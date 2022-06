La música toma las calles Episodio 17: Islandia

Durante esta serie de reportajes que arrancamos hace casi 5 años uno de los principales objetivos era mostrar los videoclips más urbanos de nuestra música. La prueba de que los artistas están conectados no solo a sus fans sino también a las ciudades que vibran con sus directos. Pero también hay una vertiente más naturalista y que queda reflejado a la perfección en los videoclips grabados en Islandia. Por sus parajes naturales han pasado artistas de todo tipo y condición: de Justin Bieber a Rayden pasando por David Guetta (y otros muchos que no analizaremos como Avril Lavigne, The Saturdays...).

En sus playas de arena negra, en sus impresionantes glaciares, en sus montañas y cañones se han rodado algunos de los videoclips más memorables que recordamos de naturaleza salvaje. En este viaje no nos vamos a perder por las calles de Reikiavik (algo que también es recomendable) pero sí por los increíbles escenarios naturales de Islandia.

Si aún no te has cansado de hacer las maletas acompañándonos a ciudades tan diferentes como Barcelona, Ciudad de México, Nueva York, La Habana, Río de Janeiro, Medellín, Londres, Tokio, Madrid, Lisboa, Ciudad del Cabo, Marrakech, Paris, Sidney, Budapest y Mumbai prepárate porque cogemos el avión para la isla de los volcanes.

Justin Bieber - I'll show you

El tema está incluido en el álbum del canadiense Purpose. Justin Bieber nos muestra paisajes repletos de cascadas y explanadas verdes sobre las que no te importaría restregar tu cuerpo. ¡Quién fuera Justin para recorrer esos paisajes! Aire puro y naturaleza indómita que cambió radicalmente tras este clip.

Porque el gobierno islandés tuvo que cerrar esta zona del parque ante el aumento masivo de turismo evitando que se pudiera dañar la zona del cañón de Fjaðrárgljúfur, el lago glaciar de Jökulsárlón y la playa negra de Reynisfjara. ¡Alucinante!

David Guetta y Sia - Wolf

La península de Reykjanes fue el escenario elegido para rodar las imágenes de la persecución del lobo que podíamos ver en Wolf. Unos increíbles paisajes naturales que vibraban al ritmo del dj francés. Ni él ni la australiana pisaron estos escenarios entre los que también figuraba el glaciar Langjökull, el segundo mayor del país, o el área geotermal Krýsuvík.

Lo curioso del videoclip es la presencia de lobos que nunca han existido en esa península. Para aquellos que busquen la mano del hombre en esa zona del país, nadie puede perderse el faro de Reykjanesviti.

Zara Larsson y MNEK - Never forget you



A apenas unos kilómetros de Reikiavik están todos estos escenarios de la península que hemos mencionado en el videoclip de David Guetta y que se repiten en el de Zara Larsson y MNEK: Never forget you.

Pero nosotros vamos a quedarnos con el lago Kleifarvatn, un espectacular paraje natural que supone el contraste de las playas de arena negra y los parajes desérticos que inspiran el clip. La canción además es un tiro y con esos paisajes queda a la perfección.

Marco Mengoni - Ti ho voluto bene veramente

Un canadiense, un francés, una australiana, una sueca y un inglés... No es un chiste sino las nacionalidades de los artistas de los que hemos hablado hasta ahora. A ellos hay que sumarles un italiano, Marco Mengoni, y su tema en el mismo idioma Ti ho voluto bene veramente.

Porque la fascinación por tierras islandesas no es exclusiva de la música cantada en inglés. El solista, salido del Factor X italiano se puso a las órdenes de los directores Niccoló Celaia y Antonio Usbergo para rodar en en la isla Grótta donde su faro es inconfundible. Mengoni también nos acerca, por primera vez, al perfil de la ciudad de Reikiavik.

Rayden - Beseiscientosdoce

No podía faltar nuestro representante español en Islandia. Hasta allí viajó Rayden para grabar Beseiscientosdoce, una canción a la que los paisajes de esta increíble isla le van como anillo al dedo. Cascadas, acantilados, glaciares, lagos, llanuras, montañas verdes, fauna local... Nada queda fuera del plano de este vídeo en el que hay otra gran protagonista.

Las auroras boreales también son un fenómeno habitual en la madrugada islandesa y Rayden dejó testimonio en este videoclip del que cada segundo es un plano fascinante: la playa negra de Reynisfjara, Vatnajökull, uno de los glaciares más grandes de Europa.

Bjork - Black Lake

No podíamos despedir este viaje a Islandia sin una artista autóctona que conquistó el estrellato mundial: Bjork. Una oda a su país natal y a paisajes tan memorables como Eldhraun.