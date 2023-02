Harrison Ford, de Indiana Jones… A Presidente de los Estados Unidos

Está claro que Harrison Ford no planea jubilarse, al menos de momento. A sus 80 años, el actor no solo estrenará una nueva entrega de su aventurero predilecto —Indiana Jones y el Dial del Destino, que se podrá ver a partir del 10 de junio— sino que también prepara su gran debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y no en cualquier papel.

El estadounidense cogerá el relevo del rol de William Hurt, quien tras morir en marzo de 2022, dejó a Marvel Studios sin uno de los personajes que llevaba presente en la trama desde El Increíble Hulk (2008). Por ello, y a diferencia de lo que hicieron después del fallecimiento de Chadwick Boseman, la compañía no dudó en sustituirle por Ford.

De este modo, se pondrá en la piel de Thaddeus Ross, un militar que lleva gestionando los problemas de los superhéroes desde Capitán América: Civil War. Más allá de su labor en el ejército, en los cómics también tiene la capacidad de convertirse en Hulk Rojo, una de las némesis más duras de Bruce Banner y que estará presente en esta película. Aunque esa no será la novedad más llamativa de Ford en el MCU.

Y es que, según ha declarado Kevin Feige para el medio estadounidense Entertainment Weekly, su personaje será nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Así lo contaba el productor en su entrevista: "Es, ciertamente, una gran etapa para Thaddeus Ross. No está cansado pese a la gran cantidad de trabajo que tiene, él es el presidente de EEUU en la película". De este modo revelaba qué papel jugará en Capitán América: New World Order, prevista para mayo de 2024.

"Hay dinámica entre el Presidente Ross y Sam Wilson. Tienen una historia juntos detrás, aunque en esta película, veremos una dinámica entre el Capitán América y el presidente de una manera que es, simplemente, increíble", continúa. De este modo, deja claro que el nuevo Capi interpretado por Anthony Mackie seguirá pisando tan fuerte como lo hacía el de Chris Evans.

Parece que Marvel apostará de lleno por la nueva entrega de la saga, que a la vez será el debut del que fue Falcon como Capitán América en una película. Y, desde luego, ya se va viendo: Tim Blake Nelson para ser el villano, mientras que todo formará parte de la antesala de los Thunderbolt, otro futuro proyecto de los estudios.

Las otras veces de Ford en la Casa Blanca

Aunque parezca que a Harrison Ford le venga como anillo al dedo su nuevo puesto, lo cierto es que no es la primera vez que lo hace en la gran pantalla. Ya fue jefe de estado en El Avión del Presidente (1997), por lo tiene experiencia… Aunque quizá gobernar un país con superhéroes y amenazas extraterrestres sea más complicado.

Sea como sea, lo cierto es que Feige ha contado que tener al actor en el MCU es "un sueño" desde que Jon Favreau le fichó para Cowboys & Aliens. "Es como si pudiera tacharlo de mi lista de deseos", ha confesado el productor.

Capitán América: New World Order se estrena el 3 de mayo de 2024.