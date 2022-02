Las canciones nuevas que están marcando las listas de éxitos este 2022

Este 2022 el panorama musical está más vivo que nunca. Después de dos años de pandemia la industria de la música está empezando a recobrar la actividad habitual y además de volver a ver cómo los estadios se llenan para disfrutar de las actuaciones en directo de nuestros artistas favoritos, también estamos viendo como estos, cada vez más, se animan a lanzar música nueva con la que conquistar a sus fans y de paso, a las pistas de baile.

En concreto, este arranque de año las canciones nuevas que más éxitos están cosechando son todas muy bailables. Desde el reggaetón de Cayó la Noche Remix, que está poniendo una vez más al panorama urbano canario en el mapa, hasta el Ay Mamá de Rigoberta Bandini el SloMo de Chanel al Saoko de Rosalía, la mayor parte los grandes éxitos de este 2022 han conquistado a nuestros corazones y también a nuestras piernas. ¿Alguien puede no moverse al ritmo de Tacones rojos de Sebastián Yatra?

Aquí te traemos una pequeña recapitulación de las canciones que están marcando este 2022 y que ya son grandes éxitos de la historia de la música actual:

Easy on me de Adele

Aunque Easy on me de Adele se publicó a finales de 2021, ha sido este 2022 cuando está arrasando en todo el mundo —incluida la lista de LOS40, donde ha conseguido el número 1 hasta en cuatro ocasiones—. Esta canción del álbum 30 de Adele no se encuentra entre las más bailables de las que están arrasando este 2022 pero sin duda, sí entre las más pegadizas. ¡Es prácticamente imposible no lanzarse a cantar con la británica mientras la escuchas!

Adele - Easy On Me (Official Video)

Tacones rojos de Sebastián Yatra

Otro de los grandes éxitos que están marcando 2022 es Tacones rojos de Sebastián Yatra. Con esta canción que lanzó a finales de 2021 el colombiano está saboreando las mieles del éxito e incluso ha conseguido ser número 1 de la lista de LOS40 en dos ocasiones. Como anécdota, os contamos que en el videoclip de Tacones Rojos aparece Clara Galle, la actriz que se ha visto catapultada a la fama este mismo año con A través de mi ventana.

Sebastián Yatra - Tacones Rojos (Official Video)

Cayó la noche Remix, de La Pantera, Quevedo, Juseph ft. Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El Ima

Si la música urbana canaria ha tenido un gran hit en los últimos años este ha sido Cayó la noche Remix. Con esta canción publicada e enero de este mismo 2022 los raperos del archipiélago han logrado 11 millones de visualizaciones en YouTube y colocarse como lo más escuchado de los rankings de Spotify en nuestro país.

Cayó La Noche Remix - La Pantera, Quevedo, Juseph ft. Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné, El Ima

SloMo de Chanel

Otro de los grandes éxitos de este 2022 es sin duda SloMo, la canción que representará a España en Turín y que está interpretada por Chanel. ¡Si SloMo no te mueve del sofá es que no te corre sangre por las venas!

Chanel - "SloMo" | Benidorm Fest 2022 | Primera Semifinal

Ay Mama de Rigoberta Bandini

Aunque SloMo es la canción que irá a Eurovisión 2022, la verdad es que el tema que la catalana Rigoberta Bandini presentó al Benidorm Fest de este año para competir con ella también se ha convertido en un gran éxito del panorama musical. ¿Alguien no se sabe ya el estribillo de Ay Mama?

Ay Mama

Terra de Tanxugueiras

Para cerrar el ciclo de Benidorm Fest-Eurovisión, inlcuimos Terra en este listado. La canción candidata de las gallegas Tanxugueiras está arrasando en Spotify y en YouTube y es ya una de las canciones más exitosas de 2022.

Tanxugueiras - "Terra" | Benidorm Fest 2022 | Primera Semifinal

Saoko de Rosalía

Ya fuera del mundo eurovisivo y a la espera de que presente Motomami, el adelanto que Rosalía nos ha traído hace solo unas semanas de su nuevo disco se ha convertido ya en una de las canciones que más están arrasando este 2022. Saoko y su inigualable ritmo frenético es ya todo un hit.

ROSALÍA - SAOKO (Official Video)

MAMIII de Becky G y Karol G

Becky G y Karol G están arrasando con MAMIII, un temazo que se ha colado en el top de las canciones más escuchadas de nuestro país en Spotify solo unos días después de ver la luz.

Becky G, KAROL G - MAMIII (Audio)

Formentera de Aitana

Otra canción interpretada por dos mujeres que está arrasando este 2022 aunque llegó en diciembre 2021 es Formentera. La colaboración de Aitana y Nicki Nicole ha dado como resultado un temazo ultra-adictivo que merece estar en esta lista.

Aitana, Nicki Nicole - Formentera

Pelele de Morad

Para cerrar 2021 el rapero Morad lanzó Pelele, una canción que está arrasando este 2022 entre los amantes de la música urbana y que está a punto de llegar a los 26 millones de plays en Spotify.

MORAD - PELELE (VIDEO OFICIAL)

Música ligera de Ana Mena

Aunque también se publicó a finales de 2021, estos primeros meses de 2022 la Música ligera de Ana Mena está arrasando en nuestro país. Esta versión en castellano de la canción italiana Musica Leggerissima de Colapesce y DiMartino ha arrasado entre los fans de la malagueña y no deja de sonar en LOS40.

Ana Mena - Musica Ligera

Sacrifice de The Weeknd

En enero de 2022 el canadiense The Weeknd publicó Sacrifice, un temazo enmarcado en el disco Dawn FM, y prácticamente desde que lo lanzó está arrasando. Esta canción tiene el sello de Abel Tesfaye y, por lo tanto, es capaz de hacer las delicias de los amantes de la música disco y la electrónica. Ah, ¡Y ya está en la lista de LOS40!

The Weeknd - Sacrifice (Official Music Video)

A contracorriente de Álvaro Soler y David Bisbal

Por último, de momento, claro está, también debe estar en esta lista A contracorriente, la colaboración que Álvaro Soler y David Bisbal acaba de lanzar este mismo 2022 y que también se ha colado en la lista de LOS40 gracias a su letra y su ritmo pegadizo.

Alvaro Soler & David Bisbal - A Contracorriente (Official Music Video)

¿Y tú? ¿Echas en falta alguna canción nueva que esté arrasando este 2022?