La música toma las calles Episodio 15: Ciudad de México

En enero nos fuimos de viaje por última vez en nuestra popular serie de reportajes sobre 'La música toma las calles'. Pero en este verano ya no podíamos retrasar más hacer las maletas virtuales y nos hemos decidido a 'cruzar el charco'. Nos vamos hasta América para recorrer las calles de la capital mexicana a través de videoclips musicales.

Ciudad de México es una de las mayores metrópolis del planeta y decenas de músicos de todo el mundo han dejado reflejado su perfil en distintas propuestas audiovisuales. Grupos mexicanos como Maná, Molotov, Café Tacuba... han rodado en diferentes ciudades y escenarios del país pero para esta ocasión nos hemos centrado en músicos españoles e internacionales que mostraron el lado más turístico del país.

De C. Tangana a Coldplay, pasando por Westlife, Robbie Williams o OneRepublic nos enseñaron el México diurno y el México nocturno. Ciudad de México (antiguamente México D.F.) es la quinta ciudad del continente americano tras Nueva York, La Habana, Río de Janeiro y Medellín.

Ciudad de México (antiguamente México D.F.) es la quinta ciudad del continente americano tras Nueva York, La Habana, Río de Janeiro y Medellín.

OneRepublic - Kids

La banda liderada por Ryan Tedder disfrutó de su visita a México donde ofrecieron varios conciertos para hacer turismo por las calles de la capital. Pero la banda no solo disfrutó personalmente sino también profesionalmente porque dejó para la historia el vídeo que rodaron en el país.

El Ángel de la Independencia, el Palacio de las Bellas Artes y la colonia de San Rafael fueron los escenarios que maravillaron a OneRepublic y que dejaron inmortalizados en su videoclip Kids. Mientras rodaban el clip, dejaron varias fotos de rincones preciosos como una panadería, la catedral metropolitana, la calle Moneda...

Perderse en las calles céntricas mexicanas con su banda sonora es todo un lujo.

Westlife - Fool again

Fueron una de las boybands más llamativas de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Brian McFadden, Shane Filan, Markus Feehily, Nicky Byrne y Kian Egan formaban la banda irlandesa Westlife.

Uno de sus primeros hits fue Fool again y su videoclip fue rodado en Ciudad de México hace más de dos décadas. El vídeo es un recorrido turístico por la Plaza del Zócalo y todos sus edificios monumentales para posteriormente trasladarse a las Torres de Satélite creadas por Luis Barragán, Mathias Goeritz y Chucho Reyes Ferreira.

Su vídeo termina en un helipuerto desde el que se puede disfrutar de una preciosa vista aérea de la gigantesca Ciudad de México.

Robbie Williams - I Just want people to like me

Y para ver México desde las alturas nada mejor que el clip de Robbie Williams, I just want people to like me, en el que el niño travieso del pop británico nos enseña una completa panorámica del skyline de la ciudad.

Desde uno de los rascacielos más conocidos de la ciudad podemos ver Ciudad de México desde una posición privilegiada junto a la Torre Reforma, la Torre de Pemex, Polanco, el Bosque de Chapultepec...

Coldplay - A head full of dreams

El cuarteto británico se ha convertido en habituales de nuestra serie. Les hemos visto en Londres, en Sidney, en Marrakech, en Mumbai, en Ciudad El Cabo... y muy pronto les veremos en Barcelona con su nuevo single.

Pero antes de ello recordamos su paseo ciclista por las calles de Ciudad de México: Rojo Gómez, Avenida Sur 8, la Glorieta de Insurgentes, San Luis Potosí, la Avenida Yucatán (Roma Norte), el Periférico Adolfo Ruiz Cortines (con su gigantesca bandera nacional) y terminando en el Foro Sol donde Coldplay ofreció su concierto del que se extraen las imágenes de A head full of dreams.

C. Tangana - Mala mujer

No se ve demasiado de la capital mexicana pero C. Tangana presenta ese otro México que también nos encantaría descubrir cuando viajemos allí. Los bares, las discotecas, la noche y la marcha se mezclan con el perfil nocturno de la ciudad desde la habitación del hotel de El Madrileño.

Un vídeo realizado por Manson y producido por Canadá donde C. Tangana se une al brillante equipo creativo responsable de sus anteriores vídeos y en el que a bordo de un descapotable nos invita a un etílico viaje nocturno por los rincones más canallas de CDMX.