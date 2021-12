Los discos internacionales más esperados para 2022: Christina Aguilera, Sebastián Yatra o Cardi B

Con la mente ya en el próximo año, desde LOS40 hemos repasado cuáles son los lanzamientos que más ganas tenemos de descubrir en el próximo 2022. Un año nuevo que promete grandes álbumes (algunos de ellos rodeados de un enorme hype) como el proyecto en español de Christina Aguilera, el nuevo disco de Sebastián Yatra o el misterioso próximo disco de Cardi B. Eso sí, aún hay espacio para ciertas incógnitas porque, a pesar de que ya estamos rematando el 2021, algunos también muy esperados como el de The Weeknd, no sabemos si podrían ver la luz incluso antes de que finalice el año.

Sebastián Yatra – Dharma

El colombiano Sebastián Yatra dará el pistoletazo de salida a los lanzamientos de nuevos discos de 2022 con Dharma, previsto para el 28 de enero. Un álbum que incluirá algunos de sus últimos sencillos, como Pareja del año con Myke Towers o Tacones rojos, además de canciones como Chica ideal, Tarde y Adiós.

Cardi B

Aún no se tienen muchos detalles sobre el que será el segundo disco de Cardi B, aunque se rumorea que su posible título podría ser Tiger Woods. Sin embargo, ella misma se ha encargado de poner las expectativas por las nubes cuando ha hablado en sus redes sociales sobre su próximo proyecto: "Quiero sacar mi segundo disco, quiero más, quiero poner a prueba todos mis límites y alcanzar todas mis metas" ha explicado la rapera durante un directo en su Instagram.

Christina Aguilera – La Fuerza

Posiblemente el de la diva del pop sea uno de los discos más esperados de 2022, sobre todo en nuestro país teniendo en cuenta que se tratará de un álbum íntegramente en español. Después de presentar Pa mis muchachas, con Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole, Christina Aguilera ha dejado caer que habrá nuevas colaboraciones en La Fuerza, título de su nuevo disco.

Camila Cabello – Familia

Familia será el tercer álbum de Camila Cabello, en el que sigue trabajando y con el que rendirá homenaje a sus raíces latinas. Un proyecto cuyo contenido avanzó con Don't go yet como primer single, todo un guiño a sus orígenes cubanos.

Ricky Martin – Play

Ricky Martin prepara el lanzamiento de Play, la segunda parte de su proyecto musical tras Pausa. Un álbum que promete sonidos más bailables que el anterior y cuya fecha de salida al mercado aún se desconoce. De momento y como primer anticipo, el cantante nos ha regalado Qué rico fuera con Paloma Mami.

Stromae

Después de 10 años de silencio musical, Stromae ha nuevo disco. Multitude, que así se llamará este nuevo trabajo que verá la luz el 4 de marzo de 2022 y del cual ya presentó un avance en octubre bajo el título Santé.

The Cure

El último disco de The Cure, 4:13 Dream, se presentó al mundo en 2008 y desde entonces, la banda no ha presentado nueva música. Con un lanzamiento confirmado para 2022 sobre el cual recae un halo de misterio, Robert Smith llegó a insinuar que el próximo podría ser el último disco del grupo.

Jennifer López – Por primera vez

El próximo año podría ser en el que (por fin) se haga realidad Por primera vez, el disco en castellano que JLo anunció en 2017 y que se ha ido retrasando hasta el día de hoy y quedando oculto tras otros proyectos, como el espectáculo de la SuperBowl o su película Cásate conmigo junto a Maluma. Un álbum que contaría con colaboraciones con el propio Papi Juancho, con Wisin, Gente de Zona o Marc Anthony, su exmarido.

Camilo

Tras un 2021 totalmente imparable, tanto en lo profesional como en lo personal con el anuncio del futuro nacimiento de Índigo, Camilo prevé lanzar su tercer disco en 2022. El sucesor de Por primera vez (2020) y Mis Manos (2021) podría contar con su última canción junto a Evaluna Montaner como primer anticipo, además de con Pesadilla, su recién estrenado single, entre su tracklist. De momento no se conocen más detalles.

Travis Scott – Utopia

Utopia será el cuarto álbum de estudio del rapero estadounidense Travis Scott. Pese a que se esperaba para finales de este mismo año todo apunta a que será en 2022 cuando finalmente vea la luz, al igual que su segundo hijo junto a Kylie Jenner.

Sofía Reyes

Han pasado cuatro años desde que Sofía Reyes lanzó Louder! y, aunque nos prometió que su nuevo álbum vería la luz en octubre, ¡aún estamos esperando! Por esa razón, el nuevo proyecto de la mexicana, así como un disco de baladas que habría creado a lo largo de la cuarentena y del que habló en esta entrevista con LOS40, son dos de los trabajos más esperados de cara al nuevo año.

Craig David – 22

22, el octavo álbum de estudio del británico pondrá fin a 4 años de silencio discográfico. Un trabajo que se estrenará el 13 de mayo de 2022, tres meses antes de que se cumplan 22 años del lanzamiento de su primer elepé: Born to do it.

Anitta – Girl from Rio

La brasileña Anitta será la encargada de subir la temperatura al 2022 con su Girl from Rio, álbum en el que reivindica sus raíces y del que ya hemos podido escuchar los sencillos Tócame, Me gusta, Loco, Faking love, Envolver, además del éxito con el mismo título que el álbum.

Swedish House Mafia – Paradise Again

Una década después, el trío de DJ’s más famoso del mundo volverá a la carga con Paradise Again, un álbum del que ya conocemos Moth to a flame, junto a The Weeknd, y que se estrenará el 15 de abril de 2022.

Khelani – Blue water road

Fue en 2020 cuando conocimos It Was Good Until It Wasn't, su segundo álbum de estudio, y ahora todo apunta a que el próximo proyecto será lanzado a lo largo del primer trimestre de 2022, tal y como ella misma anunció con un tráiler el pasado septiembre. Un disco del cual su último single, llamado Altar, sería su carta de presentación.