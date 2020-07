Fifth Harmony: 8 años del nacimiento de una 'girlband' para la historia

¡Los fans de Fifth Harmony hoy están de aniversario! Y es que el 27 de julio del año 2012 daba el pistoletazo de salida la carrera de una de las girlbands más exitosas de todos los tiempos. Fruto de una idea de Simon Cowell, las cantantes Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui, Dinah Jane y Camila Cabello saltaron a la fama, hace ya ocho años, gracias al concurso de talentos Factor X. Si hace tan solo unos días celebrábamos el décimo cumpleaños de One Direction, ¡hoy es el turno de ellas!

Con referentes como las Spice Girls, cuyo 24 aniversario de su gran éxito Wannabe celebrábamos unos días atrás, o de otros grupos femeninos más recientes, como Little Mix, también creado gracias al mismo talent show, Fifth Harmony consiguieron pisar muy fuerte en la industria musical internacional. Con tres álbumes en el mercado, millones de copias vendidas en todo el mundo, éxitos para la posteridad como Worth It, That’s My Girl o Work From Home (canción que se convirtió en todo un himno en este 2020) el quinteto femenino consiguió atesorar millones de fans y convertirse en todo un referente.

Tal fue la influencia de Fifth Harmony que, incluso, cuatro años después de que comenzase su disolución con la partida de Camila Cabello, su fandom continúa recordando con nostalgia los hitos alcanzados por la girlband. Tanto que, en el octavo aniversario de su creación, han sido los propios fans quienes han hecho del hashtag #8yearsofFifthHarmony trending topic mundial, llenando las redes sociales de recuerdos sobre estas cinco artistas.

estamos todos de acuerdo que uno de los momentos más emotivos fue ver a normani bailar mientras que Ally, Dinah y Lauren cantaban impossible atrás?



SÍ, ESTOY DESTROZADA#8yearsofFifthHarmony

pic.twitter.com/g6WY2AbhMo — nayeli (@karlas5h) July 27, 2020

Cuando las escuché cantar, entonces supe que era allí donde me debía quedar. Las amo tanto a cada una de ellas ❤ por siempre y para siempre #8yearsofFifthHarmony pic.twitter.com/5nbkyEGd8P — Mjmore🔮 (@MariaMo18779460) July 27, 2020

Son 8 años de la creación de una banda que nos dio a conocer el talentaso que cargaban cinco bellas chicas ♥ con altos y bajos,pero nunca se debe negar que Fifth Harmony dejó su huella en la cultura pop.



No seré la gran OT5 solo stan,pero 5H marcó mi vida#8yearsofFifthHarmony pic.twitter.com/dLioRkIxe9 — F@ßy is in The Coven 🔮✨ (@camrenteories) July 27, 2020

Una banda que cosechó grandes éxitos en solitario y que ahora continúa pisando fuerte con sus integrantes en solitario. Fue Camila Cabello la primera en alcanzar el éxito como solista, desde su abandono del grupo en 2016. Con su primer álbum como solista descubrimos una nueva faceta de la cubana gracias a sencillos como Crying In The Club, Never Be The Same o el inolvidable Havana, que le llevó a lo más alto. Una carrera que ha continuado cosechando triunfos hasta el inconfundible Señorita, junto a Shawn Mendes en su segunda colaboración juntos y primera como pareja.

Pero Camila Cabello no ha sido la única que ha conseguido grandes números por sí misma. Lauren Jauregui ha sido la última en arrancar su proyecto como solista y se ha ganado muchos aplausos con singles como Lento. Dinah Jane también se lanzó a emprender su propia carrera con un primer sencillo lleno de referencias a sus ex compañeras, mientras que, Ally Brooke se ha convertido en un fenómeno de la música dance junto al DJ Afrojack. Por otra parte, Normani deslumbró al mundo entero al ritmo de Motivation y demostrando que le sobran cualidades como para constituir en sí misma una artista 360, aunque no era el primer hit que lanzaba en solitario y, la suya, aparece como una de las carreras con mayor proyección de las ex Fifth Harmony.

Se cumplen 8 años del nacimiento de Fifth Harmony / Getty Images / Michael Tran/FilmMagic

Una girlband que ha dado grandes alegrías al mundo del pop y cuyo cariño ha quedado más que en evidencia a través de la sorpresa de sus fans gracias a la magia de Twitter y el hashtag #8yearsofFifthHarmony.

¡Quien sabe si algún día tendremos la oportunidad de volver a ver a las chicas de Fifth Harmony juntas sobre un escenario!