Aitana y Danna Paola; Tú a Mexico y yo a Barcelona, la carrera de dos princesas del pop en paralelo

Danna Paola y Aitana, Aitana y Danna Paola: dos divas separadas por el Atlántico con carreras en paralelo. Ambas son las apuestas fuertes de Universal Music en sus distintos países: México y España. Pero sus talentos han traspasado fronteras, enamorando a millones de fans alrededor del mundo. ¡Y no nos extraña!

Aunque la carrera de Danna Paola (Ciudad de México, 1995) empezó hace casi veinte años, en nuestro país su nombre ha empezado a ser conocido hace tres, cuando se convirtió en una de las protagonistas de la serie Élite. Su personaje de Lu le abrió las puertas del mercado español, aunque en México llevaba más de tres lustros siendo toda una celebridad. Y es que Danna lanzó su primer disco cuando tenía tan solo seis añitos: Globo Azul. Luego llegaron los primeros papeles en telenovelas, su etapa de ídolo adolescente gracias a Atrévete a soñar o La Doña y su participación en musicales como Hoy no me puedo levantar o Wicked. Vamos, que la artista lleva toda la vida trabajando.

Por su parte, Aitana (Barcelona, 1999) ha tenido una infancia más normalita. Eso sí, una vez que se presentó a Operación Triunfo 2017, con 18 años, su vida cambió para siempre. Su nombre empezó a coger fuerza en la industria musical hasta convertirse en una de las princesas del pop made in Spain. ¡Ojo, que no lo decimos nosotros, sino las cifras!

Aunque las cantantes sean muy diferentes en personalidades, es cierto que el plan que está utilizando su discográfica en los dos últimos años es muy parecido para ambas: hacer de ellas dos estrellas de la música en español.

Sus caminos estaban predeterminados a unirse musicalmente en algún momento y, por fin, ha llegado. Este mismo viernes, Danna y Aitana han lanzado Friend de semana, su esperada colaboración junto a la brasileña Luìsa Sonza. En LOS40 hemos querido hacer un repaso de cómo ha sido sus carreras en los dos últimos años, comentando los paralelismos que han tenido. ¡Y son bastantes!

Álbumes: Sie7e y Spoiler

Con catorce canciones, Spoiler se convirtió en el álbum debut de Aitana (tras el EP Tráiler). La catalana apostó por un pop de toda la vida donde su primer single, Teléfono, fue la carta de presentación perfecta. Además de tener canciones movidas como Me Quedo junto a Lola Índigo o Nada Sale Mal, la ex triunfita hace gala de su voz en baladas como Vas a quedarte o Con la miel en los labios. Eso sí, la joven hace poco fan service, y las referencias que hace sobre su vida privada son pocas. Es cierto que con el tiempo, Aitana confirmó que la canción sobre Las Vegas habla sobre el comienzo de su relación con Miguel Bernardeau.

Por su parte, Danna Paola apuesta en Sie7e (que sería su quinto álbum de estudio) por un pop con toques más urbanos y sonidos más latinos. La mexicana, que arrastra mucho más pasado mediático que su compañera, conquista a los fans regalándoles algunos aspectos de su vida privada en las letras. Mala Fama es toda una declaración de intenciones de la diva donde se ríe de todos los rumores que han salido sobre ella: desde su presunta relación con Yatra hasta su amorío con Maluma. Danna también enseña de lo que es capaz con su voz en las dos baladas que tiene en el álbum: Dos extraños y Siento Amor. Al igual que en el álbum de Aitana, la voz de Danna está acompañada solo de música instrumental en estos dos casos.

Otra cosa que tienen en común ambos discos es que apuestan por cantar en inglés (aunque estas canciones no hayan tenido mucho recorrido). Mientras que Danna lo hace solo una vez con So Good, acompañada de HRVY; Aitana lo hace hasta tres veces con Hold, Stupid y Pop Corn. Que sí, que no son malos temas, pero es cierto que en ambos casos el cambio de idioma puede sacar al oyente del disco.

Colaboraciones

Parece que Danna y Aitana tienen a la misma persona gestionándoles las colaboraciones. Las dos jóvenes han cantado con los mismos artistas durante este último año: algunos de los pesos pesados de su sello. Lo curioso es que hasta han cantado el mismo estilo de canción con ellos.

Ambas han colaborado con Lola Índigo. Mientras que Aitana lo hizo en Me quedo, una de las canciones más movidas de su disco donde su ex compañera de OT marca la personalidad del tema en el estribillo; Danna lo ha hecho con Santería, una canción donde también participa Denise Rosenthal, siguiendo el mismo estilo. Además, ambas canciones están cargadas de empoderamiento femenino.

También han hecho canción con Cali y el Dandee. Danna ha lanzado este mismo verano Nada, un tema que samplea el clásico Mr. Lonely de Bobby Vinton; Aitana sacó + en diciembre de 2019, siendo uno de los temas más escuchados de su carrera. Ambas canciones, además de ser mid-tempos, hablan sobre lo mismo: despedir un amor.

Otro artista con el que han lanzado canción este mismo año ha sido con Sebastián Yatra. Danna sacó No bailes sola junto al colombiano, volviendo a demostrar que en esta industria un inconveniente puede convertirse en un aliado. De este modo, los artistas lanzaron la canción semanas después de que los medios sensacionalistas hablasen de que ella había sido el motivo de ruptura entre Tini y él. ¡Punto a favor! Aitana, por su parte, ha apostado por Corazón sin vida, el primer single de su nuevo disco. Otra vez, las chicas han hecho el mismo estilo de canción con el mismo artista.

Además, las dos artistas han colaborado con la colombiana Greeicy en los rémixes de dos de sus canciones más exitosas. Mientras que Aitana se unió a ella en la versión de Lo Malo; Danna lo hizo Mala Fama.

Es verdad que siempre es mucho más fácil para los artistas colaborar con compañeros y compañeras de la misma discográfica.

Más allá de la luna: misma canción para la misma película

Tanto Aitana como Danna han sido las escogidas para cantar el tema principal de la última apuesta de animación de Netflix: Más Allá de la luna. Mientras que la catalana lo ha hecho para la versión española, la mexicana lo ha hecho para la latinoamericana.

Aunque cada una de ellas tenga su propio timbre de voz, ambas son capaces de llegar al complicado agudo del estribillo sin problema, demostrando que son dos de las mejores voces de su generación. Los fans han hecho hasta una mushup con las dos versiones:

Aitana y Danna Paola; Tú a Mexico y yo a Barcelona, la carrera de dos princesas del pop en paralelo

Algunas cifras

Si vamos a Spotify, ambas son dos de las artistas más escuchadas de sus respectivos países. Mientras que Danna tiene un total de 11, 7 millones de oyentes mensuales; Aitana consigue 7,2 millones. ¡Una barbaridad!

Si hablamos ya de redes sociales, Danna Paola tiene muchos más seguidores y seguidoras. La mexicana suma 28 millones de followers en su Instagram. Además de cantante, Danna es actriz y llega a más público por esta parte. Aitana, en la misma red social, suma 2 millones. Ambas artistas publican tanto fotos promocionales como fotos de su día a día. E incluso comparten gusto a la hora de cambiar peinado.

Sin duda, la carrera de Aitana y Danna Paola va en paralelo, siendo dos de las artistas más exitosas del momento de la música en español. Ahora, por fin, podemos escuchar el tema que tienen juntas. Porque en la monarquía del pop en castellano hay sitio para muchas princesas y ellas ya han conseguido su corona.