30 años del concierto homenaje Freddie Mercury: la reunión de estrellas más grande de los 90

En muchas ocasiones se ha puesto de ejemplo el monumental concierto de Queen en el Estadio Wembley de Londres de 1985 como uno de los mejores de la historia. En medio del Live Aid, un multitudinario evento musical que buscaba recaudar fondos para luchar contra el hambre en África, el cuarteto británico desplegó toda su energía en un set de 20 minutos en el que no faltaron todos sus grandes éxitos. El resultado fue un éxito rotundo, y elevó su leyenda a lo más alto del olimpo musical. Después de una época de fricciones internas y proyectos en solitario de sus miembros, fue la ocasión para volver a trabajar en equipo, y desembocó en la publicación del disco A kind of magic (1986), con éxitos como Who wants to live forever? o Friends will be friends.

Ese mismo estadio presenció, años más tarde, otro gran concierto que pasaría igualmente a la historia, pero por motivos diferentes. Freddie Mercury falleció en 1991 por complicaciones derivadas del sida, y sus compañeros quisieron despedirlo a lo grande, como se merecía uno de los vocalistas más importantes de la historia reciente. Por ello, se organizaron junto a otros colegas músicos para un recital sin precedentes. El lugar escogido no podía ser otro: Wembley.

Las entradas para este evento volaron: en tan solo seis horas se agotaron, sin haber desvelado el cartel definitivo. La fecha sí estaba elegida: el 20 de abril de 1992. Brian May, Roger Taylor y John Deacon comenzaron a ensayar con los primeros confirmados, y los rumores crecían en torno a David Bowie, Metallica y Robert Plant. Ya con el transcurso de los días se conoció la participación de los mencionados, y comenzaron a sumarse otros como Guns N' Roses, Elton John y Roger Daltrey.

"Cuando era niño me decían que el rock n' roll no era música, que no era arte. Queen fue mi prueba, mi evidencia, de que esas personas estaban equivocadas. Y Queen significaba todo para mí". Así Axl Rose confirmó su presencia en el tributo a Freddie Mercury.

Elton John y Axl Rose, cantante de Guns N Roses, en el concierto tributo a Freddie Mercury celebrado en Wembley el 20 de abril de 1992. / Nigel Wright/Mirrorpix/Getty Images

Llegó el gran día. La BBC aseguró que ese día hubo 72.000 espectadores en Wembley, con una recaudación cercana a los 20 millones de libras, los que se destinaron a fundaciones de lucha contra la enfermedad que se había llevado a Mercury. Además, el evento fue transmitido a 70 países, sumando una audiencia cercana a 500 millones de espectadores.

Brian May, Roger Taylor y John Deacon ingresaron al escenario ante un recinto repleto alrededor de las seis de la tarde. En ese mismo orden, se presentaron y se dirigieron al público, agradeciendo a las bandas que les acompañaban que "dieron su tiempo y energía" para que el tributo a Freddie Mercury saliera adelante.

"Primero que todo, el show debe continuar y vamos a comenzar con una banda americana, tres veces ganadores del Grammy, así que por favor bienvenidos... ¡Metallica!". Así presentó John Deacon al primer grupo que pisó el escenario. Después de su interpretación de Enter sandman, llegaron Guns N' Roses para tocar Paradise City y Knockin' on heaven's door.

Robert Plant - "Innuendo" (Queen) @ Freddie Mercury Tribute (1992-04-20) *HIGH QUALITY*

En medio de las potentes actuaciones, Elizabeth Taylor subió al escenario para pronunciar unas necesarias palabras recordando al líder de Queen. "Estamos aquí para celebrar la vida de Freddie Mercury. Estamos aquí también para decirle a todo el mundo que él, como otros que perdimos por el sida, murió antes de tiempo".

Después de un vídeo que recordaba los momentos más importantes del cantante en directo, que incluían los shows de ese mismo estadio en 1985 y 1986, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se lanzaron con Tie your mother down, la escogida para abrir el tributo a Freddie Mercury. El mismo May tomó la responsabilidad de ser el primero en cantar, rol que tomó luego Joe Elliott de Def Leppard. En la misma canción también se sumó Slash de Guns N' Roses como guitarrista. El tributo sirvió también para que Brian May tocara Too much love will kill you, canción que años más tarde apareció en el álbum Made in heaven (1996) con la voz de Freddie Mercury.

El británico David Bowie se erigió como uno de los grandes protagonistas de esa noche inolvidable. El Duque Blanco interpretó tres canciones, con la compañía de Annie Lennox en Under pressure. George Michael también participó en más de un tema esa jornada.

Annie Lennox & David Bowie - Under Pressure + rehearsals

Las más simbólicas aún quedaban por sonar. La primera de ellas fue Bohemian rhapsody, que partió con Elton John, prosiguió con Axl Rose y concluyó con un dueto de ambos al cierre. Elton John siguió con The show must go on, pieza que cierra Innuendo, tema que para muchos es la despedida de Freddie Mercury. Axl Rose, en tanto, se sumó a We will rock you.

Para el broche final, Liza Minnelli fue la responsable de cantar We are the champions, canción que, desde 1977, siempre era la elegida para cerrar la mayoría de shows de Queen. La artista siempre había mostrado su amistad por Mercury, visitándolo durante su enfermedad, y se mostró visiblemente emocionada durante toda su intervención. "Buenas noches Freddie, te amamos", dijo Roger Taylor tras concluir el tema.

John Deacon y Brian May, junto a Liza Minelli en con concierto homenaje a Freddie Mercury celebrado en Wembley en 1992. / Mick Hutson/Redferns

Después de ese concierto homenaje, las carreras de los integrantes de Queen tomaron diferentes caminos. Brian May, a finales de ese año 1992 publicó Back to the light y Roger Taylor, por su parte, lanzó Happiness? en 1994. En noviembre de 1997, además, los miembros restantes de Queen se juntaron para grabar No one but you, un homenaje a Freddie Mercury que apareció en el compilatorio Queen Rocks. Aquel fue el último tributo con John Deacon en la formación.