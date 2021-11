‘Secret Story’ expulsa a una de sus mayores salvadas y sorprende haciendo doblete en la repesca

La audiencia de Secret Story sabe de sobra que las cosas pueden cambiar de una semana a otra, aunque los movimientos de la última gala han terminado por dar un giro radical que pocos se esperaban. Y es que entre otras cosas, la gala de este último jueves expulsaría a otra de sus concursantes más longevas y además oficializaría quién volvería a instalarse en la casa gracias a la repesca.

Las nominadas de la semana, después de que Julen se salvase, eran Cynthia Martínez y Sandra Pica. Ambas eran expertas en enfrentar una nominación, aunque la primera ha corrido más suerte a lo largo de las galas. Pese a salir más de una vez nominada, el hecho de compartir podio con otros nombres que causaban más inquina a la audiencia hacía que se salvase de las primeras.

Sin embargo, la falta de votos hizo que se autocolgase rápidamente la medalla de ganadora, con comentarios de todo tipo haciendo alarde de su fandom y apoyos a través de las semanas. Algo que a fin de cuentas fue cuestión de suerte, y que estaba a punto de acabarse:

Así se ha vivido la expulsión de Cynthia #SecretGala9 pic.twitter.com/oVs1E2mNxH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 11, 2021

Después de que ambas nominadas le pidiesen a Jorge Javier que no se demorase con la noticia, daba el nombre de Cynthia. Y para sorpresa de todos, dejaba a un lado el drama y se centraba en quién vería fuera y con quién se reencontraría.

Se fue con la cabeza bien alta, y haciendo las paces por completo con Isabel Rábago tras su último conflicto. Al llegar a plató le dedicó unas bonitas palabras: "Me emociona verte, has ganado mi corazón desde el primer día, puedes con eso y con más. No quiero verte decaer nunca", algo que su compañera recibió muy feliz.

Doble repesca, doble sorpresa

El programa también cerraba otro círculo de lo más importante en esta pasada gala, su repesca. Después de cinco días dentro de la casa, Adara Molinero, Miguel Frigenti y Lucía Pariente sabrían cuál de ellos volvería para quedarse. Y de ellos, fue Adara la que entraría de nuevo como concursante.

Sin embargo, el programa sorprendió anunciando que habría un segundo repescado. Siguiendo la estela de algunas ediciones de Gran Hermano, puso a disposición del segundo nombre más votado otro puesto en la casa. Y aunque era difícil apostar por alguno, finalmente fue Miguel Frigenti el que entró junto a su amiga al reality.

Como broche final, Miguel dio unas declaraciones antes de volver con sus compañeros que acabaron por poner el plató patas arriba: "Estoy muy contento pero estoy triste, creo que Lucía merece una oportunidad. He conocido a una Lucía que no conocía antes, sé que mucha gente no me entenderá, pero me apetece seguir conociéndola fuera y para mí estos días han sido súper especiales a su lado", dijo con una notable emoción antes de abrazarla. Y con esto, ya está claro que en Secret Story todo es posible.