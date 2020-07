Lucía Rivera no se conforma con un solo topless y publica cuatro

Ester Expósito, Anabel Pantoja, Natalia Lacunza, Madonna, Sofía Suescun, Angy… la lista de celebs que han decidido compartir su topless este verano aumenta cada día que pasa y ahora hay que añadir a Lucía Rivera. A diferencia de las anteriores, ella no se ha conformado con uno y ha compartido cuatro.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera acompañaba las imágenes de un emoji bostezando lo que justificaba este divertido collage como fruto del aburrimiento tan propio en estos descansos en el que todas las horas del día están libres.

La modelo de 21 años cada vez tiene más protagonismo mediático. Tras su ruptura con Marc Márquez hizo unas declaraciones que impactaron al quejarse de que siempre la relacionaran con hombres dando por sentada su sexualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUCIA (@luciariveraromero) el 6 Jul, 2020 a las 10:58 PDT

También entró al trapo cuando su padre empezó a recibir preocupantes amenazas por su defensa del mundo del toro en mitad de la cuarentena. Ella aseguró que nadie se merecía algo así.

Ahora, más despreocupada, disfruta de sus vacaciones en Marbella. “Pa’ que me invitan si saben cómo me pongo”, escribía en redes. Desde luego, no se quita, últimamente, el traje de baño y nos recuerda que Women’s Secret tiene opciones para todas.

Y mientras ella está en el sur, su madre está en el norte, en Asturias, donde también está disfrutando de la playa y, a diferencia de su hija, parece preferir el bañador sobre el bikini. Eso sí, muchos podrían confundirse y pensar que son hermanas porque poco tiene que envidiar el cuerpo de Blanca al de Lucía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Romero (@blancaromeroe) el 5 Jul, 2020 a las 11:43 PDT

“Quiero un eterno verano”, escribía la joven modelo. De momento parece que lo está disfrutando a tope con sus amigos. Ya quisieran muchos poder tener un verano así.