Otras series que tienes que ver si te has enamorado de 'La Promesa' de TVE

La Promesa está siendo un verdadero éxito en España y solo hace falta ver sus datos de audiencia para comprobarlo. La nueva ficción de Bambú Producciones que emite diariamente La 1 de Televisión Española no deja de romper moldes y, sin duda alguna, se ha ganado a pulso el puesto que la cadena pública le ha dado como sucesora de la icónica Servir y Proteger. Y es que, después de solo tres meses en la parrilla La Promesa ha conseguido colocarse como uno de los espacios más vistos de la tele pública alcanzando cuotas de pantalla de un 12,4%.

Esto significa que solo durante la primera parte de su primera temporada, la nueva serie de TVE ha logrado embelesar a más de 1 millón de espectadores que cada tarde se sientan frente al televisor para ver qué es lo que sucederá en el palacete en el que transcurre la trama.

¿Eres tú uno de ellos? Dados los datos de audiencia, hay muchas probabilidades de que la respuesta sea sí. Así que, si eres uno de los numerosos fans de esta serie de época, quédate leyendo, porque desde LOS40 hemos querido aprovechar el éxito de La Promesa para recomendarte otras series de época que seguro que también te encantan. ¡Aquí te las dejamos!

1. Downton Abbey

Downton Abbey (2019) Primer Tráiler Oficial Español

Si te gusta la promesa y no has visto Downton Abbey, ya estás tardando en ir a Netflix, Amazon Prime Video o RTVE Play a disfrutar de esta icónica serie. Estrenada en 2010 esta ficción británica tiene un total de seis temporadas y 57 capítulos en los que se narra la vida de los aristócratas Crawley y sus sirvientes en la mansión de Downton Abbey. El argumento de esta serie parece sencillo, sin embargo, los guionistas, los directores y los actores de Dowton Abbey consiguieron hacer de esta serie de época un verdadero icono capaz de enganchar a los espectadores de cualquier edad.

2. The Crown

The Crown - Tráiler principal - Solo en Netflix

Quizá te extrañe ver a The Crown en esta lista, pero la verdad es que la serie de Netflix en la que se narra la historia de la reina Isabel II de Inglaterra, es una ficción de época y bien merece un puesto en este artículo. The Crown se presenta sola así que, si no la has visto y te está gustando La Promesa, ten claro que te encantará.

3. Bridgerton

Tráiler de la primera temporada de 'Los Bridgerton'

En la misma línea que Dowton Abbey aunque con un relato mucho más fantástico que mezcla el cuento de hadas con la telenovela de época, se presenta Bridgerton, una serie de Netflix que por ahora tiene 3 temporadas capaz de ganarse el corazón de cualquiera.

4. Gran Hotel

Volviendo a España, si te gusta La Promesa también puede encantarte Gran Hotel, otro de los títulos de Bambú Producciones. Esta serie de tres temporadas estrenó en 2011 en Antena 3 narra cómo en el año 1905 un joven de origen humilde interpretado por Yon González llega al Gran Hotel para visitar a su hermana que trabaja allí como encargada de planta y, al enterarse de que está desaparecida desde hace un mes, decide investigar qué ha pasado con ella...

Cabecera de 'Gran Hotel' en Antena 3

Ahora Gran Hotel se puede ver en Prime Video y Atresplayer.

5. Acacias 38

Otra de las series de época que marcaron un antes y un después en la parrilla de TVE fue Acacias 38. Al igual que La Promesa esta ficción española producida por Boomerang TV se emitió en las tardes de La 1 para que el público disfrutase de una historia única localizada en el número 38 de la calle madrileña de Acacias. Esta serie muestra la lucha por sobrevivir entre ricos y pobres y relata cómo todos ellos se dejan llevar por los sentimientos más básicos como son el amor, los celos, la venganza e incluso el odio.

Acacias 38: Capítulo 0 - Mejores momentos #Acacias38 | RTVE Series

Acacias 38 se puede ver ahora gratis en RTVE.es.

6. Isabel

Sin duda si hay una serie de época española por excelencia esa es Isabel. Esta serie de TVE narra la lucha de una mujer desde que es una niña hasta que se acaba convirtiendo en la que pasó a la historia como Isabel la Católica.

Isabel | Trailer

Esta ficción, que mezcla la historia con las pasiones más primarias, se puede ver ahora en RTVE.es y Prime Video.

7. El Ministerio del tiempo

Con un formato mucho más original que las anteriores, El Ministerio del tiempo es también una buena opción para seguir con las series de época si te está gustando La Promesa. Esta ficción mezcla fantasía y realidad narrando cómo, desde un secretísimo ministerio del Gobierno unos agentes son capaces de viajar en el tiempo para tratar de solucionar problemas del pasado.

Tráiler de 'El Ministerio del Tiempo'

El Ministerio del tiempo ya fue un éxito cuando se emitió en TVE y ahora se puede ver en RTVE Play y HBO Max.

8. Las chicas del cable

Las chicas del cable | Trailer de la temporada 2 | Netflix España

Si no conoces Las chicas del cable y te está gustando La Promesa, da por sentado que esta serie española de Netflix te encantará. Las chicas del cable narra cómo un grupo de mujeres trata de hacerse un hueco en una compañía telefónica mientras tienen que lidiar con traiciones, desamores e incluso se enfrentan a un sistema que las oprime por el simple hecho de no ser hombres.

9. Alias Grace

Esta novela de ficción histórica también te encantará si estás enganchado o enganchada a La Promesa. En Alias Grace, una serie basada en la obra literaria de Margaret Atwood, los espectadores pueden ver cómo en pleno siglo XIX una psiquiatra tiene que enfrentarse al reto de evaluar el estado de salud mental de una mujer acusada de asesinato... ¡Vamos, que aquí la trama no te deja ni respirar!

Alias Grace | Official Trailer [HD] | Netflix

Alias Grace se puede ver actualmente en Netflix.

10. La señora

Para acabar no podíamos olvidarnos de La señora, una serie que hace unos años enamoró al público español. En La señora se cuenta la épica historia de amor entre Victoria Márquez y Ángel González, dos jóvenes que se enamoran en los años veinte y que ven cómo el hecho de ser de dos clases sociales absolutamente distintas se convierte en un obstáculo infranqueable para ellos llevándoles incluso a tomar la decisión de que Ángel se ordene sacerdote.

La Señora: 1x01 - Mejores Momentos | RTVE Series

La señora se puede ver ahora en RTVE Play y en Prime Video con FlixOlé.