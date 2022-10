Eduardo Navarrete: “Me sacrifiqué en ‘Maestros de la Costura’ porque estaba hasta el toto y me quería ir”

Maestros de la Costura, Masterchef Celebrity, el debate de Supervivientes... Eduardo Navarrete es un rostro televisivo como pocos, al que no le cuesta cambiar el diseño por las cámaras si la ocasión lo merece. Aun así, seguro que también has visto su ropa por alguna serie: los actores y actrices de La que se avecina y El Pueblo las visten en alguna que otra escena.

Y aunque llegar hasta donde está no ha sido nada fácil, lo cierto es que ya lleva un lustro con su propia marca; algo que quiso celebrar a lo grande en una discoteca madrileña haciendo lo que más le gusta —en sus propias palabras—: hacer el circo. Y, por supuesto, LOS40 estuvo allí para ver su nueva colección y charlar un rato con él.

El diseñador nos habló de su nueva colección, la diversidad dentro de sus prendas e incluso de su faceta televisiva, cada vez más en auge. Obviamente, la sinceridad ha estado presente en cada una de sus respuestas:

LOS40: Tienes una nueva colección, pero a la vez no es nueva, es una retrospección de todo lo que has hecho hasta ahora. Y todo viene de un aniversario, ¿no?

Eduardo Navarrete: La idea surgió un poco de que, como hacemos 5 años, que sé que no son 20, ni 25, ¡eh! Pero yo es que soy muy de celebrar, y lo celebró todo. Entonces me parecía que el quinto año pues podríamos hacer algo cómo esto, y la verdad que no tiene más. ¡Que estamos de aniversario!

LOS40: Entiendo que presentas una colección que reinterpreta las de los cinco años pasados.

E.N.: Claro. Tenemos una colección grande al año, y luego la colección de baño que es a colación de esa colección. Entonces son 10 en total. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en ese maniquín (señala uno que está en medio del taller), hemos mezclado una colección con otra. Hemos sacado 30 looks pero mezclándolos y haciéndolos muy fuertes, ya no de pasarela, sino mucho más heavy. En plan, tocados con batas, porque lo presentamos en una discoteca, así que me parecía lo más.

Eduardo Navarrete en el photocall de su desfile. / 15 Segundos Agency

LOS40: Vaya, que haces como un artista que ha tenido mucho éxito con su disco: otro de remixes.

E.N.: ¡Justo! Claro, son remixes, lo que pasa es que lo hemos puesto de manera que no se ha visto nunca un look así. ¿Sabes qué pasa? Que estos 5 últimos años he estado encontrándome, bueno, estaba buscándome más que encontrándome. Entonces llegó un momento en la colección inicial, que fue la de Demencia, que hice lo que me dio la gana. Realmente lo que me sale del coño, y fue una locura muy guay. Luego intenté llevarme a un lado más soft, más comercial, por la gente ¿sabes? Y después he ido metiendo cositas, y cositas, pero siempre he ido muy a lo comercial. La siguiente colección no sé cómo va a ser, pero estoy seguro que voy volver a hacer locuras.

LOS40: Hablas de arriesgar, pero en la moda siempre se tiene miedo de caer en una de sus peores frases: "Esto no es ponible". ¿La has sufrido mucho?

E.N.: Claro, eso fue lo que me pasó. Yo entré en Maestros de la Costura, y yo hacía mis estampados, y mi rollo. Y la gente... por un lado estaba la gente que te decía la crítica, "esto no es ponible", "esto es mimimí", "esto solo es show"... Y luego estaba la otra gente, que te hace una crítica pero en plan positivo. Era en plan "joder, me gusta mucho lo que haces pero me lo quiero poner y no puedo". Entonces por esas dos críticas que tuve, esas dos corrientes, pues al final he terminado haciendo, sin darme cuenta, cosas que me gustan... Como por ejemplo ropa que te la puedes poner, y no quiere decir que no me guste, simplemente que no son lo que hemos llevado con los vestidos de Demencia, que son vestidos muy grandes y volumétricos. He terminado haciendo cosas muy vendibles. ¿Que me identifican y me gustan? Sí, porque intento siempre que sean mi esencia, pero que lo que yo quiero es hacer el circo, que es lo que me va, ¿sabes?

LOS40: Entonces, ¿estás cohibido a la hora de trabajar?

E.N.: Claro, es que ahí se junta el momento de ser empresario con el de ser artista, vamos, con tener que vender churros y también montar la churrería. Te quiero decir, tienes que hacer lo que te gusta. Por eso yo en los desfiles hago cosas que son muy locas, y luego otras que no. Pero claro, yo luego veo mi desfile y digo "hostias, que han salido 5 o 6 lookazos y también han salido 20 que son vestidos de tubo, camisetas, chaquetas..." ¿Y qué hago? Lo tengo que enseñar todo, no puedo desperdiciar la oportunidad de hacer un desfile con el dinero que me cuesta, y el esfuerzo que me supone, como para solo sacar lo chulo. También tengo que sacar lo comercial, es que es una cosa muy compleja.

Una de las fotografías del desfile. / 15 Segundos Agency

LOS40: En tus desfiles llama la atención los modelos que tienes. Son tus amigos, todos celebrities, aunque no tan familiarizados con este tipo de eventos. ¿Como les convences?

E.N.: Pues mira es al principio fue por la necesidad. Yo no tenía dinero para coger modelos y llamé a mis amigos. Por ejemplo, yo el otro día estuve comiendo con Pepón Nieto, también con Asier Etxeandía, antes de ayer estaba de cañas con Melanie Olivares... Te quiero decir, que no es que yo los conozca y les diga "Oye, ¿te importa desfilar?" Son mis amigos, los tengo a mano, son mi gente directa aquí en Madrid y, aparte, toda la gente que ha desfilado conmigo son unos circos, son gente cirquera como yo (risas). Les digo "oye Mari, ¿a ti te apetece?" Y se vienen arriba. Modelos de agencia no he tenido, hay alguno que sí que modela, pero no he tenido. Después esto de llevar gente conocida gustó, y a nivel de crítica me viene muy bien. Luego vino MasterChef, que lo dije un dia en las cocinas y todas se volvieron locas, que creía que iban a pasar de mí, pero no. Les apeteció a todos los que estaban en Madrid. En el último no quería poner caras conocidas, hemos puesto bailarines, pero me llegó Mario Vaquerizo que quería desfilar. Y me decía "pero Navarrete, ¿tú me has visto", poniéndose la mano en la cintura. Y yo le dije "maricón, claro que te he visto". Le dije que se esperase al invierno que viene, pero no hubo manera. Se me ofrece mucha gente... Para desfilar, digo.

LOS40: El hecho de que sean caras conocidas también está bien porque, indirectamente, también estás abogando por cuerpos no tn normativos como el que puede tener un modelo o una modelo. ¿Lo haces a consciencia?

E.N.: En el desfile anterior al que desfiló Terelu, hicimos un desfile de todas las edades y había una chica de 55, otra de 40 otra de 20... Una chica una talla 48, otro con una XS... Un desfile que había todas las tallas, edades y todos los sexos, porque ahí faltaba solo un tiranosaurio. Yo esas cosas las vivo con total naturalidad, soy diverso. Fue así, y de hecho hace dos años desfiló Itziar Castro, representando a Enriqyeta reina de las tetas, porque en esa colección nos inspiramos en Show Girls. Para mí, Terelu por ejemplo, es un cuerpo normativo.

LOS40: Así que el tallaje amplio ya lo piensas al diseñar.

E.N.: Normalmente mis camisetas son bastane grandes, tenemos un patrón bastante amplio. Los vestidos... una S mía no es súper pequeña, pero no puedo decir que hago tallaje súper inclusivo porque en ocasiones sí que he hecho 2XL y no se venden mucho, la verdad. Pero tengo un tallaje bastane amplio y hago ropa para todos, sí.

LOS40: Hace un momento has mencionado MasterChef, y yo tengo aquí una frase que apunté cuando seguimos tu edición: "Lo de ser valiente no sale en el curriculum". La dijiste cuando no te quisiste sacrificar por un compañero...

E.N.: (Se rie y aplaude) Menudo pollaco que se montó. No ,aquello fue un acto de Bustamante, que lo amo, que lo adoro, que de hecho estaba invitado a mi último desfile pero no pudo venir. Pero no, no sale en el curriculum...

LOS40: A eso iba. Meses después, en tu segunda vez en Maestros de la Costura, hiciste justo lo contrario, te sacrificaste por un compañero. ¿Qué cambió?

E.N.: Ah, bueno, pero porque estaba hasta el toto y me quería ir. Son tesituras muy diferentes. La valentía, sí, a ver, yo soy una persona cambiante. En ese momento no me apetecía, y en el otro sí.

LOS40: Volviendo a ese CV. Tu eres diseñador, pero si quieres cuidar esa trayectoria manteniendo tu puesto en MasterChef... ¿es porque quieres ser un personaje televisivo?

E.N.: Yo ya soy un personaje televisivo. Y muy televisivo.

LOS40: ¿Quizá serlo aún más? Ir conquistando otros formatos.

E.N.: Ya tengo proyectos que no puedo contar, pero que están ahí. Yo soy vedette y prácticamente diseñador. Una vedette en Francia significa que es una artista que sabe hacer de todo: cantar, bailar, hablar, presentar y de todo. Yo me defino así. Tengo una agencia de comunicación, en la que ayudamos a impulsar a a jóvenes diseñadores; tengo una marca de ropa; soy influencer, cosa que no me gusta pero me pagan por hacer campañas, así que soy influencer; y aparte hago tele. Quiero decirte, dentro de todas las disciplinas, pues intento hacerlo lo mejor posible, chica. Es que ser solo diseñador me parece muy aburrido.

LOS40: Aun así, ¿dirías que el diseño es la base, o tan solo una rama de tu talento?

E.N.: Es la base porque pienso que es mi esencia, y el desparjado que considero que tengo o las inquietudes que tengo... Si tuviera tiempo me encantaría hacer un podcast, pero no tengo tiempo porque tengo muchos frentes abiertos. Cine, una serie, o cantar... Bueno, ahora he empezado clases de canto. Soy muy inquieto, todo lo que tenga que ver con el arte, me gusta.

LOS40: Por lo que entiendo que, venga lo que venga, siempre serás diseñador.

E.N.: De momento sí. No podría decirte lo que voy a ser dentro de un tiempo... ¡Por eso celebro que hago 5 años! Porque no sé lo que voy a hacer en 10. Con 16 años quería ser vedette y cantar y bailar, y cuando hice vestidos encontré una cosa que me encantaba que era la moda. Y con los años he encontrado la comunicación, que me fascina. Me gusta hacer eventos, convocatorias, estar con el teléfono hablando con periodistas, estilistas... A lo mejor en 5 años me ves cantando boleros por hoteles, yo que sé (risas). Pero sí, la moda me gusta, y estoy encontrando un nicho.

LOS40: Ahora te iba a preguntar por un sueño a largo plazo, pero seguro que tú lo consideras un objetivo.

E.N.: (Se queda pensativo) Un objetivo... Mira, yo ahora mismo me acabo de comprar una casa, un cuerpo, tengo dos empresas, estoy tan pleno y tan feliz...

LOS40: ¿Un cuerpo?

E.N.: (Se levanta y enseña su nuevo torso) Esto me lo acabo de poner, me he tirado la semana santa encerrado. Hecho a cincel. Esto sí que es alta costura (se ríe).

LOS40: Entonces, y tirando de tópicos, se podría decir que estás en tu mejor momento.

E.N.: Estoy en un momento de plenitud tan grande que no ambiciono nada más, y aun así no paran de salirme proyectos. He llegado a un punto que, después de 5 años en los que al inicio lo pasé tan mal, que a veces me llaman cosas y aunque me suponga mucho esfuerzo o este muy cansado, lo cojo. Porque estoy recogiendo el fruto de lo que sembré, yo esaba en un sótano en Lavapiés cosiendo yo solo, y quería hacer cosas y nadie me llamaba, porque no me conocían ni en mi casa. Ahora que me conoce todo el mundo y me llaman, pues aunque este repleto, lo hago todo.