‘MasterChef Celebrity 6’: Ofelia volvió para cocinar con Verónica Forqué (y, obviamente, acabó en bronca)

Sin duda alguna, MasterChef Celebrity 6 se ha convertido -en cierta manera- en un concurso algo eclipsado por Verónica Forqué. La actriz fue una de las confirmadas más esperadas desde los primeros anuncios de la edición, y ha acabado por protagonizar los momentos más polémicos a lo largo de los programas emitidos. Y quien dice polémicos, dice salvajes.

La madrileña fue la protagonista absoluta de una prueba de exteriores en la que más que capitana, acabó siendo toda una tirana con sus compañeros. Gritos, descalificaciones e incluso alguna que otra decisión tomada de forma individual fueron las claves de un comportamiento del que rápidamente se hicieron eco las redes sociales. Por supuesto, su equipo terminó vistiendo el delantal negro y Samantha Hudson fue expulsada en la última prueba.

Tal vez por eso -y por más enfrentamientos con compañeras que tuvo después-, sus compañeros eligieron a otras personas para que fuesen sus parejas de cocina para la primera prueba del último programa. Sin embargo, el programa tuvo en cuenta que el cásting era impar y llevó una invitada sorpresa: Ofelia.

Quien no conozca a Ofelia es porque no es espectador habitual del talent culinario. La que fue quinta clasificada en MasterChef 9 fue una aspirante de lo más polémica, recogiendo disputas e incluso siendo acusada de copiar las recetas programa a programa. Finalmente se hizo con el cariño de sus compañeros, aunque acabó por quedarse a las puertas de la final. Según ella no le importó, pues le daba más pena abandonar al grupo de amigos que había formado a lo largo de la temporada.

Aunque su tarea en este programa del Celebrity parecía más complicada que toda una edición de anónimos. Hacer piña con Verónica Forqué no iba a ser fácil, pues la actriz se transforma completamente cuando se pone tras los fogones. Y con la gallega no iba a ser menos. Eso sí, era ella quien empezaba con mal pie llamando Victoria a Verónica, algo que hasta los jueces intuyeron como un comienzo nada bueno.

Forqué vs Ofelia

Los gritos de la ahora presentadora de televisión no gustaron a Forqué -como no le suele gustar ningún otro grito, ni si quiera a pocos decibelios-, pese a que era la encargada de darle instrucciones para superar la prueba. Pero lo sorprendente fue que la actriz se convirtió en la calmada de la pareja, estando Ofelia en varias ocasiones al límite por no llegar a tiempo.

"¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable y yo hablo como un loro", DIOSA INFINITA Verónica Forqué https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/VQSXtSQl1I — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Incluso los ánimos de la actriz que encarnó a la Kika de Pedro Almodóvar fueron de lo más agresivos. "No quiero que hables, te estoy animando, no me hables, muy bien", repetía en el turno de cocinado de la gallega. Finalmente, perdían por completo el buen tono cuando la exconcursante le daba más instrucciones: "¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable, de vez en cuando. Y yo hablo como un loro", le dijo la actriz.

Su elaboración no fue la mejor de la noche, aunque su presentación ante los jueces sirvió para que Forqué se deshiciese en elogios hacia su compañera. Aunque terminó por recomendarle meditación para los nervios. Por cosas de la vida, no fueron ellas las ganadoras de la prueba.