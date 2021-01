Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Diamonds

¿Diamonds de Rihanna? ¿Diamonds de Sam Smith? ¿Pueden dos canciones compartir el mismo título y el mismo éxito? La respuesta es sí como intentamos demostrar en nuestra serie de piezas especiales sobre hits cuyas historias no pueden ser más diferentes pero cuyo nombre es el mismo.

Y aunque habíamos dejado aparcada esta sección en los últimos meses, retomamos el pulso con Diamonds, uno de los mayores éxitos de la solista de Barbados y también, uno de las canciones más recientes y sonadas del proyecto Love Goes de Sam Smith.

Antes de meternos en faena y si te pica la curiosidad, aquí puedes descubrir otras canciones como Memories, Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care, Fuego, Happy y Adore you que nos dejaron importantes curiosidades en la historia de la música.

Diamonds de Rihanna

La canción fue originalmente compuesta por Sia, una de las compositoras de mayor éxito de todo el planeta y Rihanna la adaptó también a su situación personal tras haber salido de una relación por aquella época. Para Diamonds, Sia acudió a un estudio de Nueva York para reunirse con Benny Blanco y los productores noruegos StarGate (presentes en Don't stop the music, Rude boy, Only girl in the world y Talk that talk de Rihanna) y poner letra a la música que habían creado.

El resultado encantó a Rihanna que decidió convertirlo en el primer single del que por aquel entonces sería su séptimo disco de estudio que llegaría apenas un mes después del estreno del sencillo. La apuesta cambió todos los planes de la de Barbados cuando su disco ya estaba casi a punto de lanzarse. El potencial de Diamonds fue tal que se convirtió en el primer single y el resto es ya historia de la música.

Números 1 en todo el mundo, la red plagada otras remezclas atribuidas a DJ Tiesto, Jacob Plant, Pitbull, Kanye West o Reidiculous, parodias, covers... "Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We’re like diamonds in the sky" (Descubro luz en el hermoso mar. Elijo ser feliz. Tú y yo, tú y yo... Somos como diamantes en el cielo).

La de Barbados grabó el vídeo bajo la dirección de Anthony Mandler (quien ya la dirigió en Russian Roulette). Diamonds fue el gram boom de Unapologetic, el disco en el que Riri comenzó a mostrar su lado más duro (incluyendo una portada en la que Riri se hacía un porro de diamantes). Una imagen que se repetía en el vídeo a través de poderosísimas metáforas visuales que hablan de una ruptura sentimental.

Diamonds de Sam Smith

Sam Smith dio el pistoletazo oficial a su tercer proyecto musical con la publicación de Diamonds, el adelanto definitivo de Love goes. Porque por culpa de la pandemia tuvo que retrasar y modificar el que iba a ser originalmente su disco: To die for.

Se trata de un tema pop con toques disco, donde la increíble voz del artista sobresale por encima de la mezcla, rompiendo en el estribillo. Un tema cien por cien bailable que engancha desde la primera escucha. La letra habla sobre una relación de conveniencia, donde el cantante sabe que su pareja se está aprovechando de su dinero. Sam le grita a los cuatro vientos que se marche de su vida con todos los diamantes, porque para él no significan nada.

Durante una entrevista con nuestra compañera Cristina Regatero confesó cómo había sido crear esta canción: "Fue increíble trabajar con OzGo y con Shellback. Fue muy divertido. En mi cabeza cuando escribía la canción estaba interpretando a un personaje. Quería ser descarado, algo que fue muy divertido. Disfruté saliendo de mis propios zapatos para simplemente divertirme".

Se divirtió él y nos sigue divirtiendo a nosotros que seguimos disfrutando de una de las canciones más importantes del pasado año y que seguirá sonando en este 2021. Porque la voz de Sam Smith sigue estremeciéndonos.