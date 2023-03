Bad Bunny, sobre su película de Marvel ‘El Muerto’: “A lo mejor me cambian por Pedro Pascal”

Bad Bunny ya ha hecho sus pinitos en el cine —y no de cualquiera manera, sino compartiendo plano con el mismísimo Brad Pitt en la frenética Bullet Train—, aunque en 2024 hará su gran debut como protagonista en El Muerto, una película perteneciente al Universo Marvel. ¿O tal vez no?

Gracias al éxito de Venom, Sony empezó a armar un plan de películas sobre los villanos más representativos de Spider-Man, entre los que se incluyen la ya estrenada Morbius, Kraven El Cazador y Madame Web. Y por supuesto El Muerto, uno más desconocido pero que se hizo un hueco en titulares de todo el planeta gracias al fichaje de Bad Bunny para interpretarle.

Poco se sabía del proyecto más allá del encargado de dirigirlo, aunque ahora el puertorriqueño ha lanzado un poco de luz en su última entrevista en TIME. Además de ser el responsable de que la revista haya tenido la primera portada en español de toda su historia, ha hablado de su música, e incluso de esa "moda" de cantar en español. Y también de El Muerto, claro.

La película fue anunciada en abril de 2022, algo que él celebró, sobre todo por el vínculo que tiene hacia la trama. El proyecto narra la vida de un luchador, algo a lo que el también llamado Benito ha estado ligado toda su vida —no solo lo ve desde que era un niño, sino que llegó a debutar en Wrestlemania—; aunque de momento no se ha comenzado a rodar.

Sony rechazó dar declaraciones al respecto, aunque el publicista del artista ha confesado que la película estaba en punto muerto. Las razones no son difíciles de imaginar: el batacazo en taquilla de Morbius podría haber hecho que los estudios se plantearan otra manera de hacerlo, o incluso de mejorarla de cara a ofrecer un producto que interese más certeramente al público.

Pedro Pascal, ¿nuevo fichaje a la vista?

Aun así, Benito no cortó el tema ahí sino que lo cerró con una frase de lo más enigmática. Tras hablar del estado de la película y de la incertidumbre sobre su futuro, el intérprete de La noche de la anoche dijo: "A lo mejor me cambian por Pedro Pascal".

La revista aclara que lo dice en un tono de broma, aunque no es ninguna locura pensar que el actor podría entrar en Marvel de esta manera. Al fin y al cabo, ya ha probado DC convirtiéndose en el villano de Wonder Woman 1984, ha iluminado Poniente con su papel de Oberyn Martell en Juego de Tronos y sigue pateándose la galaxia en The Mandalorian; además de haber alcanzado el éxito mundial este 2023 con The Last of Us.

Marvel sigue siendo uno de los pocos universos que le quedan por conquistar, y pese a que el comentario de Benito sea en tono jocoso, seguro que a nadie le extrañaría verle preparado para enfrentarse a Spider-Man. ¿Veremos a Bad Bunny como El Muerto, a Pedro Pascal, o simplemente nunca veremos a este villano en la gran pantalla? El tiempo dirá.

El Muerto se estrena —o no— en 2024.