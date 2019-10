Llega Halloween con lo nuevo de Camila Cabello, SuperM, Justin Bieber y Alba Reche, entre otros

Ve creando tu calabaza más original porque llega el mes más terrorífico del año. Llega octubre y, por consiguiente, el Día de los Muertos o, como nos gusta llamarlo: Halloween. No es de extrañar que los artistas más reconocidos de la industria hayan comenzado a pensar ya en su disfraz para esta fecha tan señalada.

Pero mientras tanto, de lo que se han encargado es de deleitarnos con sus nuevos temas. Camila Cabello, Alba Reche, Justin Bieber y SuperM son algunas de las voces que han decidido llenar su año de canciones para hacerlas sonar en las listas de éxitos internacionales. Eso sí, canciones para todos los gustos. Éstas son las novedades del mes:

Viernes 4 de octubre

Camila Cabello - Cry For Me. La artista vuelve a aparecer, pero esta vez lo hace cargada de rabia. Imagina que rompes con tu pareja y antes de lo que esperas, se ha buscado a otra persona con la que divertirse. El ataque de celos es más que probable. Ésta es la historia que recoge este tema de ritmos más rockeros y los sonidos más fieles del pop de Cabello.

Alba Reche - medusa. La extriunfita se ha convertido en una promesa del UK Garage con su primer single debut tras su paso por la academia. "Acuchillo pero con amor, nadie mira como lo hago yo" son algunos de los versos que dan vida al tema. Aunque este también ha llegado acompañado de un videoclip de lo más artístico. En él, la artista interpreta el tema a cámara rodeada de esculturas y una estética dominada por el color burdeos.

Justin Bieber, Day + Shay - 10,000 Hours. Tras contraer matrimonio con el que él considera el amor de su vida, Justin Bieber ha sorprendido a sus seguidores con una colaboración con un dúo de country. Es por ello por lo que este nuevo tema está protagonizado por una mezcla evidente de ritmos pop y country. Por su parte, su letra habla sobre una historia de amor en la que estos cantantes entregan su alma y corazón a la persona a la que aman.

SuperM - Jopping. Los Vengadores del K-Pop ya están aquí. La nueva formación de este estilo musical ha debutado tras el lanzamiento de este primer single que forma parte de su primer mini álbum. Jopping llega como un dardo de ritmos dance, pop y electrónicos y unos beats que juegan con tu mente. Si a esto le añades su correspondiente coreografía, el resultado puede ser explosivo. Y lo es. La potencia de SuperM los ha convertido en la mayor promesa de la industria de la música actual.

Jesse & Joy, Luis Fonsi - Tanto. Los viernes no son viernes sin novedades musicales del género latino. En este caso, se han encargado el conocido dúo y el influyente Fonsi, que traen un tema de ritmos pop urbanos y latinos que rompe con los sonidos de las baladas a las que nos tienen acostumbrados. Eso sí, el toque romántico no lo han perdido.

Niall Horan - Nice To Meet Ya. El irlandés ha vuelto, y lo ha hecho con el primer single de su segundo álbum de estudio, que verá la luz este año. Se trata de un tema pop con toques rockeros a través del cual intenta conquistar a la chica por la que bebe los vientos. Seamos honestos, ¿quién se resiste a Niall Horan?

Charlie Puth - Cheating On You. El cantautor llega más arrepentido que nunca hablando de "no sobre una persona sino sobre un sentimiento que nunca tuve" con un sorprendente cambio de look rubio platino. Su videoclip está protagonizado por el barrio de Manhattan como testigo de ese amor platónico que fue y ya no volverá a ser.

A este elenco de artistas se unen Abraham Mateo y Sofía Reyes con ¿Qué Ha Pasao'?, Paula Cendejas y Alizzz con Olvídate, Isma Romero y David Otero con Rehén y Wos con Luz Delito.