el colombiano llega con una letra de lo más romántica.

Sebastian Yatra, Ricky Martin - Falta Amor. En estos días de cuarentena, hace mucha falta de eso, de amor, y de eso son conscientes nuestros protagonistas. Yatra y Ricky nos traen una balada que nos habla del desamor que se vive en una relación que ya se ha acabado por falta de precisamente eso: amor. ¿Has vivido esto alguna vez?

Ovy On The Drums, TINI - Ya No Me Llames. Cuando dos referentes de las nuevas generaciones de artistas se unen, el éxito está asegurado. Eso es lo que ha ocurrido con lo nuevo que traen el productor y la argentina, un tema con ritmos del moombahton y una letra también protagonizada por el antónimo de lo romántico. Tini quiere que esa persona que ocupó su corazón desaparezca de su camino para siempre. Y, para expresarlo, en su videoclip luce un vestido de novia y frustrada con esa persona que rompió con todos sus esquemas.

5SOS - Wildflower. Los australianos también se han propuesto amenizar nuestra cuarentena con su nuevo álbum C.A.L.M. Y uno de los temas que dan vida a este nuevo proyecto es Wildflower, una canción en la que mezclan la euforia y la tensión romántica. "Todo lo que podemos decir es que esta canción es una especie Frankenstein de todo lo que adoramos sobre la música", señaló la banda en sus redes sociales.

Wiz Khalifa, Tyga - Contact. En este viernes de novedades también hay hueco para los sonidos más urbanos del hip hop. Y es que leyendo los nombres de estos dos raperos en un mismo tema, estos ritmos están más que asegurados. Con el sonido de un clarinete en su base, Wiz y Tyga presumen del nivel de fama que han adquirido tras su paso por la industria y la dificultad que existe para acceder a ellos.

Javiera Mena - Flashback. La artista chilena se ha adentrado en un pop electrónico para presentarnos un retrofuturismo con dosis de nostalgia en su nuevo sencillo. Con Flashback, no faltarán las ganas de bailar y sentir, así como también las de dejarse llevar para reflexionar sobre el paso del tiempo. En estos difíciles momentos que atravesamos, la artista dudó sobre el lanzamiento del tema, pero llegó a la conclusión de que, efectivamente, el mundo necesitaba música, su música. ¡Gracias, Javiera!

Little Mix - Break Up Song. Parece que Dua Lipa no es la única que trae los sonidos más ochenteros a nuestro fin de semana. La girlband británica se ha liado la manta la cabeza para ofrecernos un nuevo sencillo con una unión de ritmos del pop con sintetizadores que nos anima a sacar nuestros calentadores y darlo todo con su letra. Una letra que habla de la superación tras una ruptura.

Otros de los artistas que inundan nuestro viernes con sus ritmos más frescos son Childish Gambino y su 19.10, David Rees y su ¿Abejas?, Marlon con Amorfina, Lucía Fernanda y Rocco S con Por Ti, María Isabel y Moncho Chavea con Sentir Cosquillitas y Edurne con Lo Que Perdí al Perderte.