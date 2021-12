De Resident Evil Village a Returnal... Los mejores videojuegos de 2021

A lo largo del año hemos disfrutado de decenas de videojuegos que nos han hecho disfrutar durante horas y horas pegados al mando de nuestras consolas. En un año con muchas y muy agradables sorpresas estos son algunos de los títulos que más tiempo han estado dentro de nuestras plataformas. Seguro que faltan muchos pero estos son nuestra particular selección.

De Resident Evil Village a It Takes Two pasando por Forza Horizon 5, NBA 2K22, Returnal, Ratchet y Clank Una dimensión aparte, Microsoft Flight Simulator... ¡A leer!

Mejor Juego Familiar: It takes two (Electronic Arts y Hazelight Studios)

El videojuego sigue los pasos de la conflictiva pareja de Cody y May mientras aprenden a superar sus diferencias y trabajar juntos. It Takes Two sumerge a los jugadores en una fabulosa aventura en la que solo hay una cosa segura: juntos somos mejores.

Los jugadores se embarcarán en un nuevo y frenético viaje en It Takes Two, un emocionante videojuego de aventuras y plataformas estrictamente cooperativo. Se meterán en la piel de Cody y May, dos humanos convertidos en muñecos por un hechizo, que, atrapados en un mundo fantástico donde lo imprevisible se esconde en cada esquina, son desafiados a salvar su fracturada relación a regañadientes.

En It Takes Two, los jugadores deben trabajar juntos para superar una increíble variedad de desafíos absolutamente rompedores como pilotar un par de calzoncillos o pinchar en un abarrotado club nocturno. Con las habilidades de los personajes conectadas en cada nivel, una multitud de obstáculos inesperados y momentos hilarantemente emotivos, los jugadores se abrirán camino a través de una experiencia de juego única y simbólica.

#ItTakesTwo de @HazelightGames está cada vez más cerca 👀

Si no podéis esperar hasta el 26 de marzo y queréis saber más sobre el proyecto, aquí tenéis la info 👉🏻 https://t.co/xiisKjqscI pic.twitter.com/hGF1cbCBUI — Electronic Arts (@EA_Espana) December 14, 2020

Mejor Juego de Acción: Returnal (Housemarque y PlayStation)

El videojuego cuenta la historia de Selene, una exploradora espacial quien tras un aterrizaje forzoso en un planeta desolado deberá buscar una antigua civilización para poder escapar del bucle espacio temporal en el que se encuentra. Esta peculiar situación hará que deba comenzar su viaje desde el principio cada vez que muere, aunque en cada renacer será diferente y deberá usar una estrategia de combate nueva.

El videojuego está diseñado para una rejugabilidad extrema cuyo mundo aleatorio invita al jugador a reinventarse en cada derrota y a evolucionar con cada nuevo desafío.

Mejor Juego de Aventuras: Ratchet y Clank Una dimensión aparte (Insomniac Games)

En Ratchet y Clank: Una Dimensión Aparte, Ratchet y Clank, los dos icónicos protagonistas de la historia, vuelven enfrentarse a su archienemigo, el Dr. Nefarious. Solo que esta vez, el villano cuenta con el peligroso dimensionador, un dispositivo que permite viajar a otras dimensiones.

Los dos se abren paso contra un ejército de mercenarios por la Megápolis, hasta que algo sucede y se separan. El título, exclusivo para la consola PlayStation 5, es una espectacular aventura interdimensional, llena de caras familiares con novedosos enemigos y aliados.

Esta nueva entrega ha sido desarrollada desde cero para hacer uso de las distintas capacidades de PlayStation 5. En este sentido, Ratchet y Clank: Una Dimensión Aparte contará con iluminación mejorada y trazado de rayos para lograr una calidad gráfica extraordinaria, con gráficos renderizados en resolución 4K dinámica, 60 fps y HDR, mientras se explora la galaxia y se salta de planeta en planeta con tiempos de carga casi instantáneos gracias a la unidad SSD.

Sienta bien volver a la acción. Ratchet & Clank vuelven en #UnaDimensiónAparte para #PS5. Echa un ojo al nuevo gameplay de 7 minutos en 4k en nuestro blog: https://t.co/Ep2SxVACZl pic.twitter.com/5mV2VKSY3q — PlayStation España (@PlayStationES) August 28, 2020

Mejor Juego de Lucha: Guilty Gear Strive (Bandai Namco)

Con gráficos en 3D que podrían confundirse con anime dibujado a mano (2,5D), elaborados con la técnica de animación de alta calidad de la aclamada serie Guilty Gear Xrd, el videojuego luce mejor que nunca. Se han renovado por completo los carismáticos personajes de la serie y ahora muchos nuevos más se unen al elenco.

Se ha mejorado la jugabilidad de los juegos anteriores. Sigue siendo un sistema muy sencillo de manejar a la vez que sigue siendo complejo dominarlo. También presenta numerosas canciones de rock compuestas por Daisuke Ishiwatari y un modo historia más largo que una película, diseñado no solo para los fans de Guilty Gear, sino también para los fans del anime.

Mejor Juego de Simulación: Microsoft Flight Simulator (Xbox y Asobo Studios)

Microsoft Flight Simulator es la próxima generación de una de las franquicias de simulación más queridas y está específicamente diseñado para los fans de la simulación de vuelo con especial foco en la autenticidad de los escenarios, visualmente impresionantes. Desde aviones ligeros hasta jets de fuselaje ancho, los jugadores pueden crear su propio plan de vuelo y volar a cualquier parte del planeta en aviones muy detallados. Los jugadores pueden experimentar un mundo increíblemente realista de día y de noche y enfrentarse a condiciones climáticas desafiantes

Un simulador de vuelo más realista y auténtico a un precio de lo más razonable y que incluye paisajes de lo más detallados (1500 millones de edificios, 2 trillones de árboles, montañas, carreteras, ríos y más). La Tierra, al igual que el mundo de Microsoft Flight Simulator son vibrantes y están en constante cambio. Por esta razón, prepárate para experimentar tráfico en vivo, clima en tiempo real y animales.

ESTADO: ATERRIZADO



¡Microsoft Flight Simulator ya está oficialmente disponible en Xbox Series X|S! Juégalo ahora mismo con #XboxGamePass. pic.twitter.com/biveLv3rNL — Xbox España (@Xbox_Spain) July 27, 2021

Mejor Juego de Carreras: Forza Horizon 5 (Playground Games y Xbox)

En Forza Horizon 5 podrás emprender asombrosas expediciones a través de los contrastantes paisajes de México y su belleza natural mientras conduces los mejores coches del mundo. Descubre desiertos vivientes, junglas rebosantes, ciudades históricas, ruinas mesoamericanas y playas vírgenes, así como vastos cañones y escarpados volcanes cubiertos de nieve, el punto más alto de toda la franquicia de Horizon.

Esta nueva entrega cuenta con el mundo abierto más grande y diverso de Forza Horizon, que está vez te lleva a increíbles paisajes que cambian continuamente y ofrecen acción motorizada sin límites a bordo de cientos de los mejores modelos automovilísticos del mundo.

Mejor Survival Horror: Resident Evil Village (Capcom y Koch Media)

La acción en primera persona en Resident Evil Village comienza cuando los jugadores asumen el papel de un Ethan angustiado y destrozado mientras busca descubrir los nuevos y misteriosos horrores que asolan un pueblo que otrora fuera pacífico.

A lo largo de este aterrador viaje, los jugadores lucharán por cada aliento al tiempo que son perseguidos por nuevos y feroces enemigos que han infestado una localización cubierta de nieve. Canalizando las capacidades de la nueva generación de consolas, el detallado realismo y el implacable sentimiento de miedo aumentarán con cada batalla desesperada por la supervivencia, mientras los momentos de calma dejarán a los jugadores preguntándose qué nuevos horrores les aguardan.

El motor RE Engine junto con la tecnología de la próxima generación de consolas eleva a nuevas cotas la experiencia de terror y supervivencia en Resident Evil Village, ya que el título muestra los gráficos más realistas y aterradores hasta la fecha.

Ayer se mostró un nuevo tráiler de Resident Evil Village que, gracias a la tecnología de la próxima generación de consolas, llevará la experiencia de terror y supervivencia de Resident Evil al máximo.



Llegará en 2021 para PS5, Xbox Series X y Steam.



¿Cómo va ese hype ahora? 😉 pic.twitter.com/omDAdM87bf — Koch Media España (@KochMedia_es) September 17, 2020

Mejor Juego de Deportes: NBA 2K22 (2K Sports y Visual Concepts)

NBA 2K22, la nueva entrega de la serie de simulación de videojuegos de la NBA mejor valorada de los últimos 20 años, ya está disponible en España para plataformas de la actual y de la nueva generación. Con su lanzamiento el título ofrece la mejor presentación visual e inteligencia artificial (IA), equipos históricos y una amplia variedad de experiencias de baloncesto y modos de juego profundos y variados.

NBA 2K22 ofrece novedades y mejoras que harán que tanto los veteranos como los nuevos jugadores encuentren una variedad de experiencias de baloncesto en las que sumergirse. El nuevo ataque táctico y la defensa mejorada convierten a NBA 2K22 en una experiencia más competitiva e inmersiva. Añade a tu repertorio driblings, tiros, mates y alley-oops que dependen de la habilidad del jugador, y defiéndete de ellos con nuevos tapones y punteos más agresivos.

Mi CARRERA y una Ciudad completamente nueva se unen en NBA 2K22 para ofrecerte una experiencia rompedora para PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X|S. Emprende tu propio viaje hasta la cima mientras disfrutas de una extensa vida en Mi CARRERA, todo ello sin salir de la Ciudad. Forja tu camino en la universidad o la G League, o salta directo a la NBA. Sé profesional también fuera de la cancha y desarrolla tu marca personal en el mundo de la música, de la moda y mucho más. Y, por supuesto, enfréntate a los mejores jugadores en la comunidad de baloncesto más vibrante y competitiva del mundo.

Zarpa hacia alta mar en NBA 2K22 en el nuevo Barrio, desarrollado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, y PC. Explora cada nivel del barco, que está diseñado para ofrecer varias actividades de baloncesto, crea tu Mi JUGADOR perfecto, sube de nivel para obtener recompensas y exprésate a través de tu juego y estilo.

Forma tu quinteto de ensueño con las estrellas de hoy y las leyendas de ayer en MyTEAM. Esta experiencia inagotable de coleccionismo y competición combina la emoción de descubrir y conseguir las cartas de tus jugadores favoritos y la intensidad de enfrentarte a las mejores plantillas que la comunidad de MyTEAM es capaz de crear. Juega, gana, crea y compite en desafíos, torneos y mucho más.

Mejor Juego de Plataformas: Super Mario 3D World Bowser's Fury (Nintendo)

¡Únete a Mario, Luigi, Peach y Toad en su misión para salvar el reino de las hadas en Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para Nintendo Switch! Rescata a la princesa hada y a sus amigas, en solitario o con hasta 3 jugadores más, en esta versión mejorada de Super Mario 3D World. Y después, también en solitario o con un amigo, ayuda a Bowsy a devolver a su papi a la normalidad en una aventura totalmente nueva: ¡Bowser's Fury!

Cada personaje tiene habilidades diferentes, así que elige a quien más te convenga. Puedes jugar a Super Mario 3D World con hasta 3 jugadores más en una misma consola o con el modo de juego local, como siempre. ¡Pero ahora además también podrás jugar en línea! Elegid diferentes personajes antes de cada nivel para aprovechar sus distintas habilidades y explorar hasta el último recoveco del reino de las hadas. Podréis jugar en equipo para alcanzar el banderín o competir entre vosotros para ver quién obtiene más puntos y se hace con una brillante corona.

Disfruta de Super Mario 3D World en su versión mejorada con nuevos ajustes de jugabilidad. Todos los personajes son más rápidos y pueden escalar un poco más después de transformarse con una supercampana. ¡Las plataformas nunca han sido más trepidantes! Además, podrás usar los controles por movimiento en algunas partes del juego que antes requerían control táctil.

Algo malo le ha pasado a Bowser. Cubierto de una misteriosa pintura, se ha convertido en un monstruo gigantesco que amenaza con destruirlo todo. Mario y un insólito aliado tendrán que explorar las diversas islas del Mar de los Zarpazos para superar obstáculos, plataformas y desafíos con el fin de obtener los misteriosos soles felinos, los cuales albergan el poder necesario para detener al terrorífico Bowser Furioso. Forma equipo con Bowsy para detener la furia de su padre en el nuevo modo de juego Bowser's Fury, una aventura libre en 3D. Corre, salta y brinca por diferentes islas mientras reúnes los misteriosos soles felinos. Lucha contra el colosal Bowser Furioso, que no deja de salir de las profundidades del agua para destruirlo todo.