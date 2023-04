Shawn Mendes y Camila Cabello no son los únicos que han vuelto con un ex

El Festival Coachella 2023 nos ha dejado una de las noticias más impactantes del año. Y no estamos hablando de Bad Bunny encabezando el cartel empoderando a los latinos. Ni de Rosalía llevando nuestra música por bandera. Ni siquiera del retorno de Zendaya. El notición del momento fueron los besos de Shawn Mendes y Camila Cabello entre el público donde fueron 'pillados' por cualquiera con dos ojos.

Es, probablemente, el romance más potente del 2023 después de que sufriéramos su ruptura hace cosa de un año y medio. Shawmilla, además, recogen el testigo que en 2022 supuso el bombazo de otra pareja de ex que decidieron darse otra oportunidad: Bennifer.

Porque no siempre una ruptura es sinónimo de reggaeton de venganza sino que en ocasiones un ex es la mejor muestra de que donde hubo fuego siempre quedan rescoldos. Porque no es la primera pareja, ni la segunda, ni será la última, que han vuelto con sus antiguas parejas.

Shawn Mendes y Camila Cabello

La separación con un comunicado oficial y despedida en forma de canciones de amor nos hizo sentir casi como si hubiéramos sido familia de Camila Cabello y Shawn Mendes. La cubana y el canadiense parecían hechos el uno para el otro. Pero algo pasó entre ellos que les llevó a darse un espacio. O un tiempo.

Supimos poco después que el solista había parado incluso su gira para intentar encontrarse a sí mismo y apostar por su salud mental. Parecía que por separado hubieran perdido a su media naranja hasta que hace un par de fines de semana el vídeo en el que se besaban dió la vuelta al mundo.

Shawn Mendes and Camila Cabello were spotted kissing at #COACHELLA2023 after previous breakup. pic.twitter.com/GdNZPCmw4N — Complex (@Complex) April 17, 2023

No hay una confirmación oficial de que hayan decidido volver como pareja. Pero como siempre decimos, obviamente no van a salir ante los medios de comunicación a confirmar todos los rumores que circulan sobre ellos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más sonadas de comienzos del siglo XX. "Bennifer" protagonizaron uno de los romances más sonados de Hollywood con anillaco de compromiso incluido pero a diferencia de los cuentos de hadas, los actores no tuvieron un final feliz.

El compromiso matrimonial se diluyó a comienzos de 2004 ya que el actor se sentía tremendamente incómodo por la atención mediática que suponía su relación con la cantante y actriz. Pero por si el actor no había tenido suficiente, parece que volvió a por más.

Pero la madurez les ha hecho tomarse su segunda oportunidad de otra manera. Boda secreta anunciada a posteriori, luna de miel por Europa pero separando agendas y entendiéndose como un matrimonio moderno. El amor no tiene una única forma de vivirse.

Cardi B y Offset

Probablemente sea la pareja con más vaivenes de la industria musical. Me caso, me divorcio, me vuelvo a juntar. Porque su relación ha estado siempre envuelta en decenas de miles de rumores sobre ella, sobre él, sobre terceras personas...

Sea cierto o no todo lo que ha sucedido en torno a las figuras de Cardi B y de Offset lo cierto es que a día de hoy son una pareja bien avenida. Les une su pasión por la música y su amor el uno por el otro que es capaz de hacerles perdonarse sus pequeños (o grandes) roces.

Billy Porter y Adam Porter-Smith

Casi 10 años pasaron entre que empezaron a salir y terminaron dándose el sí quiero. Pero Billy Porter y Adam Porter-Smith no estuvieron juntos durante todo ese tiempo. Su relación se rompió en 2010 pero sorprendentemente en 2017 ya eran matrimonio.

Como os hemos contado, no siempre una separación tiene por que ser negativa ni el hecho de llevarse bien con un ex tiene que suponer una rémora para poder seguir adelante. Porque uno nunca sabe dónde va a encontrar (o reencontrar el amor).

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber ha conseguido sentar la cabeza y encarar una vida adulta mucho más relajada que lo que había sido su adolescencia. La razón de ese cambio tiene nombres y apellidos: Hailey Baldwin. La hija del actor Stephen Baldwin siempre había estado muy cerca del entorno del canadiense hasta que, casi de manera inevitable, empezaron a salir.

La cosa en el primer noviazgo no terminó de funcionar demasiado bien. Y de hecho, Hailey siempre confesó que durante mucho tiempo no fueron amigos. Pero Cupido volvió a llamar a su puerta y les lanzó la flecha definitiva. O eso parece porque desde entonces no se separan ni a sol ni a sombra. Hailey Bieber es ahora su principal fuente de calma, de apoyo, de inspiración ...

Justin Timberlake y Jessica Biel, Chrissy Teigen y John Legend, Chris Martin y Dakota Johnson... Hay decenas de ejemplos de que volver con un ex no siempre es una mala idea.