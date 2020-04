Canciones perfectas para el Día Internacional del Beso

El lunes 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso y, aunque este año la situación no permita demasiado contacto físico, bien es cierto que no hay nada mejor que tener motivos para celebrar cosas buenas. Por eso, hemos recopilado una playlist de canciones cuyo eje central es, como no podía ser de otra forma, los besos. Para que celebres el día como se merece y dando cariño y amor ya sea a pareja, familia, amigos, ¡o a quien tú quieras! ¡Hay besos de todo tipo y para todos!

4 Besos - Lola Indigo

El último lanzamiento de Lola Indigo no ha podido ser más acorde con la celebración. Y es que, ni siquiera el confinamiento ha sido capaz de frenar la energía de la cantante en un tema de lo más bailable y en el que no viene sola, sino que lo hace de la mano de Lalo Ebratt y Rauw Alejandro. Por si esto fuera poco, ella misma nos ha contado todos los secretos del videoclip.

Darte un Beso – Prince Royce

Es una de las bachatas más conocidas de artista y, probablemente, una de las más populares del género en la actualidad. Sin duda, una canción que nunca pasa de moda.

11 Besos - Morat

"Con un beso llegó la calma / con un beso se fue el dolor / de esos besos que ganan guerras a tu favor", así comienza esta balada de los colombianos Morat dedicada, prácticamente de manera íntegra, a los besos y su significado. ¿Acaso no es perfecta para la ocasión?



El Beso – Pablo Alborán

Se trata de uno de los temas más sentimentales y románticos del malagueño, en el que luce toda la potencia de su voz. Pero, sobre todo, muy es una canción muy amorosa.

Besos – El Canto del Loco

Un tema que no podía faltar en esta lista, ya que, quizás sea la más clásica para el Día Internacional del Beso en nuestro país. Todo un hit de Dani Martín y los suyos.

I Kissed a Girl – Katy Perry

La polifacética Katy Perry puso el mundo patas arriba en su álbum debut besando a una chica. Canción conocida en todo el mundo, se convirtió en un himno y en una de los temas referentes de la cantante.

Robarte un beso – Sebastián Yatra y Carlos Vives

Colaboración que nos ha hecho bailar más de una vez y en la que se da rienda suelta a la clásica costumbre de “robar” los besos.

Kissing Stragers – DNCE

El grupo que lideraba Joe Jonas también hizo hincapié en repartir amor, sea como sea y, en este caso entre extraños. Una canción pegadiza, bailable y original, con la participación de Nicki Minaj, cuyo carácter desenfadado resulta evidente en su videoclip.

Deja que te bese – Alejandro Sanz y Marc Anthony

Una fusión de ritmos latinos con un objetivo: besarse. La combinación de artistas funcionó a la perfección en este single de 2016 que aún nos sigue encantando.

One kiss – Dua Lipa y Calvin Harris

Fue una de las canciones de referencia del verano 2018 y aún seguimos bailándola, aunque no ha sido la única referencia de éxito a este gesto tan romántico que ha tenido la intérprete de Physical. Su acercamiento al K-Pop de la mano de BlackPink también llevaba por nombre Kiss And Make Up y, como era de esperar, esta alizanza musical también recorrió el mundo.

Besos en Guerra – Morat y Juanes

Otra mezcla de artistas con un resultado mejor que bueno. El beso como símbolo de amor en un vídeoclip no apto para sensibles.

Cuando te besé – Becky G y Paulo Londra

Son dos de los latinos del momento y juntos cuenta la historia de un enamoramiento tras un beso.

Last Kiss - Taylor Swift

Los sentimientos y el romanticismo siempre han sido puntos fuertes en las creaciones de Taylor Swift, al menos hasta que llegó Reputation. En este caso, esta sentimental canción forma parte de su álbum Speak Now.

¡Feliz Día Internacional del Beso!