Letitia Wright carga contra un periodista por su polémica antivacunas: “Es venganza personal contra mí”

Más allá de la trágica pérdida de su protagonista, Black Panther: Wakanda Forever vivió otro problema hasta salir a la luz. Rodada en plena pandemia, Letitia Wright fue una de las causas de su retraso: además de lesionarse y tener que esperar a su recuperación —cualquiera que haya visto la película, sabrá de su importancia en la misma—; un medio desveló que su posición antivacunas podría haber hecho que la grabación no siguiera su curso normal.

La hermana de T'Challa en la ficción era un pilar fundamental de la película tras la muerte de éste, por lo que Marvel Studios no se podía permitir otro cambio tan trascendental sin volver a aplazar fechas de estreno. Sin embargo, y como se puede comprobar en todo el mundo, la película ha conseguido llegar a las salas y ya está recaudando las cifras a las que la compañía está acostumbrada.

El problema se remonta a 2020, cuando la actriz provocó un gran revuelto en redes sociales al compartir un vídeo que hablaba de teorías antivacunas. Durante la promoción de esta secuela, pidió disculpas por lo sucedido, detallando que ha pasado página e incluso que borró su cuenta de Twitter. Además, niega que la producción de la película se retrasara por no haberse vacunado, pese a no desvelar si finalmente se protegió contra la COVID-19.

Sin embargo, el mismo medio que desveló que Wright no estaba vacunada, ha vuelto a ser el centro de la polémica precisamente por el mismo tema. Se trata de The Hollywood Reporter, que ha publicado un reportaje sobre cómo los contextos personales de algunos nombres del cine podrían afectarles de cara a las próximas nominaciones de los Premios Oscar.

Entre ellos se encuentra Will Smith, cuya famosa y ya histórica bofetada le afectan directamente para no asistir a las diez próximas galas del galardón de la Academia; Brad Pitt, con reciente controversia con Angelina Jolie y una presunta agresión a ella y a sus hijos le deja en el punto de mira de miles de críticas; y, por supuesto, Letitia Wright. Y su reacción ha vuelto a copar titulares.

"Sois todos increíblemente irrespetuosos. Cómo os atrevéis"

Como era de esperar, y viendo su historia juntos, Letitia ha reaccionado al reportaje en cuestión. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, con dos stories en los que ha sido tremendamente directa:

"How dare you mention my name alongside men who have been accused of abuse & sexual misconduct … vile behavior" pic.twitter.com/WAMUMP4BIN — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 22, 2022

"He tenido que desbloquear al Hollywood Reporter solo para publicar esto. Scott Feinberg y todos en esta publicación, sois todos increíblemente irrespetuosos. Cómo os atrevéis. Mencionáis mi nombre junto a hombres que han sido acusados de agresión y violencia sexual. Es un comportamiento vil. Y a estas alturas una venganza personal contra mí. No he hecho nada mal más allá de rechazar respetuosamente dar entrevistas a este medio. Parad el sinsentido. Pedí perdón hace dos años. He permanecido en silencio sobre el tema", comienza.

"Mentisteis y dijisteis que seguí hablando de ello con mis compañeros de reparto y equipo en el rodaje. Eso no es verdad. Hablad con mi productor y director. La película es un éxito. Vuestras intenciones contra mí son más claras que nunca. No me voy a quedar callada. Detened vuestro asqueroso comportamiento" concluía en el primer stories.

Tras ello, le dedicaba otro espacio directamente a Scott Feinberg, el periodista que se ha encargado del reportaje: "Tus intenciones personales con tus amigos del Hollywood Reporter son asquerosas. He permanecido en silencio mientras el mundo me decía que me suicidara hace dos años por un vídeo que publiqué y pedí perdón. He mantenido la cabeza baja y me he centrado en mi arte. Y ahora estoy al otro lado. Aquí estás, un llamado periodista en el que se supone que tenemos que confiar, poniendo mi nombre en un artículo asqueroso, ¿para qué? Falta sustancia, se nota que no tienes nada que informar. La película es bonita, impactante y está reventando la taquilla. Me he dejado la piel con mis compañeros y equipo para dedicársela a mi hermano. Cómo te atreves. ¿Tanto te ha emocionado mi interpretación? ¿Tan buena es? Sigo aquí, sigo impactando, sigo creando proyectos que llegan a los corazones de la gente y no voy a parar. Búscate una vida, de verdad".

Por el momento, el medio aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la también actriz de Muerte en el Nilo, aunque parece que la guerra está servida.

Black Panther: Wakanda Forever ya está en cines.