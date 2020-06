Chenoa, más "fit" que nunca gracias a un ejercicio que tú también puedes hacer en casa

Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos. Más allá de ser una de las artistas más admiradas del panorama nacional, en lo personal también brilla con luz propia. Sin ir más lejos, hace apenas unos días la veíamos deslumbrante posando de blanco en el día que tendría que haberse celebrado su boda, aplazada como otras tantas a causa del coronavirus.

Y es que, no son pocos los que se han dado cuenta de que Chenoa está más fit que nunca, algo que tiene que ver directamente con la faceta de deportista que hemos descubierto en la cantante durante la cuarentena.

Pero, ¿cuál es el secreto para que Chenoa luzca un abdomen tan bien trabajado? Pues un ejercicio que está al alcance de tu mano: la plancha. Temidas y odiadas por muchos, este ejercicio estático es uno de los más completos e incluirlo en tu rutina deportiva es todo un acierto. Tanto que, sin tener que adquirir ningún tipo de material deportivo y con tan solo unos minutos al día ya bastará para que notes cambios en tu cuerpo.

"¡¡Yo sigo estirando que esto se activa!! Con ganas y energía para adelante", con esas palabras Chenoa compartía con todos sus followers su método de entrenamiento en una publicación que, en cuestión de minutos se llenaba de halagos hacia la artista, así como de algún consejo deportivo para mejorar la postura, ante lo que añadía: "La plancha no es perfecta estoy en ello jajajaja Y encima la foto me salió un poco movida, no se puede todo a la vez."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 17 Jun, 2020 a las 12:11 PDT

¡Querer es poder! Así que, si tú también te has propuesto fortalecer tu abdomen, puedes seguir el ejemplo de Chenoa y probar cuánto tiempo aguantas en la postura de plancha. Seguro que, si cada día lo pruebas, poco a poco aguantas cada vez más. Aunque, si las planchas te resultan absolutamente imposibles, también puedes probar con otro tipo de rutinas para los abdominales como los hipopresivos, que además son perfectos para fortalecer el suelo pélvico.

No olvides que si necesitas un poco de motivación a la hora de hacer ejercicio, siempre puedes hacerte con alguna App que te ayude a alcanzar tu objetivo o seguir alguno de nuestros consejos para iniciarte en el mundo del deporte. ¡Todo sea por cuidar nuestra salud!