Rosalía: edad, parejas, trayectoria musical, amistades y todo lo que tienes que saber sobre la artista

Afirmar que Rosalía es un fenómeno mundial no es a día de hoy ningún atrevimiento. Tan solo hace falta echar un vistazo a cómo su carrera ha despegado a nivel internacional durante los últimos 3 años para comprobar que su popularidad no deja de subir y subir como la espuma. Triunfa en la música, en la moda, en las redes sociales y, según muchos seguidores afirman, también en el amor. Un cúmulo de factores que convierten a Rosalía en toda una diva made in Spain de nuestro tiempo.

¿Cuántos años tiene Rosalía?

Rosalía nació en 25 de septiembre del año 1993, por lo que a día de hoy tiene 27 años. Eso sí, fue con tan solo 25 años cuando alcanzó la cúspide del triunfo (en la que, evidentemente, aún permanece) gracias al éxito de El Mal Querer.

'El Mal Querer', el disco que cambió la vida de Rosalía

Fue su proyecto de fin de estudios y en más de una ocasión ha explicado cómo fue su proceso creativo, con medios totalmente caseros y de la mano de El Guincho y que terminó dándole un Premio Grammy. Un álbum experimental inspirado en la novela anónima del siglo XIII llamada Flamenca, que también resucitó sin querer en forma best seller. Un disco de lo más experimental que trata canción a canción, o capítulo a capítulo como se quiera entender, del trascurso de una relación amorosa de lo más tóxica, desde sus comienzos hasta su decadencia. Un hilo conductor que a día de hoy continúa siendo de plena actualidad.

En lo que respecta al sonido, Rosalía aterrizó con Malamente dispuesta a comerse el mundo y a ponerlo patas arriba, con una fusión de su base flamenca con otros sonidos mucho más actuales y urbanos, como el trap. Una estrategia que también marcó la estética de sus videoclips, muchos de ellos firmados por el sello Canadá.

Un álbum que abrió las puertas de Rosalía al público masivo con singles tan conocidos como el ya mencionado Malamente, Pienso en tu mirá, el cual trata de lleno el tema de la violencia de género; Di mi nombre, con un videoclip repleto de referencias a las pinturas de Goya; o Bagdad, con una melodía que a muchos les sonaba gracias a Justin Timberlake. Sin embargo, El Mal Querer no es el primer álbum de la catalana, sino que, en el año 2017 ya había lanzado uno llamado Los Ángeles, más puramente flamenco y cuyas canciones también se ha convertido en éxitos asegurados en sus conciertos.

Rosalía. / Getty Images / Photo by Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

La consagración de Rosalía en la música internacional

A día de hoy Rosalía se ha convertido en una estrella de la música a nivel internacional y actuaciones y premios en ceremonias de la talla de los Grammy lo avalan. Desde su participación en Lollapalooza en Argentina, sus pasos por el continente americano fueron cada vez más firmes y seguros, consagrándose como celebrity tras sus actuaciones en Coachella, dos fines de semana seguidos en abril de 2019, y en los Billboard Latin Awards.

Por supuesto, su triunfo internacional ha venido acompañado por colaboraciones tan aplaudidas como Con Altura, junto a J Balvin cuyo éxito mundial fue irrefrenable al nivel de hacerse con todos los premios que se le ponían por delante, además de convertirse en el videoclip más visto del año en YouTube. Tanto que, como dato curioso, Barack Obama la situó entre sus canciones imprescindibles del 2019, ¡casi nada! Un sencillo al que más tarde se unirían otros tan reseñables como TKN de la mano de Travis Scott, KLK con Arca, el remix de Relación con Sech, Farruko, Daddy Yankee y J Balvin, Yo x ti, tú x mi con Ozuna o, las más recientes, La noche de anoche con Bad Bunny o el remix de Blinding Lights con The Weeknd. Por no hablar de otras colaboraciones que están en el tintero manteniendo expectantes a sus fans como su canción junto a Billie Eilish. Además, puede presumir de haber puesto su voz para una canción de la última temporada de la mismísima serie Juego de Tronos.

Rosalía. / Getty Images / Photo by Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

Aunque, bien es cierto que antes de El Mal Querer, Rosalía ya había hecho sus pinitos con artistas internacionales, como con su amigo J Balvin en Brillo o, algo más tarde, junto a James Blake con Barefoot in the park.

Por si esto fuera poco, entre sus mayores admiradoras y amigas, se encuentran nombres tan reseñables del universo celeb como Gigi Hadid, Dua Lipa, Billie Eilish, Alicia Keys (a quien intentó enseñar español) y, por supuesto, las integrantes del Klan Kardashian. Además, la catalana se ha convertido en todo un referente de la moda internacional gracias a su estilo propio (en el que no faltan jamás las manicuras extremas) y que ha conquistado hasta a la mismísima Rihanna.

Rosalía y Kylie Jenner: su incursión en el Klan Kardashian

La amistad entre Rosalía y Kylie Jenner causó sensación en el universo celeb. Una amistad que parece no estar pasando por sus mejores momentos. Al menos a juzgar por sus redes sociales, donde la influencer ha dejado de seguir a la cantante sin motivo aparente, aunque ya hay quienes “echan la culpa” a un guiño de Rosalía hacia Travis Scott, padre de la hija de Kylie, que podría no haberle sentado del todo bien.

Pero antes de que esto dejase sin palabras, Rosalía se había convertido en toda una Kardashian más y una de las invitadas de honor a los actos familiares del televisivo Klan, como el cumpleaños de la hija de Kylie Jenner, llegando incluso a presenciar una pelea entre las hermanas. Una amistad que se selló con un “sí, quiero” y que a día de hoy no se sabe muy bien en qué punto se encuentra.

El próximo y tercer álbum de Rosalía

Dos años después del lanzamiento de El Mal Querer, el nuevo disco de Rosalía es uno de los más esperados del 2021. Aunque aún no se tiene mucha información al respecto, sí que se sabe que Pharrell Williams estaría detrás de este proyecto que parece está viéndose retrasado por culpa de la pandemia, al igual que otros muchos. De momento, las imágenes de Rosalía en los estudios de grabación, así como su estancia en Estados unidos desde hace ya prácticamente un año apuntan a que el tercer disco de Rosalía podría estar verdaderamente cerca.

C. Tangana o Rauw Alejandro: los novios que los fans han puesto a Rosalía

El estado sentimental de Rosalía parece ser todo un misterio, aunque las teorías que relacionan a la cantante con el puertorriqueño Rauw Alejandro cada vez son más comunes. De hecho, los fans de ambos músicos no paran de encontrar indicios que podría relacionarlos, aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Algo similar ocurrió con Bad Bunny, con quien las redes sociales también intentaron buscarle una unión romántica después de algunas fotos juntos o de declaraciones de Rosalía como en las que aseguraba cuánto le gustaban los chicos que se pintan las uñas.

Pero si ha habido un amor conocido en la vida de Rosalía ese ha sido C Tangana. El madrileño fue su novio en el pasado, en la misma época en la que publicaron su dueto Antes de morirme. Sin embargo ahora se ha dado la vuelta a la situación y después del comentadísimo videoclip de Tú me dejaste de querer de Tangana en el que para muchos no había dudas de sus referencias hacia Rosalía, el madrileño hizo unas declaraciones que le hicieron ganarse el unfollow de la creadora de Aute Cuture. "La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta, el debate entre la salsa rosa con la presencia que ella tiene, el impacto que ha tenido y todo eso... o sea citar a Rosalía ahora mismo es aburridísimo. Es como, no sé, me gusta la coca cola, pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. Ahí sí", aseguró C. Tangana.