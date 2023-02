De Aitana con C. Tangana a Dua Lipa con Ariana Grande: las colaboraciones que nunca vieron la luz

Nos encanta cuando nuestros artistas favoritos se unen en el estudio para grabar. La magia fluye, los géneros conviven y la música nace. Desde la Tortura de Shakira y Alejandro Sanz hasta el Mamii de Karol G y Becky G, pasando por ese increíble Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Stereo: las colaboraciones aportan y suman (al menos en la mayoría de los casos).

Pero a veces, aunque los artistas lleguen a quedar en el estudio y grabar una canción, la cosa no termina de cuajar y ese tema no llega a ver nunca la luz. ¡Una auténtica pena! En otras ocasiones la cosa no llega a tanto y la canción era solo una propuesta, ¡pero qué propuesta! Y es que nos hemos quedado sin escuchar canciones que podrían haber hecho historia.

En LOS40, que nos gusta mucho repasar una lista, recordamos seis colaboraciones que nunca vieron la luz. ¡Al menos, de momento! ¿Saldrá alguna de estos featurings a la luz?

Aitana y C. Tangana

Muchos recordarán aquellas imágenes de Aitana y C. Tangana juntos en el estudio. Era 2019: Aitana acababa de salir de Operación Triunfo y se posicionaba como una de las artistas revelación del momento. Antón, por su parte, ya tenía una carrera a las espaldas. Aunque todavía no había tocado techo con El Madrileño, ya era uno de los rostros más conocidos de la industria.

Pues tu me dirasss — El madrileño (@c_tangana) December 30, 2020

Los dos artistas llegaron incluso a hacer bromas a través de las redes sociales sobre la colaboración, creando aún más hype. Por desgracia, al final nunca vio la luz. En 2021, Aitana desveló el verdadero motivo por el que la canción no llegó a salir. Y es que hace cuatro años no estaba preparada para sacar un tema “tan atrevido”: “Mira, no es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy ‘guay’, pero la letra era demasiado, y Antón (C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así. Fueron dos días muy divertidos en el estudio con él. Yo le admiro un montón a él y su último disco es increíble".

Dua Lipa y Ariana Grande

¡Cómo nos hubiese gustado ver a Ariana Grande y Dua Lipa compartiendo melodía! Dos de las estrellas pop más importantes del mundo podrían haber cantado un tema juntas. De hecho, a punto estuvieron de hacerlo.

En 2019, Ariana Grande se involucró al máximo en la banda sonora de la nueva película de Los Ángeles de Charlie. Además de lanzar el tema Don’t call me Angel con Lana Del Rey y Miley Cyrus, grabó varias canciones para el disco de la película. Una de ellas era Bad To You, un temazo que lanzó con Normani y Nicki Minaj. Pero, ¿sabías que Ariana tuvo conversaciones con Dua Lipa para grabar este tema?

La británica no pudo hacerlo debido a que en ese momento estaba totalmente involucrada en su segundo álbum de estudio: Future Nostalgia. ¡Y es que ese discazo que se marcó se merecía toda la concentración del mundo!

Omar Montes y Bad Gyal

En 2019 Omar Montes y Bad Gyal rompieron con Alocao. La canción se convirtió en todo un éxito que no dejó de sonar en las discotecas. El estribillo se pegó durante meses, siendo uno de los mayores éxitos de ambos artistas. Lo que muchos no recordarán es que las dos estrellas tenían una canción pendiente que grabaron al mismo tiempo que aquel hit.

Finalmente, tal y como nos reconoció Bad Gyal en una entrevista para LOS40 Urban en 2021, no salió porque no se sentía del todo cómoda: “No hay nada raro, solo que no me sentía tan a gusto con ese tema. Mi verso me encantaba, pero no estaba a gusto en general. Me parece bien que lo coja otra persona”. Eso sí, dejó claro que no existía ningún mal rollo entre ellos.

Rosalía y Omega

Despechá se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Rosalía. La catalana revolucionó a sus seguidores y seguiodoras en verano de 2022 al ritmo de este temazo. ¡Era imposible huir de su melodía! Estaba en todos lados. Pero en un principio, este tema que lanzó en solitario, iba a ser una colaboración con Omega.

Fue el cantante dominicano quien compartió, a través de un directo de Instagram, la noticia. De hecho, incluso mostró su parte a los seguidores. Eso sí, Rosalía quiso agradecer la gran inspiración que fue para ella en un tuit. Meses después, cuando anunció el remix, muchos pensaban que iba a sacarlo con Omega. Lo que no se esperaban es que fuese con la mismísima Cardi B. ¡Menuda sorpresa!

Doja Cat y Nicki Minaj

Doja Cat y Nicki Minaj son grandes amigas. Las dos estrellas estadounidenses han coincidido varias veces en el estudio. Una de ellas para grabar el remix de Say So. Pero, ¿sabías que Nicki Minaj iba a estar en una de las canciones del disco Planet Her?

Doja Cat le envió el tema de Get Into It. Eso sí, Nicki no quiso entrar en él. ¿La razón? Le gustó tanto que no sabía qué podía aportar en él para mejorarlo.

Bizarrap y Myke Towers

Una de las sessions más misteriosas de Bizarrap: la de Myke Towers. El productor argentino grabó con el artista hace un tiempo. Eso sí, de momento nadie sabe qué ocurrió con aquel tema. El propio Myke ha asegurado que hubo una confusión en su momento, pero que hay algo preparado. La última vez que supimos de este tema fue en septiemre de 2022, cuando Myke habló del tema.

Esto es lo que dijo para una entrevista con el puertorriqueño Molusco: "La mía va a ser un número que esté más hijo de p*ta. Yo quería la 23 para ese momento, iba a sacarla pero la paramos, está ahí ready por si acaso", explica. Ante la pregunta de si la grabaron, él responde: "Es que hubo una confusión, pero hay algo ready".