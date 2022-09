El 'girl power' está más fuerte que nunca: las mujeres treintañeras toman las riendas para crear e inspirar

Rosalía llega a los 30 en plena forma. La artista española más internacional del momento está celebrando su treinta cumpleaños este domingo 25 de septiembre, y la realidad es que no le falta ningún motivo para no hacerlo a lo grande. Ha arrasado en las nominaciones de los Premios Grammy Latinos 2022, ha sido número 1 global de LOS40 en todo el mundo hace apenas unos días, está haciendo sold out en su gira mundial, cada día su legión de fans crece un poco más, y sobre todo, ha demostrado con su álbum Motomami que, como la gran artista que es, si se pone al frente de un proyecto, es capaz de sacarlo adelante con una nota más que sobresaliente.

Rosalía abre hoy una nueva etapa de su vida y lo hace totalmente empoderada. Su figura se reconoce en todo el mundo y esto es gracias a su trabajo, su esfuerzo y a un criterio propio que ha sabido mantener frente a un carrusel de dificultades que, inevitablemente, todos los artistas atraviesan como miembros de la industria.

Después de haber publicado Los Ángeles y El Mal Querer, Rosalía se ha atrevido, seguramente gracias a la madurez y el bagaje que te da estar casi en la treintena, a hacer su disco más personal: un trabajo que habla de ella, con el que se siente representada y en el que ha volcado toda su energía y creatividad. Y lo que es innegable es que el resultado obtenido por la catalana no se consigue sin talento, pero tampoco sin empoderamiento. Rosalía cree en sí misma y con su obra y puesta en escena está inspirando a miles y miles de mujeres que, al verla sobre las tablas, se sienten con más fuerza para tomar las riendas de sus propios proyectos.

Hasta hace unas décadas los 30 eran la edad de la crianza. Muchas mujeres, tanto en la industria del arte como en todas las demás, dejaban sus carreras al llegar a este punto vital, o incluso antes, para dedicarse a las labores del hogar y a cuidar de sus hijos. Y ahora, aunque eso ha cambiado y gracias al movimiento feminista y a otros muchos factores la mayor parte de las mujeres no abandona nunca su trabajo, lo que las artistas como Rosalía están demostrando es que los 30 es la edad de dar un paso al frente si es que no se ha hecho antes.

Rosalía lo ha hecho apostando por crear un proyecto puramente personal, al igual que lo hizo Lola Índigo (30) con su gira La Niña; Taylor Swift (32) recuperando la propiedad intelectual de su música después de que los derechos de sus primeros trabajos acabasen en manos del que fuese su manager Scooter Braun; Selena Gómez (30) haciendo frente a las críticas, hablando claro sobre la salud mental, poniéndose a la cabeza de diversos proyectos como productora —incluida la exitosa serie de Disney+ Solo asesinatos en el edificio— y expandiendo una marca de productos de belleza que ya se vende en Europa y Estados Unidos; y Karol G (31) demostrando con su música a todas las mujeres del mundo que una bichota está bien sola, empoderándose en la belleza natural y disfrutando de su éxito y su dinero sin pedir permiso ni perdón a nadie.

Otras mujeres recién llegadas a los treinta que están inspirando a muchas otras son Rigoberta Bandini (32) y Chanel Terrero (31). Aunque en un plano mucho más nacional que Karol G o Selena Gómez, Paula Ribó, la mujer que se esconde tras Rigoberta, ha demostrado a la industria musical que, al igual que viene pasando desde hace años con los hombres, una mujer que es madre de un recién nacido y que acaba de pasar la barrera de los 30, también puede alcanzar el éxito sin tener que haber sido conocida antes; y además, hacerlo convirtiéndose en todo un referente para su generación y para las que han llegado después. Su Ay Mamá, fue una oda a las mujeres, a la maternidad y toda una declaración de intenciones que consiguió remover conciencias y traer el debate sobre los senos femeninos hasta las primeras planas de los periódicos. Si eso no es una prueba determinante de que las mujeres ya no se conforman con un segundo plano, ¿qué podría serlo?

Rigoberta Bandini y Chanel Terrero. / Getty Images - LOS40

Tampoco Chanel Terrero está dispuesta a que la pisen. Igual que Rigoberta Bandini, Chanel saltó a la fama con 30 años. Después de toda una vida trabajando, su mayor éxito le llegó con esta edad y ella supo gestionarlo como nadie. Después de semanas de críticas y polémicas, Chanel Terrero demostró que estaba mucho más que capacitada para representar a España en Eurovisión. Haciendo gala de un talante y un poder personal que solo te da la madurez, la cantante, bailarina y actriz calló la boca a todos aquellos que decían que lo suyo solo era "mover el culo".

Y es que... como dice SloMo, "no se confundan, señoras y señores", porque ni "mover el culo", ni ser madre y cantante, ni continuar trabajando después de haber sido un ídolo de masas adolescente, es tarea fácil. Enfrentarse al público siendo una mujer joven tiene sus dificultades y sin duda, ellas lo están haciendo tan bien que nadie puede no considerarlas un referente. ¡Gracias motomamis! ¡Gracias bichotas! ¡Y gracias a todas las demás mujeres que allanan el camino a las demás!