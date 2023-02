Antonio Banderas habla de lo “precioso” que ha sido trabajar con Harrison Ford en ‘Indiana Jones’

Todo el mundo tiene un ídolo, y Antonio Banderas lo ha dejado claro en su última entrevista. El actor malagueño sigue promocionando El Gato con Botas: El Último Deseo —que ya es todo un éxito en taquilla e, incluso, podría llevarse un Premio Oscar—, y en su última charla con periodistas ha arrojado más luz sobre otro de sus próximos proyectos.

Podría ser cualquier película internacional, aunque uno de los siguientes estrenos del intérprete será en la próxima entrega de Indiana Jones. Ha sido en el programa Inside Total Film donde, después de charlar sobre el felino al que dobla desde 2004, no ha tenido problema en hablar de su participación en la franquicia de aventuras.

Sobre su personaje, ha sido de lo más sincero: "Mi personaje es muy pequeño. No es el malo, es amigo de Indiana, y le ayuda en cierto punto de la película. Pero no es gran cosa", confesaba. Tras ello, no ha tenido ningún problema en hablar de cómo se ha sentido compartiendo película con Harrison Ford.

Banderas ya ha compartido trabajo con actores y actrices como Tom Cruise, Brad Pitt, Cameron Diaz, Sylvester Stallone o Mel Gibson, aunque parece que su experiencia con Harrison Ford ha sido diferente. Así lo contaba en ante el micrófono: "Ha sido precioso estar cerca de él. En algunas entrevistas de estos días, me dicen "dios mío, tenía 7 años cuando salió Shrek 2, ahora tengo 27, te estoy entrevistando y llevo viendo tus películas todo este tiempo". Me pasó lo mismo con Harrison".

Sin duda, se refiere a la promoción de la secuela de El Gato con Botas, que se lleva más de una década con su predecesora y hasta 18 con su primera película de la saga Shrek. La generación de los 90 y los 2000 han crecido con sus películas, por no hablar de que la saga del ogro verde sigue considerándose a día de hoy de culto para muchos.

Por ello, ve un cierto paralelismo con lo que le pasó a él cuando empezó a trabajar en esta película: "Recuerdo la primera vez que vi Indiana Jones, y aluciné. Así que estar ahí ha sido precioso", concluye. Todo parece apuntar a que su participación en esta quinta película sobre el explorador más famoso del cine será de lo más pequeña, aunque para él haya marcado un punto importante en su carrera como actor... Y como fan.

De admirador a admirado

La idea de Antonio Banderas emocionándose por ver a uno de sus actores favoritos llama la atención, sobre todo porque es algo que suele suceder a él. Sin ir más lejos, este pasado 2022 estrenó Uncharted, donde tenía un papel antagónico que se cruzaba con Tom Holland en algunas escenas; y no precisamente por casualidad.

Según contó el propio Holland en la promoción de la película, él mismo pidió que se escribieran escenas con Antonio Banderas porque lo consideraba una leyenda y quería trabajar directamente con él. Sin duda, otra de las pruebas de que es uno de nuestros embajadores cinematográficos más conocidos en todo el mundo.